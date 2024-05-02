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для нашего времени года (конец апреля). Очень благодарны ее рекомендациям. Было очень красиво! Шли по долине к реке, а обратно прошли через озеро (увидели лебедя и двух нутрий). Перед поездкой был проведён инструктаж, инструктор Диана помогала садиться на лошадей (оказывается, они высокие!). Также были предложены защитные шлемы. Минусы: на прогулку инструктор взяла для себя необученную лошадь, которая конфликтовала с лошадью одной из нас, временами инструктор не могла заставить свою лошадь пройти какие-то места, ей приходилось спешиваться и вести лошадь на поводу. Я понимаю необходимость в обучении, но неприятно, что это делается за счет туристов. Немного не понятно было, как добраться до конюшни, на пути не было указателей, а из-за того, что они находятся в низине, их сложно увидеть. Рекомендации: если едете на довольно длительную прогулку - возьмите с собой перчатки, одевайте удобную одежду (с учетом, что надо будет высоко поднять ногу, чтобы встать в стремя при посадке в седло). Лошади боятся идти вдоль автомобильной дороги, их надо было вести на поводу, идя почти вплотную к лошади. Учтите, что на пути в этом маршруте нужно переходить дорогу. Перед прогулкой была предложена услуга съёмки на телефон инструктора (100р с человека за час), вечером мы получили огромное количество фотографий и видео с поездки. Наших лошадей звали Серый, Пчёлка и Филипп