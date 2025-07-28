Мои заказы

Экскурсии Шуя об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Шуя, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Открыть прекрасную старинную Шую
Пешая
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
12 дек в 08:00
13 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Шуя
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды Шуи
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 14:30
14 дек в 09:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    28 июля 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Дата посещения: 23 июля 2025
    Огромная благодарность Елене за интересную и содержательную экскурсию!
    Познавательно, лаконично, впечатляюще!
    Захотелось вернуться еще раз на Рождественские гулянья.
    Рекомендую всем, кто еще не бывал в Шуе, - обязательно заглянуть в этот небольшой городок и удивиться его потрясающей историей.
  • Г
    Галина
    22 июня 2025
    Легенды Шуи
    Дата посещения: 22 июня 2025
    Огромное спасибо за подачу достаточного сложного материала, исторического. Интересно, объёмно, понятно. Услышали про город совсем с другой стороны. Благодарим. Рекомендуем.
  • Л
    Людмила
    8 декабря 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Экскурсия по Шуе оставила яркие впечатления благодаря уникальной атмосфере старинного провинциального городка. Елена - это потрясающий гид! С какой любовью она рассказывала о городе, это просто не передать словами. Искренне рекомендую экскурсовода!
  • M
    Mария
    18 ноября 2025
    Легенды Шуи
    Прекрасная ознакомительная экскурсия. Содержательно, но без перегруза.
    У Владимира ни одного лишнего слова, все по делу, плавная речь.
    Рекомендую!
  • И
    Ирина
    15 ноября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Поекрасная экскурсия
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Добрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этого небольшого города. Татьяне удалось
    читать дальше

    так интересно рассказывать, что 2 часа пролетели, как одно мгновение. Однозначно рекомендую всем! Очень хочется побывать и на других экскурсиях Татьяны.

    Добрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этогоДобрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этогоДобрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этого
  • Г
    Галина
    4 ноября 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Мы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в Шую, где никогда не бывали.
    читать дальше

    Очень понравился город, по которому мы много гуляли самостоятельно. Мечтаем увидеть в будущем реставрацию домов с уникальной архитектурой и замечательной историей. На второй день нашего пребывания заказали обзорную экскурсию на автомобиле. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Елене!!! Благодаря ее экскурсии, нам захотелось приехать в Шую еще и посмотреть все, что не успели увидеть. Елена - потрясающий рассказчик, эрудированный, с чувством юмора, любящая свой город и историю, знающая о городе буквально все. Нам посчастливилось увидеть купеческую Шую ее глазами. И это было прекрасно! Побывайте обязательно в Шуе, походите по ней именно с Еленой, и вам захочется посетить и Рождественские праздники в Шуе, и увидеть город летом, зайти за сувенирами в "Оранжевого кота" и за вкуснейшим сыром (ум отъешь) в частную семейную сыроварню Гагариных, вкусно и недорого пообедать в Каравайке. А Дом Павлова просто уникален, и так хочется, чтобы нашлись люди, любящие Россию всей душой, нашу историю, которые его восстановят. Приезжайте, вы очень много откроете для себя из русской истории. Не пожалеете ни на секуну) Рекомендуем!!!

    Мы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в ШуюМы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в ШуюМы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в ШуюМы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в ШуюМы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в ШуюМы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в ШуюМы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в ШуюМы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в ШуюМы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в ШуюМы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в Шую
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Даже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такая разноплановая. Диалог и обратная связь с гидом. Два часа пролетели… огромная благодарность Татьяне.
    Даже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такаяДаже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такаяДаже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такаяДаже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такая
  • О
    Ольга
    27 октября 2025
    Легенды Шуи
    Владимир - эрудированный экскурсовод, интересный человек, знаток края. Исключительно мобильный, создающий комфортные условия, творческий человек. Однозначно рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    26 октября 2025
    Легенды Шуи
    Прекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольны
    Прекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольныПрекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольныПрекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольныПрекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольны
  • Д
    Денис
    26 октября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Все прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музей мыла, магазин ситца и водочный завод! Рекомендую!
    Все прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музейВсе прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музейВсе прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музей
  • И
    Ирина
    25 октября 2025
    Легенды Шуи
    Интересно, познавательно, профессионально. Спасибо.
  • А
    Арина
    16 октября 2025
    Легенды Шуи
    Благодарим Владимира за очень интересную и полезную для нас, как архитекторов, экскурсию! Владимир открыл для нас Шую, влюбил нас в
    читать дальше

    этот добрый и светлый город и вдохновил своими глубочайшими знаниями о городе, его истории и людях, которые жили и живут в нем! Нам невероятно повезло попасть на экскурсию к Владимиру!

  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Здравствуйте! Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне от всей нашей команды.
    Профессионал с большой буквы!!!
    Отлично составила программу и проработала маршрут. Татьяна - Обаятельная, прекрасно подающая материал, увлеченная и увлекающая!!
    Браво!!❤️
  • О
    Остахова
    8 октября 2025
    Легенды Шуи
    Спасибо огромное, за проведенную экскурсию!!! 2часа прошли на одном дыхании. Вопросов не осталось, так как было всё чётко, по делу, содержательно.
    Шуя открылась с положительной стороны, учитывая тот факт что необходимо проведение реставрации во многих зданиях.
  • М
    Мира
    7 октября 2025
    Легенды Шуи
    Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50 лет. Исторический центр в
    читать дальше

    плачевном состоянии, по большей части. Но Владимир, как человек влюбленный в свой город, историк, краевед и активист показал нам город со своего угла зрения. Очень интересная, эмоциональная, фактологическая экскурсия. Экскурсовод любезный, внимательный, при любой возможности предлагал присесть моей маме. К тому же оказался известной личностью в Шуе, на протяжении всей экскурсии к Владимиру постоянно подходили здороваться жители города, даже один журналист подарил книгу. Очень рекомендую обратиться к Владимиру и он вас тоже влюбит в Шую.

    Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50
  • С
    Сергей
    6 октября 2025
    Легенды Шуи
    Владимир спасибо за интересную и содержательную прогулку по Шуе!
  • А
    Анна
    6 октября 2025
    Легенды Шуи
    Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная, с тонким юмором! Благодарность Владимиру!
  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Отлично
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Легенды Шуи
    Благодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылось на экскурсии. Прошли не очень много, но увидели и узнали предостаточно.
    Благодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылосьБлагодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылосьБлагодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылосьБлагодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылось

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шуя
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открыть прекрасную старинную Шую
  2. Знакомьтесь, Шуя
  3. Легенды Шуи
Какие места ещё посмотреть в Шуя
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Памятник погибшим за веру
  3. Колокольня Воскресенского собора
  4. Покровская церковь
  5. Воскресенский собор
  6. Павловский дворец
Сколько стоит экскурсия по Шуя в декабре 2025
Сейчас в Шуя в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 5500. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Шуя на 2025 год по теме «История и архитектура», 153 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль