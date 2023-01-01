Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Вечерняя экскурсия «Столица Шории»

Откройте страницы неизвестной истории Горной Шории - таинственного края на юге Кемеровской области

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Откройте страницы неизвестной истории Горной Шории — таинственного края на юге Кемеровской области.
Вечерняя экскурсия «Столица Шории»
Вечерняя экскурсия «Столица Шории»
Вечерняя экскурсия «Столица Шории»
Вечерняя экскурсия «Столица Шории»
Вечерняя экскурсия «Столица Шории»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Автобусная экскурсия с «погружением» в историю и культуру древнего тюркского края, прогулка по улицам вечернего города, посещение одного из чудес Кузбасса — «Золотой Шории».
  • Вас ждёт ужин в уютном и потрясающе красивом месте с видом на окрестности горы Туманная, реку Кондома.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: пос. Шерегеш, ваш отель
Завершение: пос. Шерегеш
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по пятницам в 17:00, по средам в 10:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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