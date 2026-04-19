Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 14 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Шуя Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 14 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Купеческие особняки, высокие шпили соборов, старые ткацкие фабрики – на пешеходной экскурсии вы откроете для себя многовековую историю Шуи. Мы пройдемся по историческому центру и прогрузимся в те времена, когда на городских рынках кипела торговля, а на местных мануфактурах неустанно пряли холсты и занимались мыловарением. Вы узнаете, отчего в Шуе так много храмов, почему Екатерина II предпочитала пользоваться шуйским мылом и какой след оставил в городе царь Иван Грозный. Знакомство с купеческими особняками В XVII–XVIII веках Шуя была крупным торговым центром и славилась своими ремеслами, прежде всего – изготовлением тканей, которые продавались по всей стране и за ее пределами. Мы посмотрим на купеческие особняки того времени, побываем у архитектурных комплексов шуйских фабрик и увидим павильон с возовыми весами – единственный сохранившийся в России. Гид расскажет, что способствовало развитию торговли в городе и кто открыл в Шуе первую полотняную мануфактуру. Соборы и церкви Шуи Торговля приносила местным купцам баснословные доходы, за что они неустанно благодарили город строительством новых храмов. На сегодня в Шуе находится 20 культовых сооружений, которые отличаются великолепной архитектурой и роскошным внутренним убранством. Самые выдающиеся из них – Воскресенский собор, Крестовоздвиженский храм, Покровский и Никольский соборы. Вы полюбуетесь их куполами и послушаете истории о чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери, которая бесследно исчезла в XX столетии. Смотровая площадка 106-метровой колокольни Сложно обойти вниманием колокольню Воскресенского собора. Она стоит отдельно от храма и возвышается над землей на 106,4 метра, что делает ее второй по высоте на территории России. Вы познакомитесь с ее давней историей, а при хороших погодных условиях подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамными видами Шуи. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Усадьбыкупцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдины

Павильон с весами для возов

Покровский собор

Крестовоздвиженской храм

Храма Спаса Преображения

Воскресенский собор Что включено Экскурсионное обслуживание Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 14 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 13 4 1 3 – 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Н Наталья читать дальше уменьшить уголок Шуи, мы восхитились архитектурой Храмов, побывали в Павловском дворце (еще бы- сам Каминский его строил!), узнали где располагались стены Шуйского Кремля, поискали масонские знаки, погрустили о печальной судьбе незаслуженно брошенной Шуйской больницы. А еще увидели Три Грации, уснувших львов, корпуса фабрик, мосты, торговый двор. Неожиданно услышали про архитектора Гауденцио Маричелли - и это в Шуе, как нам казалось в глубинке, не в столице. А какие наличники на домах в Шуе!! И все это мы успели за 2 с небольшим часа. Спасибо экскурсоводу за профессионализм. Владимир Владимирович замечательный гид. Мы приехали в плохую погоду, точнее в непогоду- дождь, сильно похолодало. Но с нами был действительно человек, влюбленный в город, он показал нам максимально подробно каждый Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Александр Понравилась экскурсия, проведённая гидом Екатериной с любовью к родному городу, интересными подробностями и вниманием к деталям. Погода располагала к неспешной прогулке по центру города и всё прошло на одном дыхании. Узнали, где можно вкусно поужинать, какие сувениры приобрести и что ещё посмотреть в оставшееся время в этом небольшом, но очень симпатичном городе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Д Денис Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет С София читать дальше уменьшить Чувствуется, что горожане бережно относятся к своему городу. Очень впечатлили железнодорожный вокзал, Воскресенский собор и колокольня собора, Шуйские торговые весы. Жаль, что у государства не хватает средств на восстановление и реконструкцию памятника культурного наследия Киселевской больницы в Шуе. Документы на восстановление здания оформляются с 2019 года, и с каждым годом очень сильно возрастает вероятность утраты памятника.

Хотим ещё вернуть в город Шую и посмотреть, как хорош город летом! В январе 2025 года побывали в городе Шуя. Прекрасный небольшой городок нам показала экскурсовод Екатерина. Екатерина интересно и с любовью рассказывала о своем городе. В городе сохранилось много исторических памятников. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Е Елена Были на экскурсиях по Шуе и Иваново с гидом Владимиром 12 и 13 июня. Остались очень довольны. Владимир пунктуален и внимателен к туристам и их пожеланиям. информация по истории и достопримечательностям городов была представлена интересно и доступно. Спасибо спутнику и Владимиру! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Л Людмила Были на экскурсии с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина увлекательно рассказывает о выдающихся историях, событиях и горожанах города. Узнали очень много интересного, время пролетело незаметно, выражаем огромную благодарность!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 8 отзывов