Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Начало: Ивановская область, Шуя
10 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
от 15 900 ₽ за человека
Волжские просторы Костромской области. Рождество в Лунёво
Начало: Иваново
3 янв в 10:00
45 000 ₽ за человека
Гастрономические вкусы Ивановской земли
Начало: Владимир
Сегодня в 10:00
14 фев в 10:00
от 18 250 ₽ за человека
Фестиваль «Русское Рождество»: Шуя и Палех. Праздничный тур в Ивановскую область
Начало: Ивановская область, Шуя
5 янв в 10:00
19 200 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Шуя в январе 2026
Сейчас в Шуя в категории "Выездные" можно забронировать 4 тура от 15 900 до 45 000.
Туры по окрестностям Шуя и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март