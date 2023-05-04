Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла

Индивидуальная экскурсия в музеи Шуи: Усадьбы купцов, соборы и Музей мыла

Описание
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Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
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мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Усадьбыкупцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдины
  • Павильон с весами для возов.
  • Покровский собор
  • Крестовоздвиженской храм
  • Храма Спаса Преображения
  • Воскресенский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Купеческие особняки, высокие шпили соборов, старые ткацкие фабрики – на пешеходной экскурсии вы откроете для себя многовековую историю Шуи.
Мы пройдемся по историческому центру и прогрузимся в те времена, когда на городских рынках кипела торговля, а на местных мануфактурах неустанно пряли холсты и занимались мыловарением. Вы узнаете, отчего в Шуе так много храмов, почему Екатерина II предпочитала пользоваться шуйским мылом и какой след оставил в городе царь Иван Грозный.

Музей мыла (аудиоэкскурсия без сопровождения гида)

Здесь вы познакомитесь с историей российского мыловарения и его технологией с XVII до XXI вв. Узнаете о традициях мытья и стирки в разных странах, влиянии мыла на производство других товаров и многом другом.
В экспозиции музея представлено более 500 редких экспонатов на площади 200 кв. м. Среди них мраморный Мойдодыр и ручной отделочный станок XIX века, дивизирная машина, мыло «Дядя Миша» и это далеко не всё.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Отдельно оплачивается входной билет в Музей мыла — 326 руб. /человека
  • А также такси до него — 250-300 руб. /легковой автомобиль.
  • Мастер-класс по резьбе по мылу (30 минут)
  • 300 руб. - взрослые, 260 руб. - дети и пенсионеры.
  • Мастер-класс по мыловарению с нуля (10+) (90 минут)
  • 1200 руб. - взрослые, 800 руб. - дети и пенсионеры
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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