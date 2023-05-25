Обзорная экскурсия «Вершины Шории»

Узнайте историю края и загадки священных гор на обзорной экскурсии в Шерегеше

Описание
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Ответы на вопросы
Подарите себе возможность насладится великолепными видами самой популярной возвышенности Шерегеша. С вершины открывается вид на Бийскую Гриву, Абаканский хребет и Кузнецкий Алатау.
Обзорная экскурсия «Вершины Шории»
Обзорная экскурсия «Вершины Шории»
Обзорная экскурсия «Вершины Шории»
Обзорная экскурсия «Вершины Шории»
Обзорная экскурсия «Вершины Шории»
Обзорная экскурсия «Вершины Шории»
Ближайшие даты:
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июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсионная программа на вершину горы Зелёная;
  • Подъём, спуск на фуникулере;
  • Панорамные виды, история края, загадки священных гор, легенды, обзорная площадка, фотозоны;
  • Незабываемое фото на память.

Важная информация:

Участников программы ждет подъем и спуск на фуникулере и услуги гида-экскурсовода. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В 14:00 (четверг, пятница, суббота)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги кресельного подъёмника
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: подъёмник «Фристайл» гор. Зелёная
Завершение: гор. Зелёная
Когда и сколько длится?
Когда: В 14:00 (четверг, пятница, суббота)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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