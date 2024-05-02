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Групповая
2 часа
Путешествие на лошадях в долину Кара-Коба - уникальный маршрут в Севастополе
Исследуйте красоты можжевелового леса и тайны долины Кара-Коба в компании опытного инструктора
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
«• сопровождение инструктора, • защитная экипировка (шлем), • инструктаж, • аренда беседки и мангала, • аренда лошади в полной амуниции»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Конная прогулка на речку Черная: эксклюзивный маршрут в Севастополе
Встреча с природой на конной прогулке к Черноречинским озерам. Лес, горы и поле - все в одном маршруте
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
«cопровождение инструктора, • защитная экипировка (шлем), • инструктаж, • аренда беседки и мангала, • аренда лошади в полной амуниции»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца под водой - эксклюзив в Севастополе
Сделайте незабываемое предложение под водой в Севастополе с индивидуальной подготовкой сюрприза
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Подводная романтика в Севастополе: свидание с неожиданностью
Удивите свою вторую половинку незабываемым подводным свиданием с профессиональной фото и видеосъемкой
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на День Рождения в Севастополе: подарок под водой
Сделайте праздник по-настоящему особенным, поздравив именинника на дне Голубой бухты Севастополя
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг для новичков в Севастополе: уникальное погружение
Исследуйте подводный мир Черного моря в Голубой бухте Севастополя. Незабываемое погружение для начинающих с инструктором
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка к колодцу молодости в Севастополе - уникальный маршрут
Исследуйте живописные уголки Кара-Кобской долины на лошади и откройте колодец с живой водой
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
«Ах это озеро, какое же оно красивое, а как лошадки, да и сами всадники, желают окунуться в его прохладной воде»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Конная экскурсия в Эски-Кермен: приключение в Севастополе
Погрузитесь в атмосферу Крыма, исследуя древний пещерный город на спине благородного скакуна
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
«На озере будет привал, во время которого можно хорошо отдохнуть, а также искупаться вместе с лошадьми»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 мая 2024Мы, три подруги, в первый раз ехали верхом на лошадях. Уточнили у владелицы какая прогулка будет наиболее интересна и красива
- ИИрина16 ноября 2022Сказочный лес: прогулка на лошадиОчень здорово! Все супер
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Животные»
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