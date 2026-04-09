Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше
Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань
«В 8:00 трансфер забирает группу из аэропорта и везёт в Шерегеш (2,5 часа в пути) Возможен индивидуальный трансфер под любое время прилета»
29 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
Тур в Шерегеш с обучением сноуборду
Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания
«Трансфер от аэропорта и обратно, а так же трансфер до горы и к домику»
21 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 69 700 ₽ за человека
Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на горе
Море снега, отличное катание, яркие вечеринки
«Встреча на железнодорожном вокзале и в аэропорту Новокузнецка до 08:00, обратный трансфер к утренним рейсам»
2 дек в 10:00
от 64 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Трансфер»
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