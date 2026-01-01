1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Шуе с мастер-классом

10:25 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Отдых на волжском берегу».

Посадка в автобус.

Шуя – небольшой городок в центральной России.

Маленькая жемчужина в большом ожерелье из городов Золотого кольца, красавица Шуя предстанет перед Вами в своём великолепии. Древний город в современной световой оправе. Шуя всегда славилась храмами: до революции в крошечном городке было целых 17 церквей.

Обзорная экскурсия по историческому центру Шуи с осмотром Воскресенского собора и его грандиозной 106-метровой колокольни – первой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов.

Обед в ресторане по рецептам блюд 19 века.

Переезд в село Васильевское с богатой историей и своим брендом.

Село Васильевское – старинное, получило свое имя в честь царя. История села связана с именами Василия Шуйского, графов Шереметевых, А. С. Пушкина, царя Александра II.

Визитная карточка села – церковный ансамбль из храмов и колокольни в центре села и Успенской церкви с колокольней на кладбище. Строительство относятся к середине 18 – началу 19 веков. В Троицком соборе в течение 150 лет находились 29 икон кисти Андрея Рублева.

Село в начале XX века славилось своими кренделями, в советское время – вкусным хлебом, а теперь печатными пряниками. Семья которая их печет, назвала такие пряники васильевскими.

Для производства используются 20 специальных деревянных форм с различными рисунками.

Мастер-класс от хозяйки пекарни. У вас будет уникальная возможность самостоятельно изготовить печатный пряник и забрать его с собой.

Далее наш путь лежит в санаторий им. Станко (80 км), корпуса которого расположились на высоком берегу великой реки Волги.

17:00 Размещение в номерах выбранной категории.

Свободное время.

Ужин

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160