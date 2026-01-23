Описание тура
Недельный тур в Шерегеш — крупнейший горнолыжный курорт Сибири и мекку апре-ски в России. Восемь дней и семь ночей на горе с проживанием в гостинице ПаркоFFka в 10 минутах ходьбы от подъемника, размещение в двухместных и семейных номерах.
Шерегеш известен уникальным легким «пухляком», который встречается лишь на немногих мировых курортах, и гарантией снега с ноября по май. Толщина снежного покрова достигает 120-400 см. Лучшие трассы западной Сибири различного уровня сложности с возможностью катания в лесу и по целине предлагают интересный рельеф для любого стиля катания. Чистый горный воздух и живописная природа дополняют атмосферу курорта, который также славится отвязными тусовками и активной вечерней жизнью.
Встреча на железнодорожном вокзале и в аэропорту Новокузнецка до 08:00, обратный трансфер к утренним рейсам.
- Шерегеш - крупнейший горнолыжный курорт Сибири и одно из лучших в России мест для катания на горных лыжах и сноубордах.
- Живем На Горе в 8 минутах пешком от Подъемников!
- Тебя ждет глинтвейн, жаркая баня!
- Снег уникальный - легкий, летящий и холодный, которым могут похвастаться немногие горнолыжные курорты мира.
- Собираем классную и дружную компания ребят!
- Едем кататься, общаться, гулять, дружить, наслаждаться прекрасными видами и просто отдыхать дружной и веселой компанией.
Программа тура по дням
Стартуем в Шерегеш
стартуем в Шерегеш, катаем! Прибытие в Новокузнецк до 08.00, встречаем вас в Аэропорту. Билеты смотрите с вылетами накануне. Будет организован трансфер до Шерегеш - переезд 160 км. По пути заедем в кафе подкрепиться. Заселение в гостиницу, отправляемся взрывать пухляк на склонах!
В один из дней сделаем покатушки на снегоходах (доп. оплата), будет баня, глинтвейн. Желающие смогут отправиться на ФРИРАЙД (доп. оплата) Начинается яркая неделя горнолыжных приключений.
Катаем
Катаем и рассекаем склоны!
Вечером пойдем в бар и клубы!
Катаем еще
Катаем и рассекаем склоны!
Вечером идем в жаркую баню.
Экватор тура
Катаем! Желающие могут попробовать Фрирайд с забросками на снегоходах/ратраках!
Катаем
Катаем и рассекаем склоны! Вечером пойдем в бар и клубы или по желанию можем сделать пати в доме, поиграть в настолки, попеть песни.
Катаем
Катаем и рассекаем склоны!
По желанию можем организоваться на баню вновь.
Финал
Катаем и рассекаем склоны! Вечером прощальный ужин. Отмечаем в барах.
Возврат в Новокузнецк и вылет домой
Ранний выезд трансфером в Новокузнецк к утренним рейсам. Прощаемся до новых встреч!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой Трансфер от аэропорта Новокузнецка до Шерегеша 160 км ТУДА И ОБРАТНО
- Проживание в гостинице в пешей доступности от подъемников. Гостиница Паркоffка на горе. Есть кухня, большой зал, место для сушки инвентаря и одежды
- Жаркая баня 2 часа
- Сопровождение гида все дни
- Аптечка групповая
- Памятный сюрприз, мерч
Что не входит в цену
- Билеты в Новокузнецк и обратно. Единый ски-пас:19 подъёмников, 56 километров трасс, 5 операторов канатных дорог "Каскад", "Сектор Е", "MALKA", "Фристайл", "Gesh Fly" (около 5000 тыс руб полный день катания и оплачивается карта 200 руб)
- Питание (около 1000 руб. за прием пищи). Можно готовить на кухне в доме
- Обучение с инструктором индвидуально и в группах (от 3000 руб и выше) /прокат снаряжения (от 1 тыс. руб/час за отдельные комплектующие)
- Одноместное проживание, стоимость уточняйте у менеджера
Пожелания к путешественнику
Любовь к горнолыжному спорту!