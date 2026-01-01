Отдых на волжском берегу. Тур в Ивановской области с проживанием в санатории

Совместите увлекательное путешествие по Ивановскому краю с полноценным отдыхом на живописном берегу Волги!

Вас ждут прогулки по уютной Шуе и древнему селу Васильевское, мастер-класс по изготовлению знаменитого печатного пряника и размещение в санатории им. Станко с развитой инфраструктурой для отдыха и развлечений.

Свободные дни Вы сможете посвятить именно тому отдыху, который любите: пляжу, спа и бане, прогулкам по Волге, анимационным программам или дополнительным экскурсиям в Плёс, Кинешму и Щелыково.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Шуе с мастер-классом

10:25 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Отдых на волжском берегу».

Посадка в автобус.

Шуя – небольшой городок в центральной России.

Маленькая жемчужина в большом ожерелье из городов Золотого кольца, красавица Шуя предстанет перед Вами в своём великолепии. Древний город в современной световой оправе. Шуя всегда славилась храмами: до революции в крошечном городке было целых 17 церквей.

Обзорная экскурсия по историческому центру Шуи с осмотром Воскресенского собора и его грандиозной 106-метровой колокольни – первой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов.

Обед в ресторане по рецептам блюд 19 века.

Переезд в село Васильевское с богатой историей и своим брендом.

Село Васильевское – старинное, получило свое имя в честь царя. История села связана с именами Василия Шуйского, графов Шереметевых, А. С. Пушкина, царя Александра II.

Визитная карточка села – церковный ансамбль из храмов и колокольни в центре села и Успенской церкви с колокольней на кладбище. Строительство относятся к середине 18 – началу 19 веков. В Троицком соборе в течение 150 лет находились 29 икон кисти Андрея Рублева.

Село в начале XX века славилось своими кренделями, в советское время – вкусным хлебом, а теперь печатными пряниками. Семья которая их печет, назвала такие пряники васильевскими.

Для производства используются 20 специальных деревянных форм с различными рисунками.

Мастер-класс от хозяйки пекарни. У вас будет уникальная возможность самостоятельно изготовить печатный пряник и забрать его с собой.

Далее наш путь лежит в санаторий им. Станко (80 км), корпуса которого расположились на высоком берегу великой реки Волги.

17:00 Размещение в номерах выбранной категории.

Свободное время.

Ужин

2 день

Отдых в санатории

Отдых на территории санатория.

По желанию за доп плату можно заказать экскурсии в:

  • Кинешму;
  • усадьбу А. Н. Островского в Щелыково;
  • теплоходные прогулки по Волге в Плёс.

После ужина вечерние развлекательные программы.

3 день

Продолжение отдыха в санатории

На территории:

  • уличные тренажеры;
  • минеральная вода;
  • физиокорпус;
  • клуб;
  • храм;
  • кафе;
  • водные аттракционы, водный мотоцикл, катер, катамаран, лодки;
  • пляж на берегу Волги с летним кафе и медпунктом;
  • теннисный корт, прокат спортивного инвентаря;
  • русская баня, спа-комплекс;
  • пляж;
  • бильярд, киноконцертный зал;
  • библиотека;
  • Wi-Fi.
4 день

Продолжение отдыха в санатории

Отдых на территории санатория.

Пляж. Прокат.

После ужина вечерние развлекательные программы.

5 день

Продолжение отдыха в санатории

Отдых на территории санатория.

6 день

Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Освобождение номеров.

15:00 Трансфер на ж/д вокзал в г. Иваново.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в санатории им. Станко. .

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местный стандартный номер1-местный стандартный номер
45 90050 600

Под запрос:

Люкс 2-х местныйДоп. место в люксе (взрослый)Доп. место в люксе (дети до 14 лет)
66 30049 90039 400

Варианты проживания

Санаторий им. Станко

5 ночей

Санаторий имени Станко обладает современной лечебно-диагностической базой, расположен в Ивановской области в 18 км от города Кинешмы на живописном берегу р. Волга.

Санаторий располагает всем необходимым для комфортного отдыха и эффективного лечения одновременно более 400 гостей. Номерной фонд представлен 2 пятиэтажными зданиями с лифтами. Комфортное размещение в отремонтированных уютных номерах.

В санатории созданы условия для комплексного оздоровления и профилактики: заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, гинекологических заболеваний.

Для детей обустроена площадка, работает детская комната, где под чутким руководством воспитателя дети рисуют, занимаются лепкой, вышиванием и плетением.

В летнее время на территории санатория открыт пляж на берегу реки Волги, работают летнее кафе, теннисный корт, волейбольная площадка, водные аттракционы, прокат лодок и катамаранов. Среди зимних видов развлечений – подледная рыбалка, каток, катание с горы, беговые лыжи.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобусили микроавтобус туристического класса (в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Питание по программе (трехразовое с обеда в 1 день до обеда на 6 день)
  • Экскурсионная программа (1 день)
  • Мастер-класс по изготовлению пряника
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Шуи и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
  • Дополнительные услуги в санатории
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Ивановская область, Шуя
Билеты входят в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие поезда рекомендуем?
Туда:
  • рекомендуемый проезд из Москвы: №716, отправление из Москвы в 07:07, прибытие в Шую в 10:22.
Обратно:
  • из Москвы: рекомендуемый поезд №736 Ласточка в 19:07.
  • из Санкт-Петербурга:
  1. № 045 Отправление из Иваново 17:45; прибытие в Петербург в 08:00.
  2. № 047 Отправление из Иваново 21:14; прибытие в Петербург в 12:15.
Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

