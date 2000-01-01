Севастополь - город, достойный поклонения

Севастополь - город особенный

Севастополь — город особенный.

Дважды он был разрушен до основания и возрожден.

Вы услышите насыщенную подвигами историю города и увидите сохранившиеся после войн памятники, храмы, скульптуры.

Прогуляетесь по живописным бульварам, подниметесь на холм в центре города, посетите храм Святого Владимира и насладитесь великолепными панорамами.
Севастополь - город, достойный поклонения
Севастополь - город, достойный поклонения
Севастополь - город, достойный поклонения
Севастополь - город, достойный поклонения
Севастополь - город, достойный поклонения
Севастополь - город, достойный поклонения
Севастополь - город, достойный поклонения

Что вы увидите 🤩

  • Графская пристань
  • Памятник П. С. Нахимову
  • Пемориал защитникам города в годы Великой Отечественной Войны
  • Памятник А. И. Казарскому
  • Приморский бульвар
  • Мостик Драконов
  • Памятник Затопленным кораблям
  • Первый в России аквариум, Собор Святого Владимира - усыпальницу адмиралов, Матросский бульвар.
Севастополь — город особенный. Дважды он был разрушен до основания и возрожден.
Что вас ждет?
Вы совершите 2-х часовую пешую прогулку по центру Севастополя, познакомитесь с историей города, увидите его знаковые места и памятники, пережившие революции и войны и дошедшие до нас в оригинальном виде. Прогуляетесь по живописным бульварам, услышите интересные истории о деревьях, архитектуре и возрождении города, подниметесь на холм в центре города, посетите храм Святого Владимира и насладитесь великолепными панорамами.
Экскурсия начнется с Графской пристани. Далее Вы осмотрите памятник адмиралу Нахимову — герою первой обороны Севастополя, переходим к мемориалу защитникам города в годы Великой Отечественной войны, Знакомимся с памятником Затопленным кораблям — символом Севастополя. Совершаем прогулку по Приморскому бульвару с его достопримечательностями. Поднимаемся на холм в центре города, посещаем храм Святого Владимира, спускаемся на Матросский бульвар к памятнику Казарскому.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • без дополнительных оплат
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета
Завершение: Матросский бульвар, Памятник Казарскому
Когда и сколько длится?
Когда: любой день с 9.00 до 16.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

любой день с 9.00 до 16.00

Александр В.
Александр В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

🎩Индивидуальные👣Пешком🏛История и архитектура🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Город, достойный поклонения
Индивидуальная экскурсия
4.6
7
6 500
за 1-4 чел.
Город, достойный поклонения
Разобраться истории Севастополя и Херсонеса на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Военные "трофеи" города-героя
5
1
1 190
за 1 чел.
Военные "трофеи" города-героя
Севастополь - город славы, величественный
Ежедневно
Севастополь — город двух веков
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
2 500
за 1-6 чел.
Севастополь — город двух веков
Узнать о знаковых памятниках и исторических событиях
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-4 чел.
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Стану вашим проводником в моем родном городе
Ежедневно с 09:00
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная прогулка по Севастополю - отличный способ познакомиться с основными вехами истории города...
Ежедневно
Севастополь — первая встреча
Индивидуальная экскурсия
4.8
22
2 000
за 1-4 чел.
Севастополь — первая встреча
Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-5 чел.
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Руины древних бастионов, религиозные святыни и завораживающие виды - на окраинах города-героя всегда...
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
1 600
за 1 чел.
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Руины древних бастионов, религиозные святыни и завораживающие виды - на окраинах города-героя всегда...
Необычный Севастополь
Индивидуальная экскурсия
5
74
2ч 30м
3 590
за 1-10 чел.
Необычный Севастополь
Увидеть самые интересные места города и услышать о них увлекательные легенды
Знакомьтесь, Севастополь!
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
2 900
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Севастополь!
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о главных местах города
Севастополь для новичков
Индивидуальная экскурсия
4.9
18
2 600
за 1-12 чел.
Севастополь для новичков
Увидеть самые яркие места города и услышать его историю в компании профессионального гида
Рассвет в городе «С»
1500
1 275
за 1 чел.
Рассвет в городе «С»
Встретить первые лучи солнца на пароме и обойти ещё не проснувшийся Севастополь
в среду в 07:45
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
🇷🇺