Вечерние экскурсии Севастополя

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Севастополе, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Звезды южных ночей: путешествие в Крымскую обсерваторию
На автобусе
2 отзыва
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Звезды южных ночей: путешествие в Крымскую обсерваторию
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Вечерний досуг для всей семьи Обзорная экскурсия к поселку Научный»
Расписание: Вторник с 17:00, Пятница с 17:00
24 сен в 17:00
27 сен в 17:00
2 100 за человека
Вечерняя Ялта: морской бриз и лучи заходящего солнца
На автобусе
8 часов
Водная прогулка
Вечерняя Ялта: морской бриз и лучи заходящего солнца
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Экскурсия приглашает насладиться вечерними видами Южного берега Крыма»
Расписание: Пятница и воскресенье с 14:00
22 сен в 14:00
24 сен в 14:00
2 300 за человека
Вечерний Бахчисарай
На автобусе
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Бахчисарай
Начало: Пл. Нахимова, Городская Доска Почета
«Наслаждаясь ароматами и закатным солнцем, прекрасный вечер завершится ужином в восточном кафе с чашкой ароматного кофе, приготовленного по старинным рецептам в турке на песке»
Расписание: вторник, пятница, воскресенье с 14:00
22 сен в 14:00
24 сен в 14:00
2 000 за человека
Вечерний Севастополь и морская прогулка
6 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Присоединяйтесь к экскурсии "Вечерний Севастополь и морская прогулка" от турфирмы "Зебра". Откройте для себя красоту города с воды и узнайте его историю
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«А мыс Кордон и его смотровая площадка с вечерними видами города сделают эту неутомительную экскурсию поистине незабываемой»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 18:00.
Завтра в 17:00
22 сен в 17:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    28 августа 2024
    Вечерний Севастополь и морская прогулка
    Были с сыном гостями города, остались очень довольны экскурсией, буду рекомендовать своим знакомым!
  • Р
    Раиса
    8 ноября 2023
    Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя города
    Экскурсия п погода насыщено и интересно. В общей сложности прошли 6 км. Алексей хорошо знает свой город и с любовью
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    и интересом рассказывает о знакомых событиях и местах города. Экскурсия проходит в т. ч по известным туристическим местам (например, Малахов Курган, площадь Нахимова и др.). Посещение всех локаций сопровождают рассказы Алексея от войне, памятных событиях. Также экскурсия включает посещение нескольких смотровых площадок, вид с них на город и море - потрясающий!

  • И
    Ирина
    23 сентября 2023
    Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя города
    Благодарна Алексею за потрясающее видение Севастополя. Экскурсия прошла на одном дыхании. Алексей прекрасно владеет огромным материалом о своем родном городе.
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    Невольно начинаешь любить Севастополь. Места, которые он дарит туристам, - превосходны. За несколько часов Алексею удалось прекрасно показать и близко познакомить с одним из исторических центров Россиии. Большое значение имеет и возможность передвижения на автомобиле. За короткий срок удалось увидеть очень многое.

  • О
    Оксана
    8 января 2022
    Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя города
    Побывали в местах которые любят коренные севастопольцы.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Звезды южных ночей: путешествие в Крымскую обсерваторию
  2. Вечерняя Ялта: морской бриз и лучи заходящего солнца
  3. Вечерний Бахчисарай
  4. Вечерний Севастополь и морская прогулка
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Ай-Петри
  6. Никитский ботанический сад
  7. Лавандовые поля
  8. Пещеры «Таврида»
  9. Чуфут-Кале
  10. Большой каньон Крыма
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в сентябре 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 2 300. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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