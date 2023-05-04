Купеческие особняки, высокие шпили соборов, старые ткацкие фабрики – на пешеходной экскурсии вы откроете для себя многовековую историю Шуи.

Мы пройдемся по историческому центру и прогрузимся в те времена, когда на городских рынках кипела торговля, а на местных мануфактурах неустанно пряли холсты и занимались мыловарением. Вы узнаете, отчего в Шуе так много храмов, почему Екатерина II предпочитала пользоваться шуйским мылом и какой след оставил в городе царь Иван Грозный.

Музей мыла (аудиоэкскурсия без сопровождения гида)

Здесь вы познакомитесь с историей российского мыловарения и его технологией с XVII до XXI вв. Узнаете о традициях мытья и стирки в разных странах, влиянии мыла на производство других товаров и многом другом.

В экспозиции музея представлено более 500 редких экспонатов на площади 200 кв. м. Среди них мраморный Мойдодыр и ручной отделочный станок XIX века, дивизирная машина, мыло «Дядя Миша» и это далеко не всё.