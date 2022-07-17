4 часа
Водная прогулка
<<Пляжный сезон>> Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
Начало: Усть-Кабырза, Кемеровская обл., 652974
«Что вас ожидает: Заброска на моторной лодке Сплав на катамаранах Пляжный отдых Рыбалка Организационные моменты: Доставка до места и обратно по запросу»
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 17:00
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
3 700₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
«Заповедная река»: однодневный сплав по реке Мрас-Су с пляжным отдыхом
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шории, сплавляясь по величественной реке Мрас-Су
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
«в одну сторону), сплав на катамаранах, пляжный отдых»
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
21 сен в 09:00
25 сен в 09:00
6 875₽ за человека
9 часов
Водная прогулка
Рыбалка на хариуса в Шорском национальном парке - групповая экскурсия
Уникальная возможность отправиться на рыбалку на хариуса в Шерегеше. Групповая экскурсия включает поездку на автомобиле и заброску на моторной лодке
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
Завтра в 17:00
20 сен в 09:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 июля 2022Живописные места. Мрас-Су летом - спокойная, не глубокая речка. Старт из деревни Усть-Кабырза на лодке с мотором, катамаран с собой.
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в сентябре 2024
Сейчас в Шерегеше в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Шерегеше на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024