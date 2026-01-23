Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Недельный тур в Шерегеш — крупнейший горнолыжный курорт Сибири и мекку апре-ски в России. Восемь дней и семь ночей на горе с проживанием в гостинице ПаркоFFka в 10 минутах ходьбы от подъемника, размещение в двухместных и семейных номерах.

Шерегеш известен уникальным легким «пухляком», который встречается лишь на немногих мировых курортах, и гарантией снега с ноября по май. Толщина снежного покрова достигает 120-400 см. Лучшие трассы западной Сибири различного уровня сложности с возможностью катания в лесу и по целине предлагают интересный рельеф для любого стиля катания. Чистый горный воздух и живописная природа дополняют атмосферу курорта, который также славится отвязными тусовками и активной вечерней жизнью.

Встреча на железнодорожном вокзале и в аэропорту Новокузнецка до 08:00, обратный трансфер к утренним рейсам.