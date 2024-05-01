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Мини-группа
9 часов
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
«Резервное — Верхняя полка и объект «Утёс»Преодолеть горный массив в течении одного дня и спуститься к морю — вот наша сегодняшняя цель»
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Достигнув перевала, мы начнём восхождение на вершину горы Ильяс Кая»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
«Чистый прозрачный горный воздух, наполненный запахом хвойных и лиственных деревьев, ароматы степных трав, доносящиеся ветром из Байдарской долины… Это непередаваемо»
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«• Путешествие на гору "Ай-Петри": 1 вариант: Подъём и спуск по лесной дороге (около 60 мин»
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
«С вершины горы открывается фантастический вид на плато»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
«Наша компания предлагает различные варианты восхождения на гору Ильяс-Кая по виа феррате»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
«пещерный город Чуфут-Кале — для тех, кто любит прогулки в горы, • «иудейская крепость», она же Джуфт-Кале «двойная крепость»»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«Дорога извивается между внешней и внутренней грядой Крымских гор, среди удивительных по красоте виноградников и фруктовых садов»
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650₽ за человека
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Пещеры горы Чатыр-Даг: Эмине-Баир-Хосар и Мраморная - красивейшие оборудованные пещеры мира»
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
«Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна1 мая 2024И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
- ИИрина29 сентября 2023Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
- ННаталья10 сентября 2023Понравилось все!!! Борис - прекрасный гид, глубоко знающий предме8т, стремятся за короткое время экскурсии дать максимум сведений об истории, географии,
- ГГалина3 сентября 2023Все было великолепно!
- MMonferra3 сентября 2023Самые классные впечатления))все на очень высоком уровне. спасибо больше) рекомендую
- BBetont231 августа 2023Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулкаЭкскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
- ССыромятников27 августа 2023Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
- ООльга16 августа 2023Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,
- ННикита13 августа 2023Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.
- ККонстантин30 июля 2023Гора Ай-Петри и ЯлтаВсе понравилось - отлично провели день с экскурсоводом Викторией!
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Горы»
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