в четверг и субботу в 10:00

Что вас ожидает

На меховых лыжах — по лесным тропам! Для лесной прогулки вам выдадут аутентичные лыжи с камусом (мехом), сделанные настоящими таежными охотниками-староверами. В составе группы вы пройдете по одному из живописных маршрутов: отыщете малодоступные уголки Горной Шории, увидите следы птиц и животных и покатаетесь с горок.

Легенды таежных охотников. В пути вы услышите немало любопытных историй о жизни охотников-староверов и шорцев, их быте и традициях, о местных способах охоты на животных и птиц.

Сказочные виды и чай у костра. Снежные вершины гор, пихты и кедры под белыми одеялами, мегалиты, с которых открываются необыкновенные виды на Шерегеш и окрестности — вы соберете целую коллекцию пейзажей Горной Шории и сделаете чудесные фото. А еще мы устроим посиделки у костра, чтобы немного перекусить и согреться горячим чаем.

А после возвращения, чтобы отогреться, вы сможете дополнительно посетить нашу кедровую баню с купелью, или пообщаться с дружелюбными хаски.

Кому подойдет прогулка

Лыжникам с любой подготовкой, в том числе новичкам! Предусмотрено несколько маршрутов разного уровня сложности.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проводится при минимальном наборе группы из 2 участников. Если вы бронируете один билет, пожалуйста, уточните заранее в переписке, набирается ли на этот день группа.

Сама лыжная прогулка займет примерно 2 часа

Рекомендуемый возраст детей для участия — от 10 лет

Программа начинается от вашего отеля или в оговоренных местах сбора участников

Что входит в стоимость, а что — нет