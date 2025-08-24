Мои заказы

Большой каньон Крыма

Внимание! Экскурсия временно не проводится. Дорога на Большой каньон закрыта на непределенное время на ремонт. Увлекательное путешествие в горный Крым, где находится знаменитый Большой Каньон Крыма. Этому ущелью уже больше 2 миллионов лет. Общая пешеходная часть маршрута около 10 км. Экскурсия активная, познавательная, красивая. Она подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличное настроение.
4.9
12 отзывов
Описание экскурсии

Одной из визитных карточек Крыма является Большой Каньон, который расположился в Крымских горах в юго-восточной части Бахчисарайского района. Сформировался каньон в верхнеюрских неслоистых породах известняка под действием водной эрозии. Этому ущелью уже больше 2 миллионов лет. Пешеходная часть маршрута около 10 км. Активная прогулка по Большому каньону подарит Вам заряд бодрости и энергии. А посещение винного дома "Фотисаль", с богатым ассортиментом и интересными ценами - хорошее настроение. Важная информация: Степень сложности - средняя. Может быть сложновата маленьким детям и лицам, имеющим нарушение работы сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Для желающих искупаться в ваннах Большого каньона необходимо иметь пляжные принадлежности. Обувь спортивная. Иметь питьевую воду.

Экскурсия проводится по средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Из окна экскурсионного автобуса мы увидим пещерные города, Сфинксы Каралезской долины, гору Крокодил, Мангупское озеро
  • Прогулка по Большому каньону Крыма: "Почтовый" дуб, источник "Пания", "Голубое" озеро, Яблоневый брод, "Ванна молодости"
  • Водопад «Серебряные струи»
  • Винный дом «Фотисаль»
Что включено
  • Трансфер по экскурсионному маршруту на кондиционированном автобусе с опытным водителем.
  • Экскурсионное обслуживание квалифицированным гидом.
  • Входной билет в Большой каньон Крыма.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Покупка сувениров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, пл. Нахимова,4. Доска почета. Голубой зонт
Завершение: Севастополь, пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Степень сложности - средняя
  • Может быть сложновата маленьким детям и лицам, имеющим нарушение работы сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата
  • Для желающих искупаться в ваннах Большого каньона необходимо иметь пляжные принадлежности
  • Обувь спортивная
  • Иметь питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

J
Jim
24 авг 2025
Прекрасная природа. Горы, карстовые ванны на горной реке, водопад.
Л
Лариса
17 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Красивая природа, горы, несмотря на то, что пришлось долго идти пешком. Хороший экскурсовод, всё подробно и доступно рассказал.
С
Светлана
14 авг 2025
Д
Даниил
7 авг 2025
О
Оксана
5 авг 2025
Красивый каньон,все понравилось,
О
Олег
8 июл 2025
Е
Евгения
3 июн 2025
Путешествие было замечательное. Спасибо гиду Борису. Он очень интересно рассказывал история города Севастополя. Уже выбрала следующую экскурсию. Уверена, что будет так же интересно.
Е
Екатерина
31 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, красота Крымской природы оставила неизгладимые впечатления! Организация мероприятия на высоте, все четко, транспорт комфортный, экскурсовод профессионал, подача информации интересная.
Самые приятные впечатления!
С
Сергей
11 сен 2024
Система заказа и оплаты работает на отлично. Всем рекомендую.
О
Ольга
10 сен 2021
Рекомендую для тех, кто любит гулять пешком. Мы прошли около 1 км. Организацией и наполнением экскурсии я довольна.
Н
Наталья
6 июл 2021
Благодарим за прекрасную экскурсию, получили море впечатлений. Гид очень грамотная и внимательная, много интересно рассказывала.
У
Ульяна
19 июл 2019
Экскурсия оставила самые приятные и яркие впечатления. Места безумно красивые. Всем рекомендую к посещению. Единственное, надо надевать спортивную обувь и одежду и не посещать людям с серьезными проблемами по здоровью. Кафе Пескаря очень приятное, кормят вкусно, порции большие.

Входит в следующие категории Севастополя

