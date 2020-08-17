2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Воспоминания о былом

«Каждое лето я проводила в Севастополе», — писала в своих рукописях Анна Ахматова. Гуляя по историческому центру, вы отыщете дом ее семьи и узнаете, что связывало поэтессу с нашим городом. А на площади Нахимова и Графской пристани услышите хроники эвакуации армии Врангеля и историю 📖 отъезда в эмиграцию Набокова, Аверченко и Аллы Наимовой, впоследствии ставшей звездой в Голливуде.

Тайные уголки Севастополя

Не забудем мы и о советском периоде. Я расскажу, зачем в Севастополь приезжали Цветаева и Волошин и где находился любимый ресторан богемы того времени. Кроме того, вы увидите чудом уцелевшую дачу Паустовского, вспомните о Максиме Горьком и Аркадии Гайдаре и заглянете в старые дворики. А также погуляете по уютным мощеным переулкам, пережившим две войны.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Экскурсия ⛳ будет интересна взрослым и подросткам.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.