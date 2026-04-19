Описание экскурсииКупеческие особняки, высокие шпили соборов, старые ткацкие фабрики – на пешеходной экскурсии вы откроете для себя многовековую историю Шуи. Мы пройдемся по историческому центру и прогрузимся в те времена, когда на городских рынках кипела торговля, а на местных мануфактурах неустанно пряли холсты и занимались мыловарением. Вы узнаете, отчего в Шуе так много храмов, почему Екатерина II предпочитала пользоваться шуйским мылом и какой след оставил в городе царь Иван Грозный. Знакомство с купеческими особняками В XVII–XVIII веках Шуя была крупным торговым центром и славилась своими ремеслами, прежде всего – изготовлением тканей, которые продавались по всей стране и за ее пределами. Мы посмотрим на купеческие особняки того времени, побываем у архитектурных комплексов шуйских фабрик и увидим павильон с возовыми весами – единственный сохранившийся в России. Гид расскажет, что способствовало развитию торговли в городе и кто открыл в Шуе первую полотняную мануфактуру. Соборы и церкви Шуи Торговля приносила местным купцам баснословные доходы, за что они неустанно благодарили город строительством новых храмов. На сегодня в Шуе находится 20 культовых сооружений, которые отличаются великолепной архитектурой и роскошным внутренним убранством. Самые выдающиеся из них – Воскресенский собор, Крестовоздвиженский храм, Покровский и Никольский соборы. Вы полюбуетесь их куполами и послушаете истории о чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери, которая бесследно исчезла в XX столетии. Смотровая площадка 106-метровой колокольни Сложно обойти вниманием колокольню Воскресенского собора. Она стоит отдельно от храма и возвышается над землей на 106,4 метра, что делает ее второй по высоте на территории России. Вы познакомитесь с ее давней историей, а при хороших погодных условиях подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамными видами Шуи. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьбыкупцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдины
- Павильон с весами для возов
- Покровский собор
- Крестовоздвиженской храм
- Храма Спаса Преображения
- Воскресенский собор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Владимир Владимирович замечательный гид. Мы приехали в плохую погоду, точнее в непогоду- дождь, сильно похолодало. Но с нами был действительно человек, влюбленный в город, он показал нам максимально подробно каждый
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А
Понравилась экскурсия, проведённая гидом Екатериной с любовью к родному городу, интересными подробностями и вниманием к деталям. Погода располагала к неспешной прогулке по центру города и всё прошло на одном дыхании. Узнали, где можно вкусно поужинать, какие сувениры приобрести и что ещё посмотреть в оставшееся время в этом небольшом, но очень симпатичном городе.
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Д
Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод.
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С
В январе 2025 года побывали в городе Шуя. Прекрасный небольшой городок нам показала экскурсовод Екатерина. Екатерина интересно и с любовью рассказывала о своем городе. В городе сохранилось много исторических памятников.
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Е
Были на экскурсиях по Шуе и Иваново с гидом Владимиром 12 и 13 июня. Остались очень довольны. Владимир пунктуален и внимателен к туристам и их пожеланиям. информация по истории и достопримечательностям городов была представлена интересно и доступно. Спасибо спутнику и Владимиру!
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Л
Были на экскурсии с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина увлекательно рассказывает о выдающихся историях, событиях и горожанах города. Узнали очень много интересного, время пролетело незаметно, выражаем огромную благодарность!!!
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