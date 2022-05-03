Активный тур в Крым. Горные просторы Судака

Добро пожаловать в солнечный Крым! Крым хорош в любое время года

5
3 отзыва
Добро пожаловать в солнечный Крым! Крым хорош в любое время года: в мае здесь уже по-летнему тепло, под ногами зеленая трава, вокруг цветут деревья, а по осени эти места побалуют нас комфортным, бархатным сезоном.
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Тропа Голицына
Тропа Голицына
Пройдем по любимым местам знаменитого винодела – князя Голицына
Гора Сокол
Гора Сокол
Мы взойдем на высоту 474 метра, чтобы восхититься открывающейся красотой сверху
Генуэзская крепость
Генуэзская крепость
Увидим величественную цитадель, в стенах которой в разные эпохи правили генуэзцы, татары, половцы, золотоордынцы и древние аланы
Новый Свет
Новый Свет
Живописные бухты, окружающие поселок, не оставят никого равнодушными
Черное море
Черное море
Будем дышать чистым морским воздухом, а самые смелые смогут искупаться, вода уже будет достаточно теплой

Описание

Активный тур проходит в восточном Крыму, возле города Судак. Вокруг возвышаются величественные горы: Орел, Сокол, Носорог. И совсем рядом – чистейшее Черное море, возле которого каждое утро можно любоваться великолепными восходами!

Программа тура по дням

1 день
Город Судак, экотропа на мыс Алчак

11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале в г. Симферополь (возле памятника Ленину, напротив ж/д вокзала).

12:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь (возле красной стеллы "Крым начинается здесь").

14:00 – 14:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак.

Переезд на автобусе в г. Судак (2-2,5 часа).

Поселение в гостевом доме.

Добро пожаловать в Судак и восточный Крым!

Наш тур весной и на майские праздники проходит в этом чудесном городе на побережье Черного моря, который может похвастаться своим комфортным климатом и обилием солнца.

Со всех сторон Судакскую долину защищают горы, здесь множество виноградников и плантаций культур для изготовления эфирных масел.

Сам город Судак является одним из ведущих производителей марочных вин и розового масла в Крыму.

Сегодня пройдем по набережной Судака и совершим прогулку на мыс Алчак.

Это самый миниатюрный мыс в Судакской долине, его высота всего 152 м.

На мысе Алчак есть очень интересное место – Эолова арфа, – хит треккинга по Крыму!

Это большое, сквозное отверстие в скале.

Свое название грот получил в честь древнегреческого бога Эола, царя ветров.

При сильном ветре грот начинает петь, и слышен звук, напоминающий звучание арфы.

Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 2-3 часа.

Город Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс Алчак
2 день
Мыс Меганом

Во время тура по Крыму в мае обязательно посетим мыс Меганом, в это время он покрыт свежей, изумрудной травой.

Мыс Меганом – самый большой в Восточном Крыму.

Это даже не мыс, а целый полуостров!

Здесь кристально чистое море, лазурные бухты и потрясающие пейзажи.

Прогулка на Меганом приятна тем, что практически весь путь проходит вдоль береговой линии.

Уфологи утверждают, что Меганом представляет собой магнитную аномалию, которая притягивает гостей с далёких планет.

А йоги считают, что Меганом — это настоящее Место Силы.

 Именно поэтому здесь можно сделать фото необычных рисунков на скалах, кругов из камней и Храма Солнца.

Также во время треккинга по Крыму увидим прекрасные бухты Меганома, куда летом приезжают туристы с палатками для отдыха с детьми.

В одной из бухт сделаем большой привал и обед.

Активная часть пешего тура по Крыму в мае: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Мыс МеганомМыс МеганомМыс МеганомМыс МеганомМыс Меганом
3 день
Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты

Сегодня будет невероятно красивый день!

С утра отправляемся в поселок Новый Свет. 

Это то самое место, где снимался замечательный фильм «3+2».

Нас ждут гора Носорог и разноцветные бухты – это настоящие хиты Крыма!

Туры на майские праздники обязательно предполагают посещение этих достопримечательностей Нового Света.

Гору Носорог часто называют Спящая девушка или Караул-оба – караульная гора.

Взобравшись на вершину, понимаешь, почему гора носит название «караульной»: в хорошую погоду с нее видно все побережье от потухшего вулкана Кара-Даг на востоке до горы Аю-Даг на южном берегу Крыма.

На горе Носорог есть древние гроты, темный Ад и светлый Рай, где стоит самый настоящий природный холодильник, температура в котором +5...+10С!

Мы поднимемся на ухо Носорога, пройдем по огромному, каменному лабиринту, посидим на кресле Голицына, спустимся по древним таврским и обезьяньим лестницам, увидим с высоты три бухты Нового Света и мыс Капчик!

Активная часть тура: 9,1 км, перепад высот 30-340 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты
4 день
Гора Сокол

Скала Сокол – это один из самых больших коралловых рифов, это идеальное место в Крыму для треккинга.

В мае здесь всегда можно увидеть яркие цветы, также наш взгляд порадуют окаменевшие кораллы.

Во время треккинга по Крыму весной порой уже будет жарко, к счастью, на скале Сокол мы сможем отдохнуть в тени сосны Палласа, прогуляться по уникальной роще пирамидального можжевельника и испить вкуснейшей воды из источника святой Анастасии.

Хотелось ли вам когда-нибудь посмотреть на Судак с высоты птичьего полета?

А может, хотелось забраться туда, где дух захватывает от увиденной красоты?

Или хотелось сфотографировать с полукилометровой высоты Зеленую новосветскую бухту?

Все это мы воплотим в жизнь во время экскурсии на скалу Сокол!

Активная часть тура по Крыму весной и на майские: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Гора СоколГора СоколГора СоколГора Сокол
5 день
Тропа Голицына и разноцветные бухты Нового Света

Сегодня будет приятный, легкий день!

С утра снова едем в полюбившийся поселок Новый Свет.

Наша цель – тропа Голицына и разноцветные бухты.

Но для начала пройдем через можжевеловую рощу и выйдем на мыс Капчик.

Отсюда рассмотрим во всей красе огромную, уже покоренную гору Носорог.

По ступенькам спустимся к Сквозному гроту в мысе Капчик и полюбуемся на Царский пляж.

Стоя на мысе Капчик, мы видим две бухты: Синюю и Голубую.

Чтобы увидеть третью, Зеленую бухту Крыма, нам предстоит совершить треккинг вдоль горы Орёл.

Пейзажи здесь как на обложках журналов: изумрудное море, белоснежные яхты, великолепная скала Сокол.

Не зря древние греки называли это место «Рай»!

А на выходе из рая находится завод и фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет».

Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 40-120 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Тропа Голицына и разноцветные бухты Нового СветаТропа Голицына и разноцветные бухты Нового СветаТропа Голицына и разноцветные бухты Нового СветаТропа Голицына и разноцветные бухты Нового СветаТропа Голицына и разноцветные бухты Нового Света
6 день
Гора Перчем

Перчем (в переводе «грива») — это самая высокая гора в окрестностях Судака, 576 м над уровнем моря.

На одной из возвышенностей горы растет несколько деревьев, которые туристы называют «чубчик Перчема.

Из необычных мест Перчема увидим развалины древнего византийского храма.

Треккинг в Крыму предполагает интересный маршрут нас на самую вершину Перчема! 

По маркированной тропе неспешно поднимемся туда. 

С обзорных точек Перчема открываются великолепные виды на Судакскую и Токлукскую долины, село Веселое и Генуэзскую крепость.

Активная часть тура: 14,2 км, перепад высот 40-576 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Гора ПерчемГора ПерчемГора ПерчемГора Перчем
7 день
Генуэзская крепость, отъезд

Во время тура в Судак непременно стоит посетить Генуэзскую крепость.

На майские праздники крепость утопает яркой и сочной зелени!

Генуэзскую крепость – это уникальный памятник, украшение города и его визитная карточка! 

Уже издалека видны высокие крепостные стены с зубцами, украшенные неприступными башнями.

На территории крепости посетим Консульский замок и Девичью башню.

 Отсюда открываются отличные виды на набережную Судака и далекие горы Нового Света.

Активная часть тура: 6,7 км, продолжительность треккинга 3 часа.

Переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.

14:00 Прибытие на автовокзал г. Судак.

16:00 – 16:30 Прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал г. Симферополь.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Симферополь после 18:00.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршруты треккинга по Крыму весной и на майские праздники могут быть изменены.

Генуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты, руб.:

17 апреля – 4 июня33 700
4 сентября – 12 ноября37 800

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера стандарт
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в Музей-заповедник "Судакская крепость"
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед во время трансфера в 1-й день)
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 7 000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Кепка / панамка
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Кроссовки с толстой подошвой
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Тапочки для купания в море (не обязательно). Облегчают заход по гальке в море.
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную).
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: Российская Федерация, Крым, г. Судак.
Старт маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 12:00 МСК, г. Судак (автовокзал) в 14:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Судак (автовокзал) в 14:00, г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 16:00 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Симферополь можно остановиться в уютном хостеле «Like Hostel». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке.
Проживание: гостиница.
Питание: трёхразовое. Завтрак и ужин в кафе, обед – сухой паек днем.
Маршрут проходит на высоте: 30-570 м.
Протяженность маршрута: 42 км.
Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Билайн, Мегафон) постоянно. Связи Теле2 нет.
Инфраструктура. В г. Судак и пос. Новый Свет есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 мая 2022
Эмоции переполняют,когда вспоминаешь это мини приключение моё. Когда я собиралась в этот тур,хоть и читала,что нас ожидает, всё думала это такие горы,как в Бахчисарайском районе Чуфут-Кале. А здесь всё по настоящему, настоящее восхождение,вползание на горы. Это радость,когда ты это сделал. Писать про отель и кафе, где нас кормили, это банально,хотя и там все на высоте', отдельное спасибо работникам этих служб.
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.

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