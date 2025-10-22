Описание экскурсииКупеческие особняки, высокие шпили соборов, старые ткацкие фабрики – на пешеходной экскурсии вы откроете для себя многовековую историю Шуи. Мы пройдемся по историческому центру и прогрузимся в те времена, когда на городских рынках кипела торговля, а на местных мануфактурах неустанно пряли холсты и занимались мыловарением. Вы узнаете, отчего в Шуе так много храмов, почему Екатерина II предпочитала пользоваться шуйским мылом и какой след оставил в городе царь Иван Грозный. Музей мыла (аудиоэкскурсия без сопровождения гида) Здесь вы познакомитесь с историей российского мыловарения и его технологией с XVII до XXI вв. Узнаете о традициях мытья и стирки в разных странах, влиянии мыла на производство других товаров и многом другом. В экспозиции музея представлено более 500 редких экспонатов на площади 200 кв. м. Среди них мраморный Мойдодыр и ручной отделочный станок XIX века, дивизирная машина, мыло «Дядя Миша» и это далеко не всё. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьбыкупцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдины
- Павильон с весами для возов
- Покровский собор
- Крестовоздвиженской храм
- Храма Спаса Преображения
- Воскресенский собор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Отдельно оплачивается входной билет в Музей мыла - 326 руб. /человека,
- А также такси до него - 250-300 руб. /легковой автомобиль.
- Мастер-класс по резьбе по мылу (30 минут)
- 300 руб. - взрослые, 260 руб. - дети и пенсионеры.
- Мастер-класс по мыловарению с нуля (10+) (90 минут)
- 1200 руб. - взрослые, 800 руб. - дети и пенсионеры
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень хорошая экскурсовод - Татьяна, интересно и с душой рассказала про город, его историю, жителей. Мы прониклись этим местом, советую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо нашему гиду Екатерине за интересную и познавательную обзорную экскурсию по Шуе. Гид просто влюбила нас в свой город и мы собираемся приехать в Шую ещё раз на Новый Год.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Огромное спасибо нашему гиду Екатерине за интересную и познавательную обзорную экскурсию по Шуе. Гид просто влюбила нас в свой город и мы собираемся приехать в Шую ещё раз на Новый Год.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Увидели что планировали, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Татьяна провела блестяще
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Увидели что планировали, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Татьяна провела блестяще
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шуя
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов»
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
от 4350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
Завтра в 11:00
13 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открыть прекрасную старинную Шую
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
24 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
6150 ₽ за экскурсию