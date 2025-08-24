Внимание! Экскурсия временно не проводится. Дорога на Большой каньон закрыта на непределенное время на ремонт. Увлекательное путешествие в горный Крым, где находится знаменитый Большой Каньон Крыма. Этому ущелью уже больше 2 миллионов лет. Общая пешеходная часть маршрута около 10 км. Экскурсия активная, познавательная, красивая. Она подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличное настроение.
Описание экскурсииОдной из визитных карточек Крыма является Большой Каньон, который расположился в Крымских горах в юго-восточной части Бахчисарайского района. Сформировался каньон в верхнеюрских неслоистых породах известняка под действием водной эрозии. Этому ущелью уже больше 2 миллионов лет. Пешеходная часть маршрута около 10 км. Активная прогулка по Большому каньону подарит Вам заряд бодрости и энергии. А посещение винного дома "Фотисаль", с богатым ассортиментом и интересными ценами - хорошее настроение. Важная информация: Степень сложности - средняя. Может быть сложновата маленьким детям и лицам, имеющим нарушение работы сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Для желающих искупаться в ваннах Большого каньона необходимо иметь пляжные принадлежности. Обувь спортивная. Иметь питьевую воду.
Экскурсия проводится по средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Из окна экскурсионного автобуса мы увидим пещерные города, Сфинксы Каралезской долины, гору Крокодил, Мангупское озеро
- Прогулка по Большому каньону Крыма: "Почтовый" дуб, источник "Пания", "Голубое" озеро, Яблоневый брод, "Ванна молодости"
- Водопад «Серебряные струи»
- Винный дом «Фотисаль»
Что включено
- Трансфер по экскурсионному маршруту на кондиционированном автобусе с опытным водителем.
- Экскурсионное обслуживание квалифицированным гидом.
- Входной билет в Большой каньон Крыма.
Что не входит в цену
- Питание
- Покупка сувениров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, пл. Нахимова,4. Доска почета. Голубой зонт
Завершение: Севастополь, пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Степень сложности - средняя
- Может быть сложновата маленьким детям и лицам, имеющим нарушение работы сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата
- Для желающих искупаться в ваннах Большого каньона необходимо иметь пляжные принадлежности
- Обувь спортивная
- Иметь питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Jim
24 авг 2025
Прекрасная природа. Горы, карстовые ванны на горной реке, водопад.
Л
Лариса
17 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Красивая природа, горы, несмотря на то, что пришлось долго идти пешком. Хороший экскурсовод, всё подробно и доступно рассказал.
С
Светлана
14 авг 2025
Д
Даниил
7 авг 2025
О
Оксана
5 авг 2025
Красивый каньон,все понравилось,
О
Олег
8 июл 2025
Е
Евгения
3 июн 2025
Путешествие было замечательное. Спасибо гиду Борису. Он очень интересно рассказывал история города Севастополя. Уже выбрала следующую экскурсию. Уверена, что будет так же интересно.
Е
Екатерина
31 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, красота Крымской природы оставила неизгладимые впечатления! Организация мероприятия на высоте, все четко, транспорт комфортный, экскурсовод профессионал, подача информации интересная.
Самые приятные впечатления!
Самые приятные впечатления!
С
Сергей
11 сен 2024
Система заказа и оплаты работает на отлично. Всем рекомендую.
О
Ольга
10 сен 2021
Рекомендую для тех, кто любит гулять пешком. Мы прошли около 1 км. Организацией и наполнением экскурсии я довольна.
Н
Наталья
6 июл 2021
Благодарим за прекрасную экскурсию, получили море впечатлений. Гид очень грамотная и внимательная, много интересно рассказывала.
У
Ульяна
19 июл 2019
Экскурсия оставила самые приятные и яркие впечатления. Места безумно красивые. Всем рекомендую к посещению. Единственное, надо надевать спортивную обувь и одежду и не посещать людям с серьезными проблемами по здоровью. Кафе Пескаря очень приятное, кормят вкусно, порции большие.
