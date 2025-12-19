Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Каритшал: обзорная экскурсия на кресельной канатной дороге
Путешествие на канатной дороге в Шерегеше откроет вам удивительные панорамы и тайны Горной Шории. Узнайте о мифах, полюбуйтесь природой и попробуйте чернику
Начало: В районе канатной дороги «Фристайл»
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сплав по реке Мрассу на катамаранах - из Шерегеша
Провести день в заповедных местах Горной Шории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 09:00
22 июл в 09:00
25 июл в 09:00
9000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 18 дек 2025
Замечательная прогулка по зимнему лесу. Незабываемый опыт ходьбы на снегоступах, это не сложно, интересно и необычно. Познавательная история поселка Шерегеш
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М
Спасибо Екатерине за отличную экскурсию. Грамотная организация,приятное общение и потрясающие впечатления. Я получила заряд энергии на год вперёд. Однозначно рекомендую.
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Г
Отличная прогулка! Спасибо огромное Екатерине! Красивая природа, красивые кадры, очень приятная в общении Екатерина, интересно и погулять, и узнать инфо о данной местности. Для разнообразия досуга очень рекомендую.
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Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
+5
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Всего 4 отзыва в Шерегеше в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2026
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