Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

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Описание
Что вас ожидает:
Автобусная экскурсия с «погружением» в историю и культуру древнего тюркского края, прогулка по улицам вечернего города, посещение одного из чудес Кузбасса — «Золотой Шории».
Вас ждёт ужин в уютном и потрясающе красивом месте с видом на окрестности горы Туманная, реку Кондома.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги экскурсовода
Что не входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало:
пос. Шерегеш, ваш отель
Завершение:
пос. Шерегеш
Когда и сколько длится?
Когда:
Еженедельно по пятницам в 17:00, по средам в 10:00.
Экскурсия длится около
4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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