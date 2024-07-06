Аквариум Севастополя – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквариум Севастополя» в Севастополе, цены от 1250 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
На автобусе
3 часа
54 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Пешая
На автобусе
На квадроциклах
9 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
В тренде
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1250 ₽ за человека
Городской холм - исторический заповедник
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Аквариум Севастополя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая обзорная экскурсия по Севастополю
  2. Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
  3. Городской холм - исторический заповедник
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мыс Фиолент
  2. Винзавод «Массандра»
  3. Никитский ботанический сад
  4. Чуфут-Кале
  5. Лавандовые поля
  6. Малахов Курган
  7. Херсонес Таврический
  8. Гора Сапун
  9. Ай-Петри
  10. Маковые поля
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в апреле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Аквариум Севастополя" можно забронировать 3 экскурсии от 1250 до 3000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2025 год по теме «Аквариум Севастополя», 72 ⭐ отзыва, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь