Описание тура
Совместите увлекательное путешествие по Ивановскому краю с полноценным отдыхом на живописном берегу Волги!
Вас ждут прогулки по уютной Шуе и древнему селу Васильевское, мастер-класс по изготовлению знаменитого печатного пряника и размещение в санатории им. Станко с развитой инфраструктурой для отдыха и развлечений.
Свободные дни Вы сможете посвятить именно тому отдыху, который любите: пляжу, спа и бане, прогулкам по Волге, анимационным программам или дополнительным экскурсиям в Плёс, Кинешму и Щелыково.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Шуе с мастер-классом
10:25 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Отдых на волжском берегу».
Посадка в автобус.
Шуя – небольшой городок в центральной России.
Маленькая жемчужина в большом ожерелье из городов Золотого кольца, красавица Шуя предстанет перед Вами в своём великолепии. Древний город в современной световой оправе. Шуя всегда славилась храмами: до революции в крошечном городке было целых 17 церквей.
Обзорная экскурсия по историческому центру Шуи с осмотром Воскресенского собора и его грандиозной 106-метровой колокольни – первой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов.
Обед в ресторане по рецептам блюд 19 века.
Переезд в село Васильевское с богатой историей и своим брендом.
Село Васильевское – старинное, получило свое имя в честь царя. История села связана с именами Василия Шуйского, графов Шереметевых, А. С. Пушкина, царя Александра II.
Визитная карточка села – церковный ансамбль из храмов и колокольни в центре села и Успенской церкви с колокольней на кладбище. Строительство относятся к середине 18 – началу 19 веков. В Троицком соборе в течение 150 лет находились 29 икон кисти Андрея Рублева.
Село в начале XX века славилось своими кренделями, в советское время – вкусным хлебом, а теперь печатными пряниками. Семья которая их печет, назвала такие пряники васильевскими.
Для производства используются 20 специальных деревянных форм с различными рисунками.
Мастер-класс от хозяйки пекарни. У вас будет уникальная возможность самостоятельно изготовить печатный пряник и забрать его с собой.
Далее наш путь лежит в санаторий им. Станко (80 км), корпуса которого расположились на высоком берегу великой реки Волги.
17:00 Размещение в номерах выбранной категории.
Свободное время.
Ужин
Отдых в санатории
Отдых на территории санатория.
По желанию за доп плату можно заказать экскурсии в:
- Кинешму;
- усадьбу А. Н. Островского в Щелыково;
- теплоходные прогулки по Волге в Плёс.
После ужина вечерние развлекательные программы.
Продолжение отдыха в санатории
На территории:
- уличные тренажеры;
- минеральная вода;
- физиокорпус;
- клуб;
- храм;
- кафе;
- водные аттракционы, водный мотоцикл, катер, катамаран, лодки;
- пляж на берегу Волги с летним кафе и медпунктом;
- теннисный корт, прокат спортивного инвентаря;
- русская баня, спа-комплекс;
- пляж;
- бильярд, киноконцертный зал;
- библиотека;
- Wi-Fi.
Продолжение отдыха в санатории
Отдых на территории санатория.
Пляж. Прокат.
После ужина вечерние развлекательные программы.
Продолжение отдыха в санатории
Отдых на территории санатория.
Отъезд
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Освобождение номеров.
15:00 Трансфер на ж/д вокзал в г. Иваново.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в санатории им. Станко. .
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный стандартный номер
|1-местный стандартный номер
|45 900
|50 600
Под запрос:
|Люкс 2-х местный
|Доп. место в люксе (взрослый)
|Доп. место в люксе (дети до 14 лет)
|66 300
|49 900
|39 400
Варианты проживания
Санаторий им. Станко
Санаторий имени Станко обладает современной лечебно-диагностической базой, расположен в Ивановской области в 18 км от города Кинешмы на живописном берегу р. Волга.
Санаторий располагает всем необходимым для комфортного отдыха и эффективного лечения одновременно более 400 гостей. Номерной фонд представлен 2 пятиэтажными зданиями с лифтами. Комфортное размещение в отремонтированных уютных номерах.
В санатории созданы условия для комплексного оздоровления и профилактики: заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, гинекологических заболеваний.
Для детей обустроена площадка, работает детская комната, где под чутким руководством воспитателя дети рисуют, занимаются лепкой, вышиванием и плетением.
В летнее время на территории санатория открыт пляж на берегу реки Волги, работают летнее кафе, теннисный корт, волейбольная площадка, водные аттракционы, прокат лодок и катамаранов. Среди зимних видов развлечений – подледная рыбалка, каток, катание с горы, беговые лыжи.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобусили микроавтобус туристического класса (в автобусе свободная рассадка)
- Проживание в комфортабельных номерах
- Питание по программе (трехразовое с обеда в 1 день до обеда на 6 день)
- Экскурсионная программа (1 день)
- Мастер-класс по изготовлению пряника
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Шуи и обратно
- Питание, не включенное в программу тура
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Дополнительные услуги в санатории
- Личные траты
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие поезда рекомендуем?
- рекомендуемый проезд из Москвы: №716, отправление из Москвы в 07:07, прибытие в Шую в 10:22.
- из Москвы: рекомендуемый поезд №736 Ласточка в 19:07.
- из Санкт-Петербурга:
- № 045 Отправление из Иваново 17:45; прибытие в Петербург в 08:00.
- № 047 Отправление из Иваново 21:14; прибытие в Петербург в 12:15.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев