1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Открыть прекрасную старинную Шую
Отдохнуть душой в древнерусском городе и дополнить знания об истории Золотого кольца
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Шуя
Погулять по центру, посетить музей винного завода и усадьбу 19 века на автопешеходной экскурсии
Начало: У музея им. Бальмонта
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
Познакомиться с богатой торговой историей города и полюбоваться старинными памятниками архитектуры
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 100₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра20 мая 2024Узнали про старинную Шую много интересного. Спасибо Татьяне за организацию экскурсии!
- ССергей2 мая 2024Татьяна - прекрасный рассказчик и собеседник, отлично владеет материалом, наблюдательна и удивительна) Экскурсия была прекрасна, особое впечатление произвёла часть, посвящённая жд вокзалу!
- ООльга30 апреля 20242 часа экскурсии пролетели незаметно! Спасибо Татьяне за интересный и познавательный рассказ!
- ААлександр29 марта 2024Не знаю, можно ли рассказать о славном городе Шуя и показать его достопримечательности лучше, чем это сделала Елена. Прекрасное знание прошлого города и позитивная эмоциональность сделали наше краткое пребывание в Шуе маленьким праздником.
- ВВадим4 февраля 2024было непонятно как оплачивать предоплату. Просто запутался. Нашёл.,Поработайте над этим вопросом. Лично для меня было неудобно. Первый раз такое.,Всё остальное вполне устраивает. Спасибо.
- ВВиталий14 января 2024Это было волшебно! Елена - прекрасный гид. Она познакомила нас не только с достопримечательностями, но и с гастрономией, культурой и современностью Шуи. А главное, сделала всё, чтобы мы влюбились в регион! Самые горячие рекомендации!!!
- ЕЕкатерина4 ноября 2023Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.
- ЛЛюбовь19 октября 2023Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись
- ААлла26 августа 2023Экскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали много интересного про новый для нас город Шую. Экскурсия проходила неспешно, в комфортном для нас темпе. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «Для школьников»
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