Что вас ожидает:Встреча группы. Старт из Симферополя

Встречаем участников на автостанции. Выезжаем в сторону поселка Лучистое под Демерджи.

Джипы в Лучистом

Мы с Вами добираемся до поселка в горах ⛰️, где пересаживаемся на джип. В пути будет несколько остановок. На смотровой площадке с видом на Долину Привидений, у каменного хаоса, с огромными валунами. Среди которых можно найти камень «Разбитое Сердце», расколотый пополам.

Крепость Фуна

Фу́на (греч. Φουνα) — средневековая крепость, расположенная на скальном холме у подножия горы Южная Демерджи. Исторически крепость Фуна находилась на середине торгового пути из Судака к Алуште. Сейчас это музей 🖼 под открытым небом «Сторожевое укрепление Фуна».

Буковый лес

После осмотра крепости мы отправляемся к буковому лесу 🌲. Обязательно сделаем остановку у родника, где растут самые известные 200-летние буковые деревья 🌳. Ну и после уже едем на самый верх

Плато Демерджи-яйла

Конечная точка нашего путешествия это вершина горы Южная Демерджи, высотой 1239 метров. Здесь мы задержимся и осмотрим интересные скальные образования. И, конечно, дождемся заката. Наш обратный путь будет уже в сумерках.

Возвращение домой

В Лучистом мы с Вами пересаживаемся на менее проходимый транспорт 😃 и едем сторону дома.

Организационные детали:Перед поездкой гид свяжется с вами, и поможет правильно выбрать одежду для поездки.