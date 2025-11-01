Двухчасовая экскурсия по центру Смоленска откроет перед вами страницы истории города-Героя.
Дипломированный гид расскажет о значении Смоленска в истории России, его трудных периодах и грандиозном строительстве крепости. Вы посетите места памяти героев войны 1812 года и узнаете о знаменитых смолянах.
Экскурсия дополнена фотоматериалами и живым показом, оставляя яркие впечатления и памятные детали каждому участнику
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история Смоленска
- 🏰 Грандиозная крепость
- 🗝 Тайны Королевской крепости
- ⚔️ Места памяти 1812 года
- 👷 Город строителей
- 👥 Судьбы знаменитых смолян
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Смоленская крепость
- Королевская крепость
- Места памяти героев войны 1812 года
Описание экскурсииПриветствую гостей и жителей Смоленска! Я, дипломированный экскурсовод, родом из Смоленской области, познакомлю вас историей и красотой нашего города. Прогулка со мной — словно машина времени, на 2 часа пронесет вас сквозь нелегкую судьбу города-Героя. Я познакомлю вас с сердцем Смоленска, с местами, достойными примечания, покажу город таким, каким он есть и каким он был. На маршруте вы узнаете:
- значение Смоленска в истории России;
- 3 самых трудных периода для Смоленска;
- причины грандиозного строительства Смоленской крепости;
- тайны Королевской крепости;
- места памяти героев войны 1812 года;
- почему Смоленск город строителей;
- истории и судьбы знаменитых смолян и многое другое… Экскурсия дополняется фотоматериалами, живым и интересным показом. Со мной вы прочувствуете и поймете наш город. А в память о нашей прогулке каждый экскурсант получит памятную деталь. До встречи на экскурсии!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Административный центр города
- Сад Блонье
- Памятник Глинке
- Дом Будникова
- Памятник В. Теркина и А. Твардовскому
- Сквер памяти героев
- Крепостная стена
- Лопатинский сад
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Площадь Ленина 1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 ноя 2025
Нам очень понравилось, Ольга увлекательно с деталями душевно рассказывала про родной город, даже сильный дождь в конце экскурсии не испортил впечатления от нее
E
Ekaterina
6 окт 2025
Мы остались очень довольны. Хорошая речь. Очень эрудированный человек. Знает не только заготовленный текст от и до. Можно обсудить совершенно любой вопрос касательно истории региона. Спасибо большое за чудесный день в Смоленске!
Е
Екатерина
6 окт 2025
А
Арсений
3 окт 2025
Любовь провела для нас потрясающую экскурсию по Смоленску в прошлые выходные, которые еще и совпали с днем города:) Очень впечатляет, что в городе есть такие молодые люди, которые знают историю
Д
Дмитрий
28 сен 2025
К
Ксения
22 сен 2025
Любовь прекрасный экскурсовод с большой любовью к родному городу,для нас эта была прекрасная прогулка.
Рекомендую
А
Анастасия
10 сен 2025
Это экскурсия отличается от стандартных обзорных экскурсий. Здесь больше услышите про известных людей Смоленщины, про годы Оккупации и военный период. Любовь с большой любовью рассказывает про свой родной город и его главное богатство - людей! По окончании экскурсии Любовь подарила памятную открытку. Обратите внимание, что посещение Успенского собора в данную экскурсию не входит
П
Потоцкая
2 сен 2025
Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Особенно ее акцент, что Смоленск - это не про город, Смоленск - это про людей, создавших здесь историю, совершавших подвиги, прославивших своими исключительными способностями и знаниями!
С
Сергей
22 авг 2025
Замечательная экскурсия. Лаконично, с фактами и по делу!
Спасибо.
С
Светлана
25 июл 2025
Были с мужем в Смоленске впервые. Экскурсию проводила Любовь. Очень интересно и познавательно, захотелось посмотреть еще другие места.
E
Elsea
27 мар 2025
А
Аркадий
27 мар 2025
