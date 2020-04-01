- Заразилось 1723+76
- Умерло 12+2
- Выздоровело 305+9
- Болеют сейчас 1406+65
- Летальность 0.7%около 7 чел. на 1000 заболевших
В Северной Осетии, включая Владикавказ, находится 0.74%, 1723 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 305 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1406 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Владикавказе и Северной Осетии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Северной Осетии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Северной Осетии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владикавказе и Северной Осетии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Северной Осетии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|1723+76+5%
|12+2+20%
|305+9+3%
|▲1406+65
|11 мая 2020
|1647+72+5%
|10
|296
|▲1341+72
|10 мая 2020
|1575+70+5%
|10
|296
|▲1269+70
|9 мая 2020
|1505+69+5%
|10
|296+34+13%
|▲1199+35
|8 мая 2020
|1436+94+7%
|10+1+11%
|262+21+9%
|▲1164+72
|7 мая 2020
|1342+89+7%
|9+2+29%
|241+83+53%
|▲1092+4
|6 мая 2020
|1253+93+8%
|7
|158
|▲1088+93
|5 мая 2020
|1160+91+9%
|7+1+17%
|158+72+84%
|▲995+18
|4 мая 2020
|1069+79+8%
|6
|86
|▲977+79
|3 мая 2020
|990+69+7%
|6+2+50%
|86
|▲898+67
* "0" или "—", могут означать, что данных нет