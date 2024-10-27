2 отзыва оставили туристы

Севастополь в лицах

Севастополь с момента своего основания благодаря тысячелетней истории, благоприятному климату и стратегическому значению притягивал многих известных и выдающихся людей. Цель нашей экскурсии — раскрыть город через истории гениальных личностей, связанных с ним.
5
1 отзыв
Севастополь в лицах
Севастополь в лицах
Севастополь в лицах

Описание экскурсии

Путешествие по следам истории и культуры

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по историческому центру Севастополя, городу, который на протяжении веков притягивал выдающихся людей благодаря своему благодатному климату, богатой истории и стратегическому положению. Вместе мы пройдём по центральному городскому холму, останавливаясь у зданий, где жили и творили гениальные личности, оставившие неизгладимый след в истории, архитектуре, литературе и искусстве России. Вы узнаете увлекательные истории о знаменитых жителях Севастополя, чьи имена вписаны в анналы мировой культуры. Эта экскурсия позволит вам взглянуть на Севастополь с новой стороны и глубже понять его значение для нашей страны и мира. Не упустите возможность окунуться в атмосферу великого города и его легендарных жителей! Важная информация: Вы узнаете, как история города связана с судьбами известных людей

Любой день недели в 9 утра

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Панорамные виды
  • Памятник Суворову
  • Памятник Ленину
  • Собор Владимирский
  • Собор Петра и Павла
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Суворова, улица Ленина дом 50
Завершение: Центральный холм, памятник Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели в 9 утра
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Вы узнаете
  • Как история города связана с судьбами известных людей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия потрясающе увлекательная! Марина профессионально и очень интересно рассказала об истории Севастополя. Грамотно составлен маршрут, охвачено множество исторических локаций. Рекомендую подготовить ваши вопросы к экскурсии, они не останутся без ответа. Очень грамотный, компетентный и приятный экскурсовод.
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