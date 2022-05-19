Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза

Вас ждёт программа активного водного приключения с купанием и рыбалкой, на реке Мрас-Су, 3-4 часа

Вас ждёт программа активного водного приключения с купанием и рыбалкой, на реке Мрас-Су, 3-4 часа.
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза

Что вас ожидает 🤩

  • П. Усть-Кабырза
  • Река Мрас-Су

Что вас ожидает:

Заброска на моторной лодке

Сплав на катамаранах

Пляжный отдых

Рыбалка

Организационные моменты:

  • Доставка до места и обратно по запросу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда моторной лодки
  • Аренда катамарана, спасжилета
  • Удочки по запросу
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Усть-Кабырза, Кемеровская обл. , 652974
Завершение: Усть-Кабырза, Кемеровская обл
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно: 08:00, 11:00, 14:00, 17:00

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