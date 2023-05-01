Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому центру Шуи
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Что вас ожидает:
- Усадьбыкупцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдины
- Павильон с весами для возов.
- Покровский собор
- Крестовоздвиженской храм
- Храма Спаса Преображения
- Воскресенский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Купеческие особняки, высокие шпили соборов, старые ткацкие фабрики – на пешеходной экскурсии вы откроете для себя многовековую историю Шуи.
Мы пройдемся по историческому центру и прогрузимся в те времена, когда на городских рынках кипела торговля, а на местных мануфактурах неустанно пряли холсты и занимались мыловарением.
Вы узнаете, отчего в Шуе так много храмов, почему Екатерина II предпочитала пользоваться шуйским мылом и какой след оставил в городе царь Иван Грозный.
Знакомство с купеческими особняками
В XVII–XVIII веках Шуя была крупным торговым центром и славилась своими ремеслами, прежде всего – изготовлением тканей, которые продавались по всей стране и за ее пределами. Мы посмотрим на купеческие особняки того времени, побываем у архитектурных комплексов шуйских фабрик и увидим павильон с возовыми весами – единственный сохранившийся в России. Гид расскажет, что способствовало развитию торговли в городе и кто открыл в Шуе первую полотняную мануфактуру.
Соборы и церкви Шуи
Торговля приносила местным купцам баснословные доходы, за что они неустанно благодарили город строительством новых храмов. На сегодня в Шуе находится 20 культовых сооружений, которые отличаются великолепной архитектурой и роскошным внутренним убранством. Самые выдающиеся из них – Воскресенский собор, Крестовоздвиженский храм, Покровский и Никольский соборы. Вы полюбуетесь их куполами и послушаете истории о чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери, которая бесследно исчезла в XX столетии.
Смотровая площадка 106-метровой колокольни
Сложно обойти вниманием колокольню Воскресенского собора. Она стоит отдельно от храма и возвышается над землей на 106,4 метра, что делает ее второй по высоте на территории России. Вы познакомитесь с ее давней историей, а при хороших погодных условиях подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамными видами Шуи.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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