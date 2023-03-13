Летнее путешествие в Горную Шорию

Гордостью Кемеровского края является Горная Шория

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Ответы на вопросы
Гордостью Кемеровского края является Горная Шория.

Туристы, приезжающие сюда, просто теряют дар речи от завораживающих своим величием гор, покрытых тайгой, и чистейших горных рек. Приглашаем и Вас поближе узнать Кузбасс с его самобытной поэтикой и сибирской природой.

Данный тур хорошо комбинируется с туром https://bolshayastrana.com/sibir/puteshestvie-v-serdce-sibiri-19782 и может стать его продолжением.
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Культовое место шорских шаманов
Культовое место шорских шаманов
Поднимемся на канатной дороге на гору Каритшал
Освежающая водная прогулка
Освежающая водная прогулка
Прокатимся на моторных лодках по живописной горно-таежной реке Мрас-Су
Колорит Горной Шории
Колорит Горной Шории
Увидим одно из семи чудес Кузбасса – скульптуру Золотая Шория

Программа тура по дням

1 день

Край живых гор

9:30 Сбор группы (возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Новокузнецка, а также возможен трансфер из Кемерово).

Трансфер из Новокузнецка в п. Шерегеш (180 км).

12:30 Обзорная экскурсия «Край живых гор».

Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории.

Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.

История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам.

Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.

Обед в ресторане отеля.

Свободное время.

За дополнительную плату:

  • “Дог-трекинг в Горной Шории” – прогулка в связке с собакой-компаньоном в окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети с 10 лет;
  • Этнографический вечер с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни, ужин.
Край живых горКрай живых горКрай живых гор
2 день

Путешествие в Шорский Улус

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Экскурсия в шорский улус.

В 80 км от п. Шерегеш в сибирской тайге находится крупный Шорский улус – Усть-Кабырза.

Вы побываете в на водной экскурсии на моторных лодках по живописной горно-таежной реке Мрас-Су.

Встретитесь с местной художницей и познакомитесь с ее творчеством, увидите одно из семи чудес Кузбасса – скульптуру Золотая Шория, всемирно известного художника Даши Намдакова.

Обед.

Свободное время.

Путешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский Улус
3 день

Сердце Шерегеша

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Экскурсия к озеру Сердце Шерегеша.

Обед-пикник на берегу озера.

Свободное время.

Окончание программы.

Трансфер в Новокузнецк / Кемерово.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
16 90019 900

Варианты проживания

Гостиница «Аквилон»

2 ночи

Комфортабельный, гостеприимный отель «Аквилон» расположился на живописном склоне горы Зеленая в Шерегеше, одном из самых популярных горнолыжных комплексов России. Трехэтажная гостиница построена из экологически чистых безопасных материалов и способна одновременно принять до ста гостей.

В номерах двуспальная кровать, тумбочка, шкаф для одежды, телевизор; туалетная комната с душевой кабиной и средствами гигиены.

Гостиница «Аквилон»Гостиница «Аквилон»Гостиница «Аквилон»

Гостиница «Аляска»

2 ночи

Домашний уют с видом на горы. Небольшой уютный номер, двуспальная кровать, тумбочки, вешалки/шкаф, пуфик, зеркало, тв, санузел, душевая.

Гостиница «Аляска»Гостиница «Аляска»Гостиница «Аляска»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Новокузнецка/Кемерово и обратно
  • Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
  • Питание, указанное в программе (завтрак, обед)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новокузнецка/Кемерово и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Дог-трекинг в Горной Шории – 1 000 руб. /чел.
  • Этнографический вечер с мастер-классом – 1 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит оказание медицинской помощи при несчастном случае. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Природа и пейзажи
Горы

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