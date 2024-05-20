Интересные экскурсии для школьного возраста в Шуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Шуя, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открыть прекрасную старинную Шую
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Открыть прекрасную старинную Шую
Отдохнуть душой в древнерусском городе и дополнить знания об истории Золотого кольца
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 750 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Шуя
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Знакомьтесь, Шуя
Погулять по центру, посетить музей винного завода и усадьбу 19 века на автопешеходной экскурсии
Начало: У музея им. Бальмонта
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
Познакомиться с богатой торговой историей города и полюбоваться старинными памятниками архитектуры
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Узнали про старинную Шую много интересного. Спасибо Татьяне за организацию экскурсии!
  • С
    Сергей
    2 мая 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Татьяна - прекрасный рассказчик и собеседник, отлично владеет материалом, наблюдательна и удивительна) Экскурсия была прекрасна, особое впечатление произвёла часть, посвящённая жд вокзалу!
    Татьяна - прекрасный рассказчик и собеседник, отлично владеет материалом, наблюдательна и удивительна)
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    2 часа экскурсии пролетели незаметно! Спасибо Татьяне за интересный и познавательный рассказ!
    2 часа экскурсии пролетели незаметно! Спасибо Татьяне за интересный и познавательный рассказ!
  • А
    Александр
    29 марта 2024
    Знакомьтесь, Шуя
    Не знаю, можно ли рассказать о славном городе Шуя и показать его достопримечательности лучше, чем это сделала Елена. Прекрасное знание прошлого города и позитивная эмоциональность сделали наше краткое пребывание в Шуе маленьким праздником.
  • В
    Вадим
    4 февраля 2024
    Знакомьтесь, Шуя
    было непонятно как оплачивать предоплату. Просто запутался. Нашёл.,Поработайте над этим вопросом. Лично для меня было неудобно. Первый раз такое.,Всё остальное вполне устраивает. Спасибо.
  • В
    Виталий
    14 января 2024
    Знакомьтесь, Шуя
    Это было волшебно! Елена - прекрасный гид. Она познакомила нас не только с достопримечательностями, но и с гастрономией, культурой и современностью Шуи. А главное, сделала всё, чтобы мы влюбились в регион! Самые горячие рекомендации!!!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.
  • Л
    Любовь
    19 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись
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    историей города. Хотим приехать на Рождественские каникулы, посмотреть на разрекламированные гуляния. Екатерину рекомендуем от чистого сердца! Обязательно посетите музей мыла, который собран и действует благодаря увлекающейся жительнице города.

  • А
    Алла
    26 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Экскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали много интересного про новый для нас город Шую. Экскурсия проходила неспешно, в комфортном для нас темпе. Спасибо.
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Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Шуя в июне 2024
Сейчас в Шуя в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 3 750 до 4 100. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Шуя на 2024 год для школьников, 72 ⭐ отзыва, цены от 3750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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