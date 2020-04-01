Заразилось 1723 +76

Умерло 12 +2

Выздоровело 305 +9

Болеют сейчас 1406 +65

Летальность 0.7% около 7 чел. на 1000 заболевших

В Северной Осетии, включая Владикавказ, находится 0.74%, 1723 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 305 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1406 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Владикавказе и Северной Осетии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Северной Осетии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.3 раза в Северной Осетии летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 7 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Северной Осетии

Карта распространения коронавируса в Северной Осетии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владикавказе и Северной Осетии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Северной Осетии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1723 +76+5% 12 +2+20% 305 +9+3% ▲ 1406+65 11 мая 2020 1647 +72+5% 10 296 ▲ 1341+72 10 мая 2020 1575 +70+5% 10 296 ▲ 1269+70 9 мая 2020 1505 +69+5% 10 296 +34+13% ▲ 1199+35 8 мая 2020 1436 +94+7% 10 +1+11% 262 +21+9% ▲ 1164+72 7 мая 2020 1342 +89+7% 9 +2+29% 241 +83+53% ▲ 1092+4 6 мая 2020 1253 +93+8% 7 158 ▲ 1088+93 5 мая 2020 1160 +91+9% 7 +1+17% 158 +72+84% ▲ 995+18 4 мая 2020 1069 +79+8% 6 86 ▲ 977+79 3 мая 2020 990 +69+7% 6 +2+50% 86 ▲ 898+67 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Северной Осетии по дням