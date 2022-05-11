Севастополь — город особенный. Дважды он был разрушен до основания и возрожден.
Вы услышите насыщенную подвигами историю города и увидите сохранившиеся после войн памятники, храмы, скульптуры.
Прогуляетесь по живописным бульварам, подниметесь на холм в центре города, посетите храм Святого Владимира и насладитесь великолепными панорамами.
Вы услышите насыщенную подвигами историю города и увидите сохранившиеся после войн памятники, храмы, скульптуры.
Прогуляетесь по живописным бульварам, подниметесь на холм в центре города, посетите храм Святого Владимира и насладитесь великолепными панорамами.
Описание экскурсии
Севастополь — город особенный. Дважды он был разрушен до основания и возрожден.
Что вас ждет
Вы совершите 2-х часовую пешую прогулку по центру Севастополя, познакомитесь с историей города, увидите его знаковые места и памятники, пережившие революции и войны и дошедшие до нас в оригинальном виде. Прогуляетесь по живописным бульварам, услышите интересные истории о деревьях, архитектуре и возрождении города, подниметесь на холм в центре города, посетите храм Святого Владимира и насладитесь великолепными панорамами. Экскурсия начнется с Графской пристани. Далее Вы осмотрите памятник адмиралу Нахимову — герою первой обороны Севастополя, переходим к мемориалу защитникам города в годы Великой Отечественной войны, Знакомимся с памятником Затопленным кораблям — символом Севастополя. Совершаем прогулку по Приморскому бульвару с его достопримечательностями. Поднимаемся на холм в центре города, посещаем храм Святого Владимира, спускаемся на Матросский бульвар к памятнику Казарскому.
Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Графская пристань
- Памятник П.С. Нахимову
- Пемориал защитникам города в годы Великой Отечественной Войны
- Памятник А.И. Казарскому
- Приморский бульвар
- Мостик Драконов
- Памятник Затопленным кораблям
- Первый в России аквариум
- Собор Святого Владимира - усыпальницу адмиралов
- Матросский бульвар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета
Завершение: Матросский бульвар, Памятник Казарскому
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
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О
Экскурсия не состоялась, но узнали мы об этом за 1 минуту до начала.
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