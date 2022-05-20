Ночь — время приключений для романтиков и ценителей тишины. Приглашаю познакомиться с Севастополем и его окрестностями в свете ночных огней, сверкающих звезд и королевы луны.

Увидеть Севастополь ночью — перейти с ним на ты. Вместо скучных стандартных историй расскажу о жизни города сегодня, про людей, события, поделюсь личным списком любимых мест.

Что вас ждет?

Начнем путешествие с того, что проводим солнце спать на лучшей закатной площадке города. Делаю смелое предположение, что это будет один из самых запоминающихся закатов в вашей жизни.

Дальше в прохладе и спокойствии ночи, отправимся любоваться на залитый огнями Севастополь с лучших видовых точек, о существовании которых знают немногие. Внедорожник позволит нам легко попасть туда, куда сложно и долго идти.

Дальше мы поедем наслаждаться тишиной звездного неба Фиолента, навестим спящую красавицу Балаклаву, будем смеяться, молчать, говорить по душам и получать удовольствие от жизни все 4 часа.

В конце путешествия отвезу вас до двери вашей гостиницы или гостевого дома.