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Авторский тур
3 дня
Души уютный уголок: Ивановские земли
Начало: Иваново
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 18 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Волжские пейзажи Ивановского края
Начало: Иваново
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 18 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Начало: Иваново
22 ноя в 10:00
от 2000017 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина10 марта 2024На мартовские выходные взяли с мужем индивидуальный тур по Шуе и Иванову в «Большой Стране». Не можем не поделиться своими
- ААлла11 января 2024Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
- ТТатьяна7 ноября 2023Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
- ККудряшова27 августа 2023Все было прекрасно. Очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «3-дневные туры»
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