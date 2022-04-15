Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры

Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры

Что вас ожидает 🤩

  • Бадарская долина
  • Форосская крепость
  • Перевал Шайтан-Мердвен
  • Старое севастопольское шоссе
  • Г. Мердвен-Кая
  • Байдарские ворота
Путешествие начнется с Байдарских ворот, откуда откроется панорама южного берега Крыма. Спустимся к Форосской церкви над огромным обрывом. Далее проедем к перевалу Шайтан-Мердвен, по которому поднимались в своё время римские легионеры, А. Пушкин, В. Брюсов, А. Грибоедов. Через час вы будете стоять на самом краю горы Мердвен-Кая и любоваться Крымом. Чистейший горный воздух и красота вокруг! В этом месте мы обязательно будем пить чай, заваренный на крымских травах и пробовать восточные сладости

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты в Заповедник
  • Чай и лёгкий перекус
Что не входит
  • Не указано
Место начала и завершения?
Севастополь (кроме Северной стороны) , Балаклава
Когда и сколько длится
Когда: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится в Ялтинском горно-лесном заповеднике.
  • Необходима предварительная заявка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона

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