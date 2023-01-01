Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Скитуры в Шерегеше на настоящих лыжах охотника

Мы предлагаем уникальную возможность насладиться таежными достопримечательностями

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Мы предлагаем уникальную возможность насладиться таежными достопримечательностями, сделать массу незабываемых фото и попробовать себя в роли охотника — прогуляться по сказочному лесу на лыжах с камусом (с мехом), сделанных настоящими таежными охотниками-староверами!
Скитуры в Шерегеше на настоящих лыжах охотника
Скитуры в Шерегеше на настоящих лыжах охотника
Скитуры в Шерегеше на настоящих лыжах охотника
Скитуры в Шерегеше на настоящих лыжах охотника
Скитуры в Шерегеше на настоящих лыжах охотника
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вас ждут шикарные горные панорамы, заснеженные пихты и кедры, мегалиты с потрясающими видами на Шерегеш и его окрестности, следы птиц и животных, таежный костер с пикником.
  • Программа начинается от отеля или в местах сбора участников. Предоставляем необходимое лыжное оборудование. Посещаем нетронутые или малодосягаемые уголки горношорской природы, катаемся, наслаждаемся красотой, чистотой и обилием снега, фотографируемся.
  • По возвращению можно посетить кедровую баню с настоящей горной купелью, организовать встречу с собачками хаски для самостоятельной фотосессии.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемый возраст детей от 10 лет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Необходимое лыжное оборудование
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или в местах сбора участников
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по четвергам, субботам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемый возраст детей от 10 лет

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