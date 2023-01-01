Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.

Рассмотрите похожие актуальные предложения в Шерегеше:

3 часа ❄️ На снегоходах Групповая Сергей 1 отзыв Завораживающие панорамы зимней Шории Пешком и на снегоходах насладиться красотами Шерегеша, открывая местные легенды в Шерегеше 5 500 ₽ за человека 4 часа Индивидуальная Евгений Нет отзывов Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха 15 000 ₽ за всё до 10 чел. 3 часа Мини-группа Сергей Нет отзывов Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше Пройти по тайге на меховых лыжах, увидеть тропки зверей и устроить пикник у костра от вашего отеля 5 800 ₽ за человека