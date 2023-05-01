Купеческие особняки, высокие шпили соборов, старые ткацкие фабрики – на пешеходной экскурсии вы откроете для себя многовековую историю Шуи.

Мы пройдемся по историческому центру и прогрузимся в те времена, когда на городских рынках кипела торговля, а на местных мануфактурах неустанно пряли холсты и занимались мыловарением.

Вы узнаете, отчего в Шуе так много храмов, почему Екатерина II предпочитала пользоваться шуйским мылом и какой след оставил в городе царь Иван Грозный.

Знакомство с купеческими особняками

В XVII–XVIII веках Шуя была крупным торговым центром и славилась своими ремеслами, прежде всего – изготовлением тканей, которые продавались по всей стране и за ее пределами. Мы посмотрим на купеческие особняки того времени, побываем у архитектурных комплексов шуйских фабрик и увидим павильон с возовыми весами – единственный сохранившийся в России. Гид расскажет, что способствовало развитию торговли в городе и кто открыл в Шуе первую полотняную мануфактуру.

Соборы и церкви Шуи

Торговля приносила местным купцам баснословные доходы, за что они неустанно благодарили город строительством новых храмов. На сегодня в Шуе находится 20 культовых сооружений, которые отличаются великолепной архитектурой и роскошным внутренним убранством. Самые выдающиеся из них – Воскресенский собор, Крестовоздвиженский храм, Покровский и Никольский соборы. Вы полюбуетесь их куполами и послушаете истории о чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери, которая бесследно исчезла в XX столетии.

Смотровая площадка 106-метровой колокольни

Сложно обойти вниманием колокольню Воскресенского собора. Она стоит отдельно от храма и возвышается над землей на 106,4 метра, что делает ее второй по высоте на территории России. Вы познакомитесь с ее давней историей, а при хороших погодных условиях подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамными видами Шуи.