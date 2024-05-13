Познавательные экскурсии на природе в Севастополе

Найдено 20 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Севастополе, цены от 980 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через горы Крыма к морю
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
14 отзывов
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
«Резервное — Верхняя полка и объект «Утёс»Преодолеть горный массив в течении одного дня и спуститься к морю — вот наша сегодняшняя цель»
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950 за человека
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
35 отзывов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«В пути вы услышите легенды и истории этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980 за человека
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
24 отзыва
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
«А кроме этого:Как только мы дойдем до первых водопадов, остановимся на плотный завтрак, который я приготовлю для нас на огне прямо на берегу реки»
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600 за человека
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
9 часов
15 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«водопад "Учан-Су" — самый высокий водопад Крыма, находится на высоте 390 метров над уровнем моря»
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250 за человека
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
«С вершины горы открывается фантастический вид на плато»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
«Наша компания предлагает различные варианты восхождения на гору Ильяс-Кая по виа феррате»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Большая Севастопольская экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
«Сапун-гора — возвышенность, находящаяся к юго-востоку от Севастополя»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган»»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
«пещерный город Чуфут-Кале — для тех, кто любит прогулки в горы, • «иудейская крепость», она же Джуфт-Кале «двойная крепость»»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Городской холм - исторический заповедник
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 20 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Сегодня здесь находится филиал Алупкинского архитектурно-паркового музея-заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«Дорога извивается между внешней и внутренней грядой Крымских гор, среди удивительных по красоте виноградников и фруктовых садов»
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650 за человека
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
«Из исторического центра мы отправимся на Малахов курган и Сапун-Гору — место героических сражений и в Крымскую войну»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
«Сапун-гора - с неё начиналось освобождение города от фашистских захватчиков»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев»
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500 за человека
Сити-тур Севастопольский экспресс
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
71 отзыв
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
«И, конечно же, удивительная природа Крыма»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000 за человека
Очей очарованье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма – вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал»
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
«Приглашаем вас прогуляться под сводами Мраморной пещеры и Эмине-Баир-Хосар, чтобы оценить удивительные «каменные цветы», колонны и причудливые фигуры, созданные самой природой»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
«Мы посетим Массандру – завод, Гурзуф, увидим гору Демерджи»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
«Мемориал Сапун-гора Это 8-километровый отрог Крымских гор в 12 км»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
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    оставили на осмотр Севастополя. Нам очень повезло, что гидами оказались профи с большой буквы - Манита и Юрий, тактичные, внимательные и живущие тем, что делают. За почти пять часов экскурсии они показали обзорную пешеходную и автомобильную экскурсию многих исторических и знаменитых памятников. Манита и Юрий очень грамотно рассказывали об исторических событиях Крымской войны и оккупации немцами. Они знают всю историю Севастополя. Мы так благодарны им за изумительную познавательную экскурсию по Севастополю, что решили еще вернуться и только к ним. Друзьям и знакомым будем советовать только их. Манита и Юрий спасибо огромное за экскурсию. Полина и Виктор Рязань.

  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
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    и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

  • З
    Зайцева
    9 марта 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
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    мы с коллегами так отмечали 8 Марта: Ласточкино гнездо, Массандра с дегустацией вин и конечно прогулка по набережной теплой Ялты. Отдельная благодарность нашему гиду - Светлане, которая с увлекательным очарованием и нотками юмора рассказывала нам о достопримечательностями и с комфортом провезла на машине. Оренбург (нас четверо) рекомендует эту экскурсию!!!

  • А
    Анатолий
    18 ноября 2023
    «Крымские пилигримы» - живописная поездка в Ялту
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод - супер! Спасибо
  • Е
    Елена
    8 ноября 2023
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Посетили замечательные уголки Крыма, которые возможно увидеть только при наличии личного транспорта: Байдарский перевал, церковь Воскресения Христова, винзавод «Массандра». Удобный
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    транспорт, хороший водитель-экскурсовод, интересно и увлекательно провел экскурсию. Впервые встретили профессионала, сочетающего мастерство вождения и экскурсовода. Благодаря Светлане наш день прошел насыщенно и приятно👍

  • И
    Ирина
    29 сентября 2023
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
  • Д
    Деткова
    23 сентября 2023
    Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
    Экскурсия была прекрасна. Гид, по совместительству водитель и фотограф замечательный, добродушный и гостеприимный человек. Познавательно и с любовью рассказывает историю Крыма. Поездкой остались довольны все.
  • С
    Светлана
    18 сентября 2023
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Экскурсия очень понравилась. Я действительно отдохнула. Переходы были не сложные и на конец экскурсии я была бодра и весела. На
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    заводе,, Массандра’’ была очень интересная экскурсия с дегустацией. Я купила 4 и 9 вино. В подвалах Массандры, тёплая одежда не понадобилась. Обязательно прокатитесь на теплоходе и посмотрите на,, Ласточкино гнездо ‘’ с воды. Время на покушать, нам дали перед прогулкой на теплоходе. Я брала с собой, села на лавочку возле пристани и перекусила, наслаждаясь морем

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Через горы Крыма к морю
  2. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  3. Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
  4. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
  5. Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 980 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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