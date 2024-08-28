7 часов
Групповая
до 20 чел.
Звезды южных ночей: путешествие в Крымскую обсерваторию
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Вечерний досуг для всей семьи Обзорная экскурсия к поселку Научный»
Расписание: Вторник с 17:00, Пятница с 17:00
24 сен в 17:00
27 сен в 17:00
2 100₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
Вечерняя Ялта: морской бриз и лучи заходящего солнца
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Экскурсия приглашает насладиться вечерними видами Южного берега Крыма»
Расписание: Пятница и воскресенье с 14:00
22 сен в 14:00
24 сен в 14:00
2 300₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Бахчисарай
Начало: Пл. Нахимова, Городская Доска Почета
«Наслаждаясь ароматами и закатным солнцем, прекрасный вечер завершится ужином в восточном кафе с чашкой ароматного кофе, приготовленного по старинным рецептам в турке на песке»
Расписание: вторник, пятница, воскресенье с 14:00
22 сен в 14:00
24 сен в 14:00
2 000₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Присоединяйтесь к экскурсии "Вечерний Севастополь и морская прогулка" от турфирмы "Зебра". Откройте для себя красоту города с воды и узнайте его историю
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«А мыс Кордон и его смотровая площадка с вечерними видами города сделают эту неутомительную экскурсию поистине незабываемой»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 18:00.
Завтра в 17:00
22 сен в 17:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь28 августа 2024Были с сыном гостями города, остались очень довольны экскурсией, буду рекомендовать своим знакомым!
- РРаиса8 ноября 2023Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя городаЭкскурсия п погода насыщено и интересно. В общей сложности прошли 6 км. Алексей хорошо знает свой город и с любовью
- ИИрина23 сентября 2023Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя городаБлагодарна Алексею за потрясающее видение Севастополя. Экскурсия прошла на одном дыхании. Алексей прекрасно владеет огромным материалом о своем родном городе.
- ООксана8 января 2022Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя городаПобывали в местах которые любят коренные севастопольцы.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Вечерние»
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