буквально каждого камня и постройки, могут буквально за несколько часов провести слушателя сквозь тысячелетнюю историю города, которая, к слову, насыщена событиями подобно боксерскому поединку.

Рекомендую заранее обговаривать с Любовью маршрут экскурсии и основные объекты, т. к. она очень здорово подстраивается под слушателей и их интересы, это позволит получить еще больше позитивных впечатлений от города и впитать от него именно тот пласт истории и событий, который больше вам импонирует.

Мы, например, попросили, кроме обзорной части отдельно провести нас по трём храмам 12 века, сохранившимся в Смоленске. И оказалось, что помимо собственно исторической ценности за обнаружением этих шедевров каменного зодчества стоят самостоятельные истории выдающихся реставраторов советского периода.

Это невероятно, что Любовь может так четко разложить историю Смоленска на детали, не перегрузив слушателя и дав ровно то, что не забудется.

Спасибо Вам еще раз огромное за проведенную экскурсию!