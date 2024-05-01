Экскурсии к горам Севастополя

Найдено 10 экскурсий в категории «Горы» в Севастополе, цены от 980 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через горы Крыма к морю
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
14 отзывов
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
«Резервное — Верхняя полка и объект «Утёс»Преодолеть горный массив в течении одного дня и спуститься к морю — вот наша сегодняшняя цель»
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950 за человека
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
35 отзывов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Достигнув перевала, мы начнём восхождение на вершину горы Ильяс Кая»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980 за человека
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
24 отзыва
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
«Чистый прозрачный горный воздух, наполненный запахом хвойных и лиственных деревьев, ароматы степных трав, доносящиеся ветром из Байдарской долины… Это непередаваемо»
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600 за человека
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
9 часов
15 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«• Путешествие на гору "Ай-Петри": 1 вариант: Подъём и спуск по лесной дороге (около 60 мин»
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250 за человека
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
«С вершины горы открывается фантастический вид на плато»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
«Наша компания предлагает различные варианты восхождения на гору Ильяс-Кая по виа феррате»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
«пещерный город Чуфут-Кале — для тех, кто любит прогулки в горы, • «иудейская крепость», она же Джуфт-Кале «двойная крепость»»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«Дорога извивается между внешней и внутренней грядой Крымских гор, среди удивительных по красоте виноградников и фруктовых садов»
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650 за человека
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Пещеры горы Чатыр-Даг: Эмине-Баир-Хосар и Мраморная - красивейшие оборудованные пещеры мира»
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500 за человека
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
«Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
    читать дальше

    и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

  • И
    Ирина
    29 сентября 2023
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
  • Н
    Наталья
    10 сентября 2023
    Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
    Понравилось все!!! Борис - прекрасный гид, глубоко знающий предме8т, стремятся за короткое время экскурсии дать максимум сведений об истории, географии,
    читать дальше

    этнографии не только по маршруту экскурсии, но и вообще о Крыме. Крепость Чуфут-кале просто потрясает своим величеством и древности, Успенский монастырь - необыкновенной красотой, Бисерный храм - это вообще что-то невообразимое!!! Огромное спасибо за экскурсию!

  • Г
    Галина
    3 сентября 2023
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Все было великолепно!
  • M
    Monferra
    3 сентября 2023
    Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
    Самые классные впечатления))все на очень высоком уровне. спасибо больше) рекомендую
  • B
    Betont2
    31 августа 2023
    Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
    Экскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
  • С
    Сыромятников
    27 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,
    читать дальше

    после этого дана полная инструкция сколько воды взять с собой, сто надеть, где встречаемся. Потом ещё раз был звонок перед походом. Ну а дальше сам поход шёл вдоль речки Чёрная. Маршрут сказочно необыкновенно красивый, особенно под рассказы Алексея, он правильно расставлял акценты, где остановиться для лучших фото, помогал фотографироваться. Спасибо Алексе

  • Н
    Никита
    13 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.
  • К
    Константин
    30 июля 2023
    Гора Ай-Петри и Ялта
    Все понравилось - отлично провели день с экскурсоводом Викторией!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Через горы Крыма к морю
  2. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  3. Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
  4. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
  5. Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Горы" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 980 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Севастополе на 2024 год по теме «Горы», 99 ⭐ отзывов, цены от 980₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам