Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
История курорта, история Шерегеша, подъём на фуникулере, поездка на снегоходах с остановками на видовых площадках. Легенды, таинства и духи гор, древние мегалиты. Спуск с горы на фуникулере.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда снегохода
Услуги инструктора
Услуги экскурсовода
Услуги фуникулера (подъем и спуск)
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало:
п. Шерегеш, вход у отеля «Альпен Клаб»
Завершение:
г. Зеленая
Когда и сколько длится?
Когда:
Еженедельно по четвергам, пятницам и субботам в 14:00
Экскурсия длится около
3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша
Групповые
Горы
Природа и пейзажи
Панорамы
У нас ещё много экскурсий в Шерегеше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шерегеше
ХОРОШО
🧭
ТАМ