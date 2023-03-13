Комфортабельный, гостеприимный отель «Аквилон» расположился на живописном склоне горы Зеленая в Шерегеше, одном из самых популярных горнолыжных комплексов России. Трехэтажная гостиница построена из экологически чистых безопасных материалов и способна одновременно принять до ста гостей.

В номерах двуспальная кровать, тумбочка, шкаф для одежды, телевизор; туалетная комната с душевой кабиной и средствами гигиены.