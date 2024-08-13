Экскурсии выходного дня в Шуя

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Шуя, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Открыть прекрасную старинную Шую
Пешая
66 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
25 авг в 18:00
28 авг в 08:00
3 750 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Шуя
На машине
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
23 авг в 10:00
25 авг в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по купеческим усадьбам Шуи
Узнайте историю Шуи, посетите купеческие усадьбы, церкви и музей мыла. Откройте для себя город с богатым прошлым и уникальными достопримечательностями
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
4 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    13 августа 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Спасибо, все отлично!!
  • М
    Мария
    14 июля 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Мы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте и, несмотря на сильную жару,
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    провела очень интересную и познавательную экскурсию, которая продлилась дольше заявленного времени. Рассказ был выстроен очень логично, с опорой на местность, а начался с Шуйского вокзала, где были и старинные фотографии города, и даже панорама начала 20 в. Татьяна прекрасно ориентируется в истории родного края и мгновенно дает ответы на совершенно разные вопросы. Чувствуется, что имеешь дело с человеком глубоких академических знаний, который работает в своей сфере много лет. Если мы снова отправимся в Ивановскую область, то обязательно попросим Татьяну рассказать нам еще больше интересных историй об этих замечательных местах! Спасибо!

    Мы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте иМы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте иМы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте иМы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте иМы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте и
  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Спасибо Татьяне за знакомство с Шуей. Безусловно профессиональное владение исторической информацией, хорошая речь ,коммуникабельность и внимательное отношение к экскурсантам. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.
  • Л
    Любовь
    19 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись
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    историей города. Хотим приехать на Рождественские каникулы, посмотреть на разрекламированные гуляния. Екатерину рекомендуем от чистого сердца! Обязательно посетите музей мыла, который собран и действует благодаря увлекающейся жительнице города.

  • А
    Алла
    26 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Экскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали много интересного про новый для нас город Шую. Экскурсия проходила неспешно, в комфортном для нас темпе. Спасибо.
    Экскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали многоЭкскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали многоЭкскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали многоЭкскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали много

Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Шуя в августе 2024
Сейчас в Шуя в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 750 до 4 100. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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