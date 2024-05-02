Экскурсии с животными в Севастополе

Найдено 8 экскурсий в категории «Животные» в Севастополе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В долину Кара-Коба на лошадях
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
1 отзыв
Путешествие на лошадях в долину Кара-Коба - уникальный маршрут в Севастополе
Исследуйте красоты можжевелового леса и тайны долины Кара-Коба в компании опытного инструктора
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
«• сопровождение инструктора, • защитная экипировка (шлем), • инструктаж, • аренда беседки и мангала, • аренда лошади в полной амуниции»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Конная прогулка на речку Черная: эксклюзивный маршрут в Севастополе
Встреча с природой на конной прогулке к Черноречинским озерам. Лес, горы и поле - все в одном маршруте
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
«cопровождение инструктора, • защитная экипировка (шлем), • инструктаж, • аренда беседки и мангала, • аренда лошади в полной амуниции»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 500 за человека
Предложение руки и сердца под водой. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца под водой - эксклюзив в Севастополе
Сделайте незабываемое предложение под водой в Севастополе с индивидуальной подготовкой сюрприза
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 2 чел.
Подводная романтика: свидание с сюрпризом. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Подводная романтика в Севастополе: свидание с неожиданностью
Удивите свою вторую половинку незабываемым подводным свиданием с профессиональной фото и видеосъемкой
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 2 чел.
День рождения под водой. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на День Рождения в Севастополе: подарок под водой
Сделайте праздник по-настоящему особенным, поздравив именинника на дне Голубой бухты Севастополя
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Дайвинг для начинающих. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг для новичков в Севастополе: уникальное погружение
Исследуйте подводный мир Черного моря в Голубой бухте Севастополя. Незабываемое погружение для начинающих с инструктором
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Верхом по Черноречью: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка к колодцу молодости в Севастополе - уникальный маршрут
Исследуйте живописные уголки Кара-Кобской долины на лошади и откройте колодец с живой водой
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
«Ах это озеро, какое же оно красивое, а как лошадки, да и сами всадники, желают окунуться в его прохладной воде»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
Конная экскурсия в Эски-Кермен: приключение в Севастополе
Погрузитесь в атмосферу Крыма, исследуя древний пещерный город на спине благородного скакуна
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
«На озере будет привал, во время которого можно хорошо отдохнуть, а также искупаться вместе с лошадьми»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
    Мы, три подруги, в первый раз ехали верхом на лошадях. Уточнили у владелицы какая прогулка будет наиболее интересна и красива
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    для нашего времени года (конец апреля). Очень благодарны ее рекомендациям. Было очень красиво! Шли по долине к реке, а обратно прошли через озеро (увидели лебедя и двух нутрий). Перед поездкой был проведён инструктаж, инструктор Диана помогала садиться на лошадей (оказывается, они высокие!). Также были предложены защитные шлемы. Минусы: на прогулку инструктор взяла для себя необученную лошадь, которая конфликтовала с лошадью одной из нас, временами инструктор не могла заставить свою лошадь пройти какие-то места, ей приходилось спешиваться и вести лошадь на поводу. Я понимаю необходимость в обучении, но неприятно, что это делается за счет туристов. Немного не понятно было, как добраться до конюшни, на пути не было указателей, а из-за того, что они находятся в низине, их сложно увидеть. Рекомендации: если едете на довольно длительную прогулку - возьмите с собой перчатки, одевайте удобную одежду (с учетом, что надо будет высоко поднять ногу, чтобы встать в стремя при посадке в седло). Лошади боятся идти вдоль автомобильной дороги, их надо было вести на поводу, идя почти вплотную к лошади. Учтите, что на пути в этом маршруте нужно переходить дорогу. Перед прогулкой была предложена услуга съёмки на телефон инструктора (100р с человека за час), вечером мы получили огромное количество фотографий и видео с поездки. Наших лошадей звали Серый, Пчёлка и Филипп

  • И
    Ирина
    16 ноября 2022
    Сказочный лес: прогулка на лошади
    Очень здорово! Все супер

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. В долину Кара-Коба на лошадях
  2. Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
  3. Предложение руки и сердца под водой. Ласпи (Крым)
  4. Подводная романтика: свидание с сюрпризом. Ласпи (Крым)
  5. День рождения под водой. Ласпи (Крым)
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Животные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 500 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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