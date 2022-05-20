Ночь - время приключений для романтиков и ценителей тишины
Ночь — время приключений для романтиков и ценителей тишины.
Приглашаю познакомиться с Севастополем и его окрестностями в свете ночных огней, сверкающих звезд и королевы луны. Увидеть Севастополь ночью — перейти с ним на ты.
Вместо скучных стандартных историй расскажу о жизни города сегодня, про людей, события, поделюсь личным списком любимых мест.
Приглашаю познакомиться с Севастополем и его окрестностями в свете ночных огней, сверкающих звезд и королевы луны. Увидеть Севастополь ночью — перейти с ним на ты.
Вместо скучных стандартных историй расскажу о жизни города сегодня, про людей, события, поделюсь личным списком любимых мест.
Что вас ожидает 🤩
- Видовые площадки Севастополя
- Фиолента
- Балаклавы
Ночь — время приключений для романтиков и ценителей тишины. Приглашаю познакомиться с Севастополем и его окрестностями в свете ночных огней, сверкающих звезд и королевы луны.
Увидеть Севастополь ночью — перейти с ним на ты. Вместо скучных стандартных историй расскажу о жизни города сегодня, про людей, события, поделюсь личным списком любимых мест.
Что вас ждет?
Начнем путешествие с того, что проводим солнце спать на лучшей закатной площадке города. Делаю смелое предположение, что это будет один из самых запоминающихся закатов в вашей жизни.
Дальше в прохладе и спокойствии ночи, отправимся любоваться на залитый огнями Севастополь с лучших видовых точек, о существовании которых знают немногие. Внедорожник позволит нам легко попасть туда, куда сложно и долго идти.
Дальше мы поедем наслаждаться тишиной звездного неба Фиолента, навестим спящую красавицу Балаклаву, будем смеяться, молчать, говорить по душам и получать удовольствие от жизни все 4 часа.
В конце путешествия отвезу вас до двери вашей гостиницы или гостевого дома.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Комфортабельный внедорожник
- Пледы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Нахимова, памятник НахимовуЗавершение: Ваша гостиница
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Очень рад нашей скорой встречи.
- Выбирайте удобную обувь и берите теплую одежду, ночью всегда прохладнее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Севастополе
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