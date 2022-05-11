Севастополь — город особенный. Дважды он был разрушен до основания и возрожден.

Что вас ждет

Вы совершите 2-х часовую пешую прогулку по центру Севастополя, познакомитесь с историей города, увидите его знаковые места и памятники, пережившие революции и войны и дошедшие до нас в оригинальном виде. Прогуляетесь по живописным бульварам, услышите интересные истории о деревьях, архитектуре и возрождении города, подниметесь на холм в центре города, посетите храм Святого Владимира и насладитесь великолепными панорамами. Экскурсия начнется с Графской пристани. Далее Вы осмотрите памятник адмиралу Нахимову — герою первой обороны Севастополя, переходим к мемориалу защитникам города в годы Великой Отечественной войны, Знакомимся с памятником Затопленным кораблям — символом Севастополя. Совершаем прогулку по Приморскому бульвару с его достопримечательностями. Поднимаемся на холм в центре города, посещаем храм Святого Владимира, спускаемся на Матросский бульвар к памятнику Казарскому.