9:30 Сбор группы (возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Новокузнецка, а также возможен трансфер из Кемерово).
Трансфер из Новокузнецка в п. Шерегеш (180 км).
12:30 Обзорная экскурсия «Край живых гор».
Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории.
Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.
История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам.
Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.
Обед в ресторане отеля.
Свободное время.
За дополнительную плату:
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Экскурсия в шорский улус.
В 80 км от п. Шерегеш в сибирской тайге находится крупный Шорский улус – Усть-Кабырза.
Вы побываете в на водной экскурсии на моторных лодках по живописной горно-таежной реке Мрас-Су.
Встретитесь с местной художницей и познакомитесь с ее творчеством, увидите одно из семи чудес Кузбасса – скульптуру Золотая Шория, всемирно известного художника Даши Намдакова.
Обед.
Свободное время.
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Экскурсия к озеру Сердце Шерегеша.
Обед-пикник на берегу озера.
Свободное время.
Окончание программы.
Трансфер в Новокузнецк / Кемерово.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|16 900
|19 900
Комфортабельный, гостеприимный отель «Аквилон» расположился на живописном склоне горы Зеленая в Шерегеше, одном из самых популярных горнолыжных комплексов России. Трехэтажная гостиница построена из экологически чистых безопасных материалов и способна одновременно принять до ста гостей.
В номерах двуспальная кровать, тумбочка, шкаф для одежды, телевизор; туалетная комната с душевой кабиной и средствами гигиены.
Домашний уют с видом на горы. Небольшой уютный номер, двуспальная кровать, тумбочки, вешалки/шкаф, пуфик, зеркало, тв, санузел, душевая.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура входит оказание медицинской помощи при несчастном случае. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.