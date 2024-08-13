2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
25 авг в 18:00
28 авг в 08:00
3 750₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
23 авг в 10:00
25 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по купеческим усадьбам Шуи
Узнайте историю Шуи, посетите купеческие усадьбы, церкви и музей мыла. Откройте для себя город с богатым прошлым и уникальными достопримечательностями
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
4 100₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна13 августа 2024Спасибо, все отлично!!
- ММария14 июля 2024Мы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте и, несмотря на сильную жару,
- ИИрина29 июня 2024Спасибо Татьяне за знакомство с Шуей. Безусловно профессиональное владение исторической информацией, хорошая речь ,коммуникабельность и внимательное отношение к экскурсантам. Рекомендую.
- ЕЕкатерина4 ноября 2023Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.
- ЛЛюбовь19 октября 2023Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись
- ААлла26 августа 2023Экскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали много интересного про новый для нас город Шую. Экскурсия проходила неспешно, в комфортном для нас темпе. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «На выходные»
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