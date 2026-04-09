Найдено 3 тура в категории « Трансфер » в Шерегеше, цены от 64 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На вертолёте На параплане На снегоходах 7 дней Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань «В 8:00 трансфер забирает группу из аэропорта и везёт в Шерегеш (2,5 часа в пути) Возможен индивидуальный трансфер под любое время прилета» от 145 000 ₽ за человека На снегоходах 8 дней Тур в Шерегеш с обучением сноуборду Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания «Трансфер от аэропорта и обратно, а так же трансфер до горы и к домику» от 69 700 ₽ за человека На снегоходах 8 дней Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на горе Море снега, отличное катание, яркие вечеринки «Встреча на железнодорожном вокзале и в аэропорту Новокузнецка до 08:00, обратный трансфер к утренним рейсам» от 64 900 ₽ за человека Все туры Шерегеша

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