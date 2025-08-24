Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Внимание! Экскурсия временно не проводится. Дорога на Большой каньон закрыта на непределенное время на ремонт. Увлекательное путешествие в горный Крым, где находится знаменитый Большой Каньон Крыма. Этому ущелью уже больше 2 миллионов лет. Общая пешеходная часть маршрута около 10 км. Экскурсия активная, познавательная, красивая. Она подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличное настроение. 4.9 12 отзывов

Наиля Ваш гид в Севастополе Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 12 отзывов Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Экскурсия проводится по средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно) 2400 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Одной из визитных карточек Крыма является Большой Каньон, который расположился в Крымских горах в юго-восточной части Бахчисарайского района. Сформировался каньон в верхнеюрских неслоистых породах известняка под действием водной эрозии. Этому ущелью уже больше 2 миллионов лет. Пешеходная часть маршрута около 10 км. Активная прогулка по Большому каньону подарит Вам заряд бодрости и энергии. А посещение винного дома "Фотисаль", с богатым ассортиментом и интересными ценами - хорошее настроение. Важная информация: Степень сложности - средняя. Может быть сложновата маленьким детям и лицам, имеющим нарушение работы сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Для желающих искупаться в ваннах Большого каньона необходимо иметь пляжные принадлежности. Обувь спортивная. Иметь питьевую воду.

Экскурсия проводится по средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно) Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Из окна экскурсионного автобуса мы увидим пещерные города, Сфинксы Каралезской долины, гору Крокодил, Мангупское озеро

Прогулка по Большому каньону Крыма: "Почтовый" дуб, источник "Пания", "Голубое" озеро, Яблоневый брод, "Ванна молодости"

Водопад «Серебряные струи»

Винный дом «Фотисаль» Что включено Трансфер по экскурсионному маршруту на кондиционированном автобусе с опытным водителем.

Экскурсионное обслуживание квалифицированным гидом.

Входной билет в Большой каньон Крыма. Что не входит в цену Питание

Покупка сувениров Где начинаем и завершаем? Начало: Севастополь, пл. Нахимова,4. Доска почета. Голубой зонт Завершение: Севастополь, пл. Нахимова Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится по средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно) Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Степень сложности - средняя

Может быть сложновата маленьким детям и лицам, имеющим нарушение работы сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата

Для желающих искупаться в ваннах Большого каньона необходимо иметь пляжные принадлежности

Обувь спортивная

Иметь питьевую воду Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.