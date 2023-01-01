Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Что вас ожидает:

История курорта, история Шерегеша, подъём на фуникулере, поездка на снегоходах с остановками на видовых площадках. Легенды, таинства и духи гор, древние мегалиты. Спуск с горы на фуникулере.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.