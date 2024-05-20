А Александра Открыть прекрасную старинную Шую Узнали про старинную Шую много интересного. Спасибо Татьяне за организацию экскурсии!

С Сергей Открыть прекрасную старинную Шую Татьяна - прекрасный рассказчик и собеседник, отлично владеет материалом, наблюдательна и удивительна) Экскурсия была прекрасна, особое впечатление произвёла часть, посвящённая жд вокзалу!

О Ольга Открыть прекрасную старинную Шую 2 часа экскурсии пролетели незаметно! Спасибо Татьяне за интересный и познавательный рассказ!

А Александр Знакомьтесь, Шуя Не знаю, можно ли рассказать о славном городе Шуя и показать его достопримечательности лучше, чем это сделала Елена. Прекрасное знание прошлого города и позитивная эмоциональность сделали наше краткое пребывание в Шуе маленьким праздником.

В Вадим Знакомьтесь, Шуя было непонятно как оплачивать предоплату. Просто запутался. Нашёл.,Поработайте над этим вопросом. Лично для меня было неудобно. Первый раз такое.,Всё остальное вполне устраивает. Спасибо.

В Виталий Знакомьтесь, Шуя Это было волшебно! Елена - прекрасный гид. Она познакомила нас не только с достопримечательностями, но и с гастрономией, культурой и современностью Шуи. А главное, сделала всё, чтобы мы влюбились в регион! Самые горячие рекомендации!!!

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.

Л Любовь Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла читать дальше историей города. Хотим приехать на Рождественские каникулы, посмотреть на разрекламированные гуляния. Екатерину рекомендуем от чистого сердца! Обязательно посетите музей мыла, который собран и действует благодаря увлекающейся жительнице города. Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись