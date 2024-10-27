2 отзыва оставили туристы

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Севастополь с момента своего основания благодаря тысячелетней истории, благоприятному климату и стратегическому значению притягивал многих известных и выдающихся людей. Цель нашей экскурсии — раскрыть город через истории гениальных личностей, связанных с ним. 5 1 отзыв

Марина Ваш гид в Севастополе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 3900 ₽ за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 2 часа 1-9 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие по следам истории и культуры Приглашаем вас на уникальную экскурсию по историческому центру Севастополя, городу, который на протяжении веков притягивал выдающихся людей благодаря своему благодатному климату, богатой истории и стратегическому положению. Вместе мы пройдём по центральному городскому холму, останавливаясь у зданий, где жили и творили гениальные личности, оставившие неизгладимый след в истории, архитектуре, литературе и искусстве России. Вы узнаете увлекательные истории о знаменитых жителях Севастополя, чьи имена вписаны в анналы мировой культуры. Эта экскурсия позволит вам взглянуть на Севастополь с новой стороны и глубже понять его значение для нашей страны и мира. Не упустите возможность окунуться в атмосферу великого города и его легендарных жителей! Важная информация: Вы узнаете, как история города связана с судьбами известных людей

Любой день недели в 9 утра Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Панорамные виды

Памятник Суворову

Памятник Ленину

Собор Владимирский

Собор Петра и Павла Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Суворова, улица Ленина дом 50 Завершение: Центральный холм, памятник Ленину Когда и сколько длится? Когда: Любой день недели в 9 утра Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел. Важная информация Вы узнаете

Как история города связана с судьбами известных людей Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.