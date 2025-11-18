Может быть, лучше всего провести спокойный вечер, наслаждаясь закатом и свежим морским бризом? Экскурсия приглашает окунуться в атмосферу вечерних видов Южного Берега Крыма и Ялты! Прогулка по обновленной и великолепной набережной Ялты очарует вас и создаст романтическое настроение благодаря мерцающим огням летних кафе.
Описание экскурсииВсе желающие смогут отправиться на морскую прогулку на экскурсионном катере в лучах заходящего солнца, чтобы полюбоваться вечерним пейзажем Южного берега, дворцами, вершиной горы Ай-Петри и видами с моря на замок «Ласточкино гнездо». Любители классической музыки эпохи Ренессанса смогут посетить концерт в органном зале римско-католического храма. А еще вы увидите прекрасные огни Форосского храма на фоне ночного неба.
По субботам в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южный берег Крыма
- Вид на вершину Ай-Петри
- Виды с моря на замок «Ласточкино гнездо»
- Вид на Форосский храм
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии из Севастополя
Групповая
до 18 чел.
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Откройте для себя архитектурные шедевры Крыма. Погрузитесь в историю и насладитесь живописными видами
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:30
2450 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучшее в Крыму: Воронцовский дворец, замок Ласточкино гнездо и морем в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник, пятница с 8:30
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
14 999 ₽ за всё до 6 чел.