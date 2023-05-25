Узнайте историю края и загадки священных гор на обзорной экскурсии в Шерегеше
Подарите себе возможность насладится великолепными видами самой популярной возвышенности Шерегеша. С вершины открывается вид на Бийскую Гриву, Абаканский хребет и Кузнецкий Алатау.
Ближайшие даты:
25
мая
мая
1
июн
июн
8
июн
июн
15
июн
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсионная программа на вершину горы Зелёная;
- Подъём, спуск на фуникулере;
- Панорамные виды, история края, загадки священных гор, легенды, обзорная площадка, фотозоны;
- Незабываемое фото на память.
Важная информация:Участников программы ждет подъем и спуск на фуникулере и услуги гида-экскурсовода. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В 14:00 (четверг, пятница, суббота)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги кресельного подъёмника
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: подъёмник «Фристайл» гор. ЗелёнаяЗавершение: гор. Зелёная
- Когда и сколько длится?
- Когда: В 14:00 (четверг, пятница, суббота)Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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