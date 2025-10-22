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Gidy Gorode Ваш гид в Шуя Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 2.5 часа 1-5 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Купеческие особняки, высокие шпили соборов, старые ткацкие фабрики – на пешеходной экскурсии вы откроете для себя многовековую историю Шуи. Мы пройдемся по историческому центру и прогрузимся в те времена, когда на городских рынках кипела торговля, а на местных мануфактурах неустанно пряли холсты и занимались мыловарением. Вы узнаете, отчего в Шуе так много храмов, почему Екатерина II предпочитала пользоваться шуйским мылом и какой след оставил в городе царь Иван Грозный. Музей мыла (аудиоэкскурсия без сопровождения гида) Здесь вы познакомитесь с историей российского мыловарения и его технологией с XVII до XXI вв. Узнаете о традициях мытья и стирки в разных странах, влиянии мыла на производство других товаров и многом другом. В экспозиции музея представлено более 500 редких экспонатов на площади 200 кв. м. Среди них мраморный Мойдодыр и ручной отделочный станок XIX века, дивизирная машина, мыло «Дядя Миша» и это далеко не всё. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Усадьбыкупцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдины

Павильон с весами для возов

Покровский собор

Крестовоздвиженской храм

Храма Спаса Преображения

Воскресенский собор Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов.

Отдельно оплачивается входной билет в Музей мыла - 326 руб. /человека,

А также такси до него - 250-300 руб. /легковой автомобиль.

Мастер-класс по резьбе по мылу (30 минут)

300 руб. - взрослые, 260 руб. - дети и пенсионеры.

Мастер-класс по мыловарению с нуля (10+) (90 минут)

1200 руб. - взрослые, 800 руб. - дети и пенсионеры Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.