2 отзыва оставили туристы

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Добро пожаловать в Севастополь!

Познакомиться с главными достопримечательностями и погулять по тихим уютным улочкам вдали от суеты

4.5
2 отзыва
Дмитрий
Дмитрий – Гид из Севастополя
Я расскажу, как складывалась история 📖 Севастополя и менялся его архитектурный стиль.

Ведь сегодняшний облик города — третий после двух разрушений.

Вы увидите площадь Нахимова, набережные Корнилова и Клокачева, погуляете по Приморскому бульвару и живописным улицам с домами XIX века.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!

Что вас ожидает

Севастополь сквозь века
Вы обойдете центральную площадь Нахимова, «заглянете» в прошлое и услышите, с чего начиналась история 📖 города. Я покажу знаковые места площади: памятник адмиралу Нахимову и мемориал героической обороне Севастополя 1941-1942 годов. Далее мы отправимся на Приморский бульвар, откуда открывается вид на живописную бухту и сохранившиеся крепости XIX века на другом берегу. Я расскажу, как дважды за свою двухвековую историю 📖 Севастополь подтвердил предназначение морской крепости, и покажу памятники затопленным кораблям и воинам, освобождавшим город 🏙️ весной 1944 года.

По тихим улицам пройдете не спеша…
Вы увидите две контрастные по колориту набережные, отражающие разные вехи истории 📖 города. Набережная Корнилова — образец здравого смысла послевоенной застройки, где все подчинено единому архитектурному ансамблю. Чего не скажешь о набережной Клокачева на противоположном берегу Артиллерийской бухты, где все создавалось «без царя в голове» в 2000-е годы. В финальной части экскурсии 🧭 вы свернете в подлинно историческую часть Севастополя и увидите здания, пережившие две обороны города. Отдохнете от шума и суеты, погуляете по тихим, живописным улочкам центрального холма и услышите их историю 📖.

Начало и место завершения
🚩 на площади Нахимова
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие друзья! Я квалифицированный экскурсовод, с радостью покажу вам главные, тайные места Севастополя и расскажу о самом важном. До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

19 окт 2020
Видно, что гид много знает и готов делиться информацией. Но гиду очень не хватает ‘презентационных навыков’. Говорит медленно, мы очень по-долгу стояли на одном месте и экскурсия вместо заявленных 1, 5 часа длилась почти 3, 5. Мы конечно не были ограничены во времени, но не совсем понятно как он планировал уложиться в 1, 5 часа... Экскурсия в целом содержательная, все основные исторические вехи были освещены. И гид отвечал на все вопросы. Над подходом к подаче материала ещё стоит потренироваться.
18 авг 2020
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию. Без суеты, без спешки, основательно, с огромным багажом знаний и любовью к городу. Не осталось ни одного вопроса, на который мы не получили ответа!!! Экскурсия познавательная и фундаментальная!

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