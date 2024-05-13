1 чел.
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Мини-группа
9 часов
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
«Резервное — Верхняя полка и объект «Утёс»Преодолеть горный массив в течении одного дня и спуститься к морю — вот наша сегодняшняя цель»
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«В пути вы услышите легенды и истории этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
«А кроме этого:Как только мы дойдем до первых водопадов, остановимся на плотный завтрак, который я приготовлю для нас на огне прямо на берегу реки»
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«водопад "Учан-Су" — самый высокий водопад Крыма, находится на высоте 390 метров над уровнем моря»
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
«С вершины горы открывается фантастический вид на плато»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
«Наша компания предлагает различные варианты восхождения на гору Ильяс-Кая по виа феррате»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
«Сапун-гора — возвышенность, находящаяся к юго-востоку от Севастополя»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган»»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
«пещерный город Чуфут-Кале — для тех, кто любит прогулки в горы, • «иудейская крепость», она же Джуфт-Кале «двойная крепость»»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 20 чел.
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Сегодня здесь находится филиал Алупкинского архитектурно-паркового музея-заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
7 часов
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«Дорога извивается между внешней и внутренней грядой Крымских гор, среди удивительных по красоте виноградников и фруктовых садов»
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
«Из исторического центра мы отправимся на Малахов курган и Сапун-Гору — место героических сражений и в Крымскую войну»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
«Сапун-гора - с неё начиналось освобождение города от фашистских захватчиков»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев»
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
«И, конечно же, удивительная природа Крыма»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма – вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал»
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
«Приглашаем вас прогуляться под сводами Мраморной пещеры и Эмине-Баир-Хосар, чтобы оценить удивительные «каменные цветы», колонны и причудливые фигуры, созданные самой природой»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
«Мы посетим Массандру – завод, Гурзуф, увидим гору Демерджи»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
«Мемориал Сапун-гора Это 8-километровый отрог Крымских гор в 12 км»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 мая 2024Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
- ООльга9 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
- ППолина2 мая 2024Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
- ЯЯна1 мая 2024И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
- ЗЗайцева9 марта 2024«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейНесмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
- ААнатолий18 ноября 2023«Крымские пилигримы» - живописная поездка в ЯлтуПрекрасная экскурсия, экскурсовод - супер! Спасибо
- ЕЕлена8 ноября 2023«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейПосетили замечательные уголки Крыма, которые возможно увидеть только при наличии личного транспорта: Байдарский перевал, церковь Воскресения Христова, винзавод «Массандра». Удобный
- ИИрина29 сентября 2023Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
- ДДеткова23 сентября 2023Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортомЭкскурсия была прекрасна. Гид, по совместительству водитель и фотограф замечательный, добродушный и гостеприимный человек. Познавательно и с любовью рассказывает историю Крыма. Поездкой остались довольны все.
- ССветлана18 сентября 2023«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейЭкскурсия очень понравилась. Я действительно отдохнула. Переходы были не сложные и на конец экскурсии я была бодра и весела. На
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Природа и пейзажи»
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