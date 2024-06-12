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По популярности
Групповая
8 часов
«Загадки Шории»: обзорная экскурсия по Таштагольскому району
Погрузитесь в удивительный мир Горной Шории с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты этого места
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
«Вы познакомитесь с историей края, посетите достопримечательности, узнаете о шорских посёлках, познакомитесь с образом жизни местного аборигенного населения, посетите пасеку где можно приобрести настоящий горношорский мёд»
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
4 875₽ за человека
Групповая
2 часа
Вершины Шории: обзорная экскурсия на гору Зеленая в Шерегеше
Откройте для себя великолепие горы Зеленая, украшение Шерегеша, в рамках нашей захватывающей экскурсии
Начало: Фристайл 1, Шерегеш, Кемеровская обл., 652992
«Панорамные виды, история края, загадки священных гор, легенды, обзорная площадка, фотозоны»
Расписание: 09:00 (вторник, пятница, воскресенье)
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
1 250₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше: загадки Трехречья
Откройте для себя уникальный мир Шерегеша: от древнего Усть-Кабырзы до секретов шорцев и встречи с йети
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
«Приглашаем вас на одну из самых популярных и любимых обзорных экскурсий в Шерегеше»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий: экскурсия в Шерегеше
Вас ждет незабываемое приключение: загадочное Золотое озеро и захватывающие склоны курорта Телецкий. Погрузитесь в мир природы и культуры
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
«Запоминающееся путешествие в соседний регион, знакомство с культурой тюркских народов, посещение уникального озера, горнолыжного курорта»
Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия «Вершины Шории» в Шерегеше: насладитесь великолепными видами
Подарите себе незабываемые впечатления, наслаждаясь великолепием Шерегеша с вершины горы Зелёная
Начало: Подъёмник «Фристайл» гор. Зелёная
«Обзорная экскурсионная программа на вершину горы Зелёная»
Расписание: В 12:00 (среда, пятница)
12 июня в 12:00
14 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Обзорные»
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Сейчас в Шерегеше в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 200 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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