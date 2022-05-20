Сверкающий ночными огнями Севастополь

Ночь - время приключений для романтиков и ценителей тишины

Ночь — время приключений для романтиков и ценителей тишины.

Приглашаю познакомиться с Севастополем и его окрестностями в свете ночных огней, сверкающих звезд и королевы луны. Увидеть Севастополь ночью — перейти с ним на ты.

Вместо скучных стандартных историй расскажу о жизни города сегодня, про людей, события, поделюсь личным списком любимых мест.
Сверкающий ночными огнями Севастополь
Сверкающий ночными огнями Севастополь
Сверкающий ночными огнями Севастополь
Сверкающий ночными огнями Севастополь
Сверкающий ночными огнями Севастополь
Сверкающий ночными огнями Севастополь

Что вас ожидает 🤩

  • Видовые площадки Севастополя
  • Фиолента
  • Балаклавы
Ночь — время приключений для романтиков и ценителей тишины. Приглашаю познакомиться с Севастополем и его окрестностями в свете ночных огней, сверкающих звезд и королевы луны.
Увидеть Севастополь ночью — перейти с ним на ты. Вместо скучных стандартных историй расскажу о жизни города сегодня, про людей, события, поделюсь личным списком любимых мест.

Что вас ждет?

Начнем путешествие с того, что проводим солнце спать на лучшей закатной площадке города. Делаю смелое предположение, что это будет один из самых запоминающихся закатов в вашей жизни.
Дальше в прохладе и спокойствии ночи, отправимся любоваться на залитый огнями Севастополь с лучших видовых точек, о существовании которых знают немногие. Внедорожник позволит нам легко попасть туда, куда сложно и долго идти.
Дальше мы поедем наслаждаться тишиной звездного неба Фиолента, навестим спящую красавицу Балаклаву, будем смеяться, молчать, говорить по душам и получать удовольствие от жизни все 4 часа.
В конце путешествия отвезу вас до двери вашей гостиницы или гостевого дома.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Комфортабельный внедорожник
  • Пледы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова, памятник Нахимову
Завершение: Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Очень рад нашей скорой встречи.
  • Выбирайте удобную обувь и берите теплую одежду, ночью всегда прохладнее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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