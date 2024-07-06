Мини-группа
до 1 чел.
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
В трендеЛичный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июля 2024Гид Елена очень интересно и много рассказывает.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Аквариум Севастополя»
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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в апреле 2025
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