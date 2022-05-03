Добро пожаловать в солнечный Крым! Крым хорош в любое время года: в мае здесь уже по-летнему тепло, под ногами зеленая трава, вокруг цветут деревья, а по осени эти места побалуют нас комфортным, бархатным сезоном.

Будем дышать чистым морским воздухом, а самые смелые смогут искупаться, вода уже будет достаточно теплой

Увидим величественную цитадель, в стенах которой в разные эпохи правили генуэзцы, татары, половцы, золотоордынцы и древние аланы

Мы взойдем на высоту 474 метра, чтобы восхититься открывающейся красотой сверху

Активный тур проходит в восточном Крыму, возле города Судак. Вокруг возвышаются величественные горы: Орел, Сокол, Носорог. И совсем рядом – чистейшее Черное море, возле которого каждое утро можно любоваться великолепными восходами!

Программа тура по дням

1 день Город Судак, экотропа на мыс Алчак

11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале в г. Симферополь (возле памятника Ленину, напротив ж/д вокзала). 12:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь (возле красной стеллы "Крым начинается здесь"). 14:00 – 14:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак. Переезд на автобусе в г. Судак (2-2,5 часа). Поселение в гостевом доме. Добро пожаловать в Судак и восточный Крым! Наш тур весной и на майские праздники проходит в этом чудесном городе на побережье Черного моря, который может похвастаться своим комфортным климатом и обилием солнца. Со всех сторон Судакскую долину защищают горы, здесь множество виноградников и плантаций культур для изготовления эфирных масел. Сам город Судак является одним из ведущих производителей марочных вин и розового масла в Крыму. Сегодня пройдем по набережной Судака и совершим прогулку на мыс Алчак. Это самый миниатюрный мыс в Судакской долине, его высота всего 152 м. На мысе Алчак есть очень интересное место – Эолова арфа, – хит треккинга по Крыму! Это большое, сквозное отверстие в скале. Свое название грот получил в честь древнегреческого бога Эола, царя ветров. При сильном ветре грот начинает петь, и слышен звук, напоминающий звучание арфы. Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 2-3 часа.

2 день Мыс Меганом

Во время тура по Крыму в мае обязательно посетим мыс Меганом, в это время он покрыт свежей, изумрудной травой. Мыс Меганом – самый большой в Восточном Крыму. Это даже не мыс, а целый полуостров! Здесь кристально чистое море, лазурные бухты и потрясающие пейзажи. Прогулка на Меганом приятна тем, что практически весь путь проходит вдоль береговой линии. Уфологи утверждают, что Меганом представляет собой магнитную аномалию, которая притягивает гостей с далёких планет. А йоги считают, что Меганом — это настоящее Место Силы. Именно поэтому здесь можно сделать фото необычных рисунков на скалах, кругов из камней и Храма Солнца. Также во время треккинга по Крыму увидим прекрасные бухты Меганома, куда летом приезжают туристы с палатками для отдыха с детьми. В одной из бухт сделаем большой привал и обед. Активная часть пешего тура по Крыму в мае: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

3 день Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты

Сегодня будет невероятно красивый день! С утра отправляемся в поселок Новый Свет. Это то самое место, где снимался замечательный фильм «3+2». Нас ждут гора Носорог и разноцветные бухты – это настоящие хиты Крыма! Туры на майские праздники обязательно предполагают посещение этих достопримечательностей Нового Света. Гору Носорог часто называют Спящая девушка или Караул-оба – караульная гора. Взобравшись на вершину, понимаешь, почему гора носит название «караульной»: в хорошую погоду с нее видно все побережье от потухшего вулкана Кара-Даг на востоке до горы Аю-Даг на южном берегу Крыма. На горе Носорог есть древние гроты, темный Ад и светлый Рай, где стоит самый настоящий природный холодильник, температура в котором +5...+10С! Мы поднимемся на ухо Носорога, пройдем по огромному, каменному лабиринту, посидим на кресле Голицына, спустимся по древним таврским и обезьяньим лестницам, увидим с высоты три бухты Нового Света и мыс Капчик! Активная часть тура: 9,1 км, перепад высот 30-340 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

4 день Гора Сокол

Скала Сокол – это один из самых больших коралловых рифов, это идеальное место в Крыму для треккинга. В мае здесь всегда можно увидеть яркие цветы, также наш взгляд порадуют окаменевшие кораллы. Во время треккинга по Крыму весной порой уже будет жарко, к счастью, на скале Сокол мы сможем отдохнуть в тени сосны Палласа, прогуляться по уникальной роще пирамидального можжевельника и испить вкуснейшей воды из источника святой Анастасии. Хотелось ли вам когда-нибудь посмотреть на Судак с высоты птичьего полета? А может, хотелось забраться туда, где дух захватывает от увиденной красоты? Или хотелось сфотографировать с полукилометровой высоты Зеленую новосветскую бухту? Все это мы воплотим в жизнь во время экскурсии на скалу Сокол! Активная часть тура по Крыму весной и на майские: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

5 день Тропа Голицына и разноцветные бухты Нового Света

Сегодня будет приятный, легкий день! С утра снова едем в полюбившийся поселок Новый Свет. Наша цель – тропа Голицына и разноцветные бухты. Но для начала пройдем через можжевеловую рощу и выйдем на мыс Капчик. Отсюда рассмотрим во всей красе огромную, уже покоренную гору Носорог. По ступенькам спустимся к Сквозному гроту в мысе Капчик и полюбуемся на Царский пляж. Стоя на мысе Капчик, мы видим две бухты: Синюю и Голубую. Чтобы увидеть третью, Зеленую бухту Крыма, нам предстоит совершить треккинг вдоль горы Орёл. Пейзажи здесь как на обложках журналов: изумрудное море, белоснежные яхты, великолепная скала Сокол. Не зря древние греки называли это место «Рай»! А на выходе из рая находится завод и фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет». Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 40-120 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

6 день Гора Перчем

Перчем (в переводе «грива») — это самая высокая гора в окрестностях Судака, 576 м над уровнем моря. На одной из возвышенностей горы растет несколько деревьев, которые туристы называют «чубчик Перчема. Из необычных мест Перчема увидим развалины древнего византийского храма. Треккинг в Крыму предполагает интересный маршрут нас на самую вершину Перчема! По маркированной тропе неспешно поднимемся туда. С обзорных точек Перчема открываются великолепные виды на Судакскую и Токлукскую долины, село Веселое и Генуэзскую крепость. Активная часть тура: 14,2 км, перепад высот 40-576 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

7 день Генуэзская крепость, отъезд