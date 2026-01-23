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Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на горе

Море снега, отличное катание, яркие вечеринки
Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на гореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на гореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на гореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Недельный тур в Шерегеш — крупнейший горнолыжный курорт Сибири и мекку апре-ски в России. Восемь дней и семь ночей на горе с проживанием в гостинице ПаркоFFka в 10 минутах ходьбы от подъемника, размещение в двухместных и семейных номерах.

Шерегеш известен уникальным легким «пухляком», который встречается лишь на немногих мировых курортах, и гарантией снега с ноября по май. Толщина снежного покрова достигает 120-400 см. Лучшие трассы западной Сибири различного уровня сложности с возможностью катания в лесу и по целине предлагают интересный рельеф для любого стиля катания. Чистый горный воздух и живописная природа дополняют атмосферу курорта, который также славится отвязными тусовками и активной вечерней жизнью.

Встреча на железнодорожном вокзале и в аэропорту Новокузнецка до 08:00, обратный трансфер к утренним рейсам.

  • Шерегеш - крупнейший горнолыжный курорт Сибири и одно из лучших в России мест для катания на горных лыжах и сноубордах.
  • Живем На Горе в 8 минутах пешком от Подъемников!
  • Тебя ждет глинтвейн, жаркая баня!
  • Снег уникальный - легкий, летящий и холодный, которым могут похвастаться немногие горнолыжные курорты мира.
  • Собираем классную и дружную компания ребят!
  • Едем кататься, общаться, гулять, дружить, наслаждаться прекрасными видами и просто отдыхать дружной и веселой компанией.

Программа тура по дням

1 день

Стартуем в Шерегеш

стартуем в Шерегеш, катаем! Прибытие в Новокузнецк до 08.00, встречаем вас в Аэропорту. Билеты смотрите с вылетами накануне. Будет организован трансфер до Шерегеш - переезд 160 км. По пути заедем в кафе подкрепиться. Заселение в гостиницу, отправляемся взрывать пухляк на склонах!

В один из дней сделаем покатушки на снегоходах (доп. оплата), будет баня, глинтвейн. Желающие смогут отправиться на ФРИРАЙД (доп. оплата) Начинается яркая неделя горнолыжных приключений.

Стартуем в ШерегешСтартуем в ШерегешСтартуем в Шерегеш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Катаем

Катаем и рассекаем склоны!
Вечером пойдем в бар и клубы!

КатаемКатаемКатаем
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Катаем еще

Катаем и рассекаем склоны!
Вечером идем в жаркую баню.

Катаем ещеКатаем еще
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Экватор тура

Катаем! Желающие могут попробовать Фрирайд с забросками на снегоходах/ратраках!

Экватор тураЭкватор тураЭкватор тура
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Катаем

Катаем и рассекаем склоны! Вечером пойдем в бар и клубы или по желанию можем сделать пати в доме, поиграть в настолки, попеть песни.

КатаемКатаем
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Катаем

Катаем и рассекаем склоны!
По желанию можем организоваться на баню вновь.

КатаемКатаем
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Финал

Катаем и рассекаем склоны! Вечером прощальный ужин. Отмечаем в барах.

ФиналФиналФинал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Возврат в Новокузнецк и вылет домой

Ранний выезд трансфером в Новокузнецк к утренним рейсам. Прощаемся до новых встреч!

Возврат в Новокузнецк и вылет домойВозврат в Новокузнецк и вылет домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой Трансфер от аэропорта Новокузнецка до Шерегеша 160 км ТУДА И ОБРАТНО
  • Проживание в гостинице в пешей доступности от подъемников. Гостиница Паркоffка на горе. Есть кухня, большой зал, место для сушки инвентаря и одежды
  • Жаркая баня 2 часа
  • Сопровождение гида все дни
  • Аптечка групповая
  • Памятный сюрприз, мерч
Что не входит в цену
  • Билеты в Новокузнецк и обратно. Единый ски-пас:19 подъёмников, 56 километров трасс, 5 операторов канатных дорог "Каскад", "Сектор Е", "MALKA", "Фристайл", "Gesh Fly" (около 5000 тыс руб полный день катания и оплачивается карта 200 руб)
  • Питание (около 1000 руб. за прием пищи). Можно готовить на кухне в доме
  • Обучение с инструктором индвидуально и в группах (от 3000 руб и выше) /прокат снаряжения (от 1 тыс. руб/час за отдельные комплектующие)
  • Одноместное проживание, стоимость уточняйте у менеджера
Пожелания к путешественнику

Любовь к горнолыжному спорту!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Динар
Динар — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель компании туроператора и опытной команды гидов-инструкторов. С его подачи изучаются и запускаются новые направления. Специализация на авторских турах и экспедициях, дальних направлений по всему миру и
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России. В прошлом организатор музыкальных концертов и фестивалей, крупнейший организатор автобусных туров, концертный менеджер музыкальных групп. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха. Дайвинг, мотокросс, sup, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней. Мечтает попасть на остров Пасхи и провести не стандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали.»

Тур входит в следующие категории Шерегеша

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