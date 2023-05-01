Обзорная экскурсия по Шуе

Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому центру Шуи

Описание
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Обзорная экскурсия по Шуе
Обзорная экскурсия по Шуе
Обзорная экскурсия по Шуе
Обзорная экскурсия по Шуе
Обзорная экскурсия по Шуе
Обзорная экскурсия по Шуе
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Что вас ожидает:

  • Усадьбыкупцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдины
  • Павильон с весами для возов.
  • Покровский собор
  • Крестовоздвиженской храм
  • Храма Спаса Преображения
  • Воскресенский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Купеческие особняки, высокие шпили соборов, старые ткацкие фабрики – на пешеходной экскурсии вы откроете для себя многовековую историю Шуи.
Мы пройдемся по историческому центру и прогрузимся в те времена, когда на городских рынках кипела торговля, а на местных мануфактурах неустанно пряли холсты и занимались мыловарением.
Вы узнаете, отчего в Шуе так много храмов, почему Екатерина II предпочитала пользоваться шуйским мылом и какой след оставил в городе царь Иван Грозный.

Знакомство с купеческими особняками

В XVII–XVIII веках Шуя была крупным торговым центром и славилась своими ремеслами, прежде всего – изготовлением тканей, которые продавались по всей стране и за ее пределами. Мы посмотрим на купеческие особняки того времени, побываем у архитектурных комплексов шуйских фабрик и увидим павильон с возовыми весами – единственный сохранившийся в России. Гид расскажет, что способствовало развитию торговли в городе и кто открыл в Шуе первую полотняную мануфактуру.

Соборы и церкви Шуи

Торговля приносила местным купцам баснословные доходы, за что они неустанно благодарили город строительством новых храмов. На сегодня в Шуе находится 20 культовых сооружений, которые отличаются великолепной архитектурой и роскошным внутренним убранством. Самые выдающиеся из них – Воскресенский собор, Крестовоздвиженский храм, Покровский и Никольский соборы. Вы полюбуетесь их куполами и послушаете истории о чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери, которая бесследно исчезла в XX столетии.

Смотровая площадка 106-метровой колокольни

Сложно обойти вниманием колокольню Воскресенского собора. Она стоит отдельно от храма и возвышается над землей на 106,4 метра, что делает ее второй по высоте на территории России. Вы познакомитесь с ее давней историей, а при хороших погодных условиях подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамными видами Шуи.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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