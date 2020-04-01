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Последние новости коронавируса в Северной Осетии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1723+76
  • Умерло 12+2
  • Выздоровело 305+9
  • Болеют сейчас 1406+65
  • Летальность 0.7%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Северной Осетии, включая Владикавказ, находится 0.74%, 1723 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 305 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1406 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Владикавказе и Северной Осетии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Северной Осетии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.3 разав Северной Осетии летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
7 человекв среднем умирает в Северной Осетии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Северной Осетии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владикавказе и Северной Осетии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Северной Осетии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201723+76+5%12+2+20%305+9+3%1406+65
11 мая 20201647+72+5%102961341+72
10 мая 20201575+70+5%102961269+70
9 мая 20201505+69+5%10296+34+13%1199+35
8 мая 20201436+94+7%10+1+11%262+21+9%1164+72
7 мая 20201342+89+7%9+2+29%241+83+53%1092+4
6 мая 20201253+93+8%71581088+93
5 мая 20201160+91+9%7+1+17%158+72+84%995+18
4 мая 20201069+79+8%686977+79
3 мая 2020990+69+7%6+2+50%86898+67
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Северной Осетии по дням

Северная Осетия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Северной Осетии

В российском регионе коронавирус нашли более чем у 200 медиков
В российском регионе коронавирус нашли более чем у 200 медиков
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07.05.2020 11:30
Более 200 медицинских работников Северной Осетии заразились коронавирусом, одна врач умерла. Большинство заражений среди медперсонала произошла в апреле. Вирус обнаружен не только у докторов и медсестер, но также у санитаров, водителей скорых и даже уборщиков служебных помещений.
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи
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07.05.2020 11:13
За сутки в России от коронавируса вылечились 2476 человек, с начала пандемии число выздоровевших превысило 23 тысячи. В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 — в Подмосковье, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, 71 — в Нижегородской области, 70 — в Воронежской области.
В Южной Осетии выявили первого зараженного коронавирусом
В Южной Осетии выявили первого зараженного коронавирусом
РБК
06.05.2020 13:35
Почти 10 тысяч новых случаев в России за сутки, массовые гуляния дрифтеров в Петербурге. Главное о Covid-19 за день
Почти 10 тысяч новых случаев в России за сутки, массовые гуляния дрифтеров в Петербурге. Главное о Covid-19 за день
tj
02.05.2020 23:56
Дайджест от 2 мая.
В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
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02.05.2020 20:46
Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
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02.05.2020 18:19
Жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи, оставив свой населенный пункт без связи, рассказал глава региона Вячеслав Битаров. По его словам, часть населения считает, что SARS-CoV-2 — фикция, и власти стран мира хотят «чипировать» население
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
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29.04.2020 10:52
На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (2220), Московской области (686) и Петербурге (290). Еще 131 случай — в Нижегородской области, 121 — в Северной Осетии, 115 — в Брянской области. Зафиксировано 108 летальных исходов.
Дагестан и Северная Осетия догнали Петербург по числу заражений коронавирусом
Дагестан и Северная Осетия догнали Петербург по числу заражений коронавирусом
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28.04.2020 11:49
Дагестан и Северная Осетия вошли в пятерку регионов по числу новых случаев коронавирусной инфекции и по суточным показателям догнали находящийся на третьей строчке Петербург. Роспотребнадзоре Северной Осетии связали рост числа инфицированных с прошедшим 20 апреля митингом.
В России назвали регионы с новыми случаями коронавируса
В России назвали регионы с новыми случаями коронавируса
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28.04.2020 10:52
За последние сутки в России зафиксировали 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего новых случаев в Москве (3075), Московской области (523) и Петербурге (198). Кроме того, 153 случая выявили в Дагестане, 148 — в Северной Осетии и 101 — в Рязанской области.
В Осетии рост числа зараженных коронавирусом связали с недавним митингом
В Осетии рост числа зараженных коронавирусом связали с недавним митингом
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27.04.2020 15:52
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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