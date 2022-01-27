в четверг и субботу в 10:00

Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше

Пройти по тайге на меховых лыжах, увидеть тропки зверей и устроить пикник у костра

В группе
до 10 чел.
Готовы попробовать себя в роли таежного охотника? Предлагаем вам встать на аутентичные сибирские лыжи с камусом и в компании до 10 человек пройти по снежным тропам Горной Шории.

Вы услышите истории о быте охотников-староверов, отыщете в лесу следы животных, выпьете чаю у костра.

И всё это — на фоне мегалитов, хвойных пейзажей и горных вершин Шерегеша!
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На меховых лыжах — по лесным тропам! Для лесной прогулки вам выдадут аутентичные лыжи с камусом (мехом), сделанные настоящими таежными охотниками-староверами. В составе группы вы пройдете по одному из живописных маршрутов: отыщете малодоступные уголки Горной Шории, увидите следы птиц и животных и покатаетесь с горок.

Легенды таежных охотников. В пути вы услышите немало любопытных историй о жизни охотников-староверов и шорцев, их быте и традициях, о местных способах охоты на животных и птиц.

Сказочные виды и чай у костра. Снежные вершины гор, пихты и кедры под белыми одеялами, мегалиты, с которых открываются необыкновенные виды на Шерегеш и окрестности — вы соберете целую коллекцию пейзажей Горной Шории и сделаете чудесные фото. А еще мы устроим посиделки у костра, чтобы немного перекусить и согреться горячим чаем.

А после возвращения, чтобы отогреться, вы сможете дополнительно посетить нашу кедровую баню с купелью, или пообщаться с дружелюбными хаски.

Кому подойдет прогулка

Лыжникам с любой подготовкой, в том числе новичкам! Предусмотрено несколько маршрутов разного уровня сложности.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится при минимальном наборе группы из 2 участников. Если вы бронируете один билет, пожалуйста, уточните заранее в переписке, набирается ли на этот день группа.
  • Сама лыжная прогулка займет примерно 2 часа
  • Рекомендуемый возраст детей для участия — от 10 лет
  • Программа начинается от вашего отеля или в оговоренных местах сбора участников

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Пикник у костра (чай, бутерброды и что-то сладкое) включен в стоимость
  • За дополнительную плану по возвращении вы можете посетить кедровую баню с горной купелью или устроить фотосессию с хаски

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в четверг и субботу в 10:00

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