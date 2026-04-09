Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше
Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань
«Снегоходные прогулки к живописным вершинам»
29 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
Тур в Шерегеш с обучением сноуборду
Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания
«Для ребят кто хочет продолжить катание, обычно организуем заброски на снегоходах в этот день (доп расходы)»
21 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 69 700 ₽ за человека
Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на горе
Море снега, отличное катание, яркие вечеринки
«В один из дней сделаем покатушки на снегоходах (доп»
2 дек в 10:00
от 64 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «На снегоходах»
Самые популярные туры этой рубрики в Шерегеше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Шерегеше в августе 2026
Сейчас в Шерегеше в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 тура от 64 900 до 145 000.
Забронируйте тур в Шерегеше на 2026 год на снегоходах, цены от 64900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь