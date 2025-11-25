За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
42 300 ₽ за человека
Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
67 000 ₽ за человека
Чарующий Северный Байкал: прогулки и погружение в культуру
Познакомиться с традициями эвенков, искупаться в термах и отдохнуть в окружении сибирской природы
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, с 8:00 до 18:00
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
95 500 ₽ за человека
