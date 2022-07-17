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Отвозят чуть дальше пределов деревни. Обратно плывём на катамаране. Нас было 2 взрослых и 2 детей(12 и 5 лет) плюс инструктор. Вёслами пользовались мало. Путь занимает примерно 3 часа. Есть одна остановка на берегу. Нам с купанием не повезло, было прохладно. Просто кидали камушки. Но зато не жарко было плыть. Нам всё очень понравилось.