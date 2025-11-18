Маршрут предлагает уникальную возможность увидеть панорамы Кузнецкого Алатау и священную гору Мустаг. Туристы узнают о правилах поведения в тайге и мифах края. На вершине горы Зелёной открываются виды на Абаканский
Что можно увидеть
- Кузнецкий Алатау
- Гора Мустаг
- Абаканский хребет
- Бийская грива
- Гора Курган
Описание экскурсии
- Мы поднимемся на гору Зелёную (Каритшал).
- В ясную погоду увидим величественную горную панораму Кузнецкого Алатау, Абаканского хребта и Бийской гривы, а также поклонный крест на горе Курган.
- Поймём, что высотная поясность существует, и учитель географии говорил нам правду.
- Поговорим об истории священной горы шорцев Мустаг и дарах братьев Шерегешевых.
- Обсудим, что можно и чего нельзя делать в тайге.
- В начале лета поиграем в снежки и полюбуемся разноцветьем субальпийского пояса.
- Попробуем калбу, а в июле-августе полакомимся черникой.
- Рассмотрим краснокнижные растения и познакомимся с шорским суперфудом.
Организационные детали
- Подъём и спуск без учёта времени на инструктаж и посадку занимают 12 минут в одну сторону, экскурсия на вершине — 1–1,5 часа.
- Дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе канатной дороги «Фристайл»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Олеся — Организатор в Шерегеше
Наше агентство — это компания друзей! Мы влюбляем в Шерегеш и Горную Шорию уже более 25 лет. Команда наших профессиональных гидов — только местные жители.
