Очень понравился город, по которому мы много гуляли самостоятельно. Мечтаем увидеть в будущем реставрацию домов с уникальной архитектурой и замечательной историей. На второй день нашего пребывания заказали обзорную экскурсию на автомобиле. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Елене!!! Благодаря ее экскурсии, нам захотелось приехать в Шую еще и посмотреть все, что не успели увидеть. Елена - потрясающий рассказчик, эрудированный, с чувством юмора, любящая свой город и историю, знающая о городе буквально все. Нам посчастливилось увидеть купеческую Шую ее глазами. И это было прекрасно! Побывайте обязательно в Шуе, походите по ней именно с Еленой, и вам захочется посетить и Рождественские праздники в Шуе, и увидеть город летом, зайти за сувенирами в "Оранжевого кота" и за вкуснейшим сыром (ум отъешь) в частную семейную сыроварню Гагариных, вкусно и недорого пообедать в Каравайке. А Дом Павлова просто уникален, и так хочется, чтобы нашлись люди, любящие Россию всей душой, нашу историю, которые его восстановят. Приезжайте, вы очень много откроете для себя из русской истории. Не пожалеете ни на секуну) Рекомендуем!!!