Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории»

Насыщенный день, полный приключений и легенд

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Насыщенный день, полный приключений и легенд. Прокатитесь на снегоходах и полюбуйтесь на потрясающие панорамы с видовых площадок.
Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории»
Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории»
Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории»
Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории»
Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории»
Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

История курорта, история Шерегеша, подъём на фуникулере, поездка на снегоходах с остановками на видовых площадках. Легенды, таинства и духи гор, древние мегалиты. Спуск с горы на фуникулере.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда снегохода
  • Услуги инструктора
  • Услуги экскурсовода
  • Услуги фуникулера (подъем и спуск)
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: п. Шерегеш, вход у отеля «Альпен Клаб»
Завершение: г. Зеленая
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по четвергам, пятницам и субботам в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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