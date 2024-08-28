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и интересом рассказывает о знакомых событиях и местах города. Экскурсия проходит в т. ч по известным туристическим местам (например, Малахов Курган, площадь Нахимова и др.). Посещение всех локаций сопровождают рассказы Алексея от войне, памятных событиях. Также экскурсия включает посещение нескольких смотровых площадок, вид с них на город и море - потрясающий!