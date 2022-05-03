Активный тур проходит в восточном Крыму, возле города Судак. Вокруг возвышаются величественные горы: Орел, Сокол, Носорог. И совсем рядом – чистейшее Черное море, возле которого каждое утро можно любоваться великолепными восходами!
11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале в г. Симферополь (возле памятника Ленину, напротив ж/д вокзала).
12:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь (возле красной стеллы "Крым начинается здесь").
14:00 – 14:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак.
Переезд на автобусе в г. Судак (2-2,5 часа).
Поселение в гостевом доме.
Добро пожаловать в Судак и восточный Крым!
Наш тур весной и на майские праздники проходит в этом чудесном городе на побережье Черного моря, который может похвастаться своим комфортным климатом и обилием солнца.
Со всех сторон Судакскую долину защищают горы, здесь множество виноградников и плантаций культур для изготовления эфирных масел.
Сам город Судак является одним из ведущих производителей марочных вин и розового масла в Крыму.
Сегодня пройдем по набережной Судака и совершим прогулку на мыс Алчак.
Это самый миниатюрный мыс в Судакской долине, его высота всего 152 м.
На мысе Алчак есть очень интересное место – Эолова арфа, – хит треккинга по Крыму!
Это большое, сквозное отверстие в скале.
Свое название грот получил в честь древнегреческого бога Эола, царя ветров.
При сильном ветре грот начинает петь, и слышен звук, напоминающий звучание арфы.
Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 2-3 часа.
Во время тура по Крыму в мае обязательно посетим мыс Меганом, в это время он покрыт свежей, изумрудной травой.
Мыс Меганом – самый большой в Восточном Крыму.
Это даже не мыс, а целый полуостров!
Здесь кристально чистое море, лазурные бухты и потрясающие пейзажи.
Прогулка на Меганом приятна тем, что практически весь путь проходит вдоль береговой линии.
Уфологи утверждают, что Меганом представляет собой магнитную аномалию, которая притягивает гостей с далёких планет.
А йоги считают, что Меганом — это настоящее Место Силы.
Именно поэтому здесь можно сделать фото необычных рисунков на скалах, кругов из камней и Храма Солнца.
Также во время треккинга по Крыму увидим прекрасные бухты Меганома, куда летом приезжают туристы с палатками для отдыха с детьми.
В одной из бухт сделаем большой привал и обед.
Активная часть пешего тура по Крыму в мае: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Сегодня будет невероятно красивый день!
С утра отправляемся в поселок Новый Свет.
Это то самое место, где снимался замечательный фильм «3+2».
Нас ждут гора Носорог и разноцветные бухты – это настоящие хиты Крыма!
Туры на майские праздники обязательно предполагают посещение этих достопримечательностей Нового Света.
Гору Носорог часто называют Спящая девушка или Караул-оба – караульная гора.
Взобравшись на вершину, понимаешь, почему гора носит название «караульной»: в хорошую погоду с нее видно все побережье от потухшего вулкана Кара-Даг на востоке до горы Аю-Даг на южном берегу Крыма.
На горе Носорог есть древние гроты, темный Ад и светлый Рай, где стоит самый настоящий природный холодильник, температура в котором +5...+10С!
Мы поднимемся на ухо Носорога, пройдем по огромному, каменному лабиринту, посидим на кресле Голицына, спустимся по древним таврским и обезьяньим лестницам, увидим с высоты три бухты Нового Света и мыс Капчик!
Активная часть тура: 9,1 км, перепад высот 30-340 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Скала Сокол – это один из самых больших коралловых рифов, это идеальное место в Крыму для треккинга.
В мае здесь всегда можно увидеть яркие цветы, также наш взгляд порадуют окаменевшие кораллы.
Во время треккинга по Крыму весной порой уже будет жарко, к счастью, на скале Сокол мы сможем отдохнуть в тени сосны Палласа, прогуляться по уникальной роще пирамидального можжевельника и испить вкуснейшей воды из источника святой Анастасии.
Хотелось ли вам когда-нибудь посмотреть на Судак с высоты птичьего полета?
А может, хотелось забраться туда, где дух захватывает от увиденной красоты?
Или хотелось сфотографировать с полукилометровой высоты Зеленую новосветскую бухту?
Все это мы воплотим в жизнь во время экскурсии на скалу Сокол!
Активная часть тура по Крыму весной и на майские: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Сегодня будет приятный, легкий день!
С утра снова едем в полюбившийся поселок Новый Свет.
Наша цель – тропа Голицына и разноцветные бухты.
Но для начала пройдем через можжевеловую рощу и выйдем на мыс Капчик.
Отсюда рассмотрим во всей красе огромную, уже покоренную гору Носорог.
По ступенькам спустимся к Сквозному гроту в мысе Капчик и полюбуемся на Царский пляж.
Стоя на мысе Капчик, мы видим две бухты: Синюю и Голубую.
Чтобы увидеть третью, Зеленую бухту Крыма, нам предстоит совершить треккинг вдоль горы Орёл.
Пейзажи здесь как на обложках журналов: изумрудное море, белоснежные яхты, великолепная скала Сокол.
Не зря древние греки называли это место «Рай»!
А на выходе из рая находится завод и фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет».
Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 40-120 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Перчем (в переводе «грива») — это самая высокая гора в окрестностях Судака, 576 м над уровнем моря.
На одной из возвышенностей горы растет несколько деревьев, которые туристы называют «чубчик Перчема.
Из необычных мест Перчема увидим развалины древнего византийского храма.
Треккинг в Крыму предполагает интересный маршрут нас на самую вершину Перчема!
По маркированной тропе неспешно поднимемся туда.
С обзорных точек Перчема открываются великолепные виды на Судакскую и Токлукскую долины, село Веселое и Генуэзскую крепость.
Активная часть тура: 14,2 км, перепад высот 40-576 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Во время тура в Судак непременно стоит посетить Генуэзскую крепость.
На майские праздники крепость утопает яркой и сочной зелени!
Генуэзскую крепость – это уникальный памятник, украшение города и его визитная карточка!
Уже издалека видны высокие крепостные стены с зубцами, украшенные неприступными башнями.
На территории крепости посетим Консульский замок и Девичью башню.
Отсюда открываются отличные виды на набережную Судака и далекие горы Нового Света.
Активная часть тура: 6,7 км, продолжительность треккинга 3 часа.
Переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.
14:00 Прибытие на автовокзал г. Судак.
16:00 – 16:30 Прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал г. Симферополь.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Симферополь после 18:00.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршруты треккинга по Крыму весной и на майские праздники могут быть изменены.
Тур предусматривает проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты, руб.:
|17 апреля – 4 июня
|33 700
|4 сентября – 12 ноября
|37 800
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Район путешествия: Российская Федерация, Крым, г. Судак.
Старт маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 12:00 МСК, г. Судак (автовокзал) в 14:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Судак (автовокзал) в 14:00, г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 16:00 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Симферополь можно остановиться в уютном хостеле «Like Hostel». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.
Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке.
Проживание: гостиница.
Питание: трёхразовое. Завтрак и ужин в кафе, обед – сухой паек днем.
Маршрут проходит на высоте: 30-570 м.
Протяженность маршрута: 42 км.
Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Билайн, Мегафон) постоянно. Связи Теле2 нет.
Инфраструктура. В г. Судак и пос. Новый Свет есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы.
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут – получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!