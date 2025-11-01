Мои заказы

Индивидуальная обзорная экскурсия по центру Смоленска

Погрузитесь в историю Смоленска на индивидуальной экскурсии. Узнайте о ключевых событиях и людях, оставивших след в судьбе города
Двухчасовая экскурсия по центру Смоленска откроет перед вами страницы истории города-Героя.

Дипломированный гид расскажет о значении Смоленска в истории России, его трудных периодах и грандиозном строительстве крепости. Вы посетите места памяти героев войны 1812 года и узнаете о знаменитых смолянах.

Экскурсия дополнена фотоматериалами и живым показом, оставляя яркие впечатления и памятные детали каждому участнику
5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история Смоленска
  • 🏰 Грандиозная крепость
  • 🗝 Тайны Королевской крепости
  • ⚔️ Места памяти 1812 года
  • 👷 Город строителей
  • 👥 Судьбы знаменитых смолян
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Смоленская крепость
  • Королевская крепость
  • Места памяти героев войны 1812 года

Описание экскурсии

Приветствую гостей и жителей Смоленска! Я, дипломированный экскурсовод, родом из Смоленской области, познакомлю вас историей и красотой нашего города. Прогулка со мной — словно машина времени, на 2 часа пронесет вас сквозь нелегкую судьбу города-Героя. Я познакомлю вас с сердцем Смоленска, с местами, достойными примечания, покажу город таким, каким он есть и каким он был. На маршруте вы узнаете:
  • значение Смоленска в истории России;
  • 3 самых трудных периода для Смоленска;
  • причины грандиозного строительства Смоленской крепости;
  • тайны Королевской крепости;
  • места памяти героев войны 1812 года;
  • почему Смоленск город строителей;
  • истории и судьбы знаменитых смолян и многое другое… Экскурсия дополняется фотоматериалами, живым и интересным показом. Со мной вы прочувствуете и поймете наш город. А в память о нашей прогулке каждый экскурсант получит памятную деталь. До встречи на экскурсии!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Административный центр города
  • Сад Блонье
  • Памятник Глинке
  • Дом Будникова
  • Памятник В. Теркина и А. Твардовскому
  • Сквер памяти героев
  • Крепостная стена
  • Лопатинский сад
Что включено
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Площадь Ленина 1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
Е
Елена
1 ноя 2025
Нам очень понравилось, Ольга увлекательно с деталями душевно рассказывала про родной город, даже сильный дождь в конце экскурсии не испортил впечатления от нее
E
Ekaterina
6 окт 2025
Мы остались очень довольны. Хорошая речь. Очень эрудированный человек. Знает не только заготовленный текст от и до. Можно обсудить совершенно любой вопрос касательно истории региона. Спасибо большое за чудесный день в Смоленске!
Е
Екатерина
6 окт 2025
Мы остались очень довольны. Хорошая речь. Очень эрудированный человек. Знает не только заготовленный текст от и до. Можно обсудить совершенно любой вопрос касательно истории региона. Спасибо большое за чудесный день в Смоленске!
А
Арсений
3 окт 2025
Любовь провела для нас потрясающую экскурсию по Смоленску в прошлые выходные, которые еще и совпали с днем города:) Очень впечатляет, что в городе есть такие молодые люди, которые знают историю
читать дальше

буквально каждого камня и постройки, могут буквально за несколько часов провести слушателя сквозь тысячелетнюю историю города, которая, к слову, насыщена событиями подобно боксерскому поединку.
Рекомендую заранее обговаривать с Любовью маршрут экскурсии и основные объекты, т. к. она очень здорово подстраивается под слушателей и их интересы, это позволит получить еще больше позитивных впечатлений от города и впитать от него именно тот пласт истории и событий, который больше вам импонирует.
Мы, например, попросили, кроме обзорной части отдельно провести нас по трём храмам 12 века, сохранившимся в Смоленске. И оказалось, что помимо собственно исторической ценности за обнаружением этих шедевров каменного зодчества стоят самостоятельные истории выдающихся реставраторов советского периода.
Это невероятно, что Любовь может так четко разложить историю Смоленска на детали, не перегрузив слушателя и дав ровно то, что не забудется.
Спасибо Вам еще раз огромное за проведенную экскурсию!

Д
Дмитрий
28 сен 2025
К
Ксения
22 сен 2025
Любовь прекрасный экскурсовод с большой любовью к родному городу,для нас эта была прекрасная прогулка.
Рекомендую
А
Анастасия
10 сен 2025
Это экскурсия отличается от стандартных обзорных экскурсий. Здесь больше услышите про известных людей Смоленщины, про годы Оккупации и военный период. Любовь с большой любовью рассказывает про свой родной город и его главное богатство - людей! По окончании экскурсии Любовь подарила памятную открытку. Обратите внимание, что посещение Успенского собора в данную экскурсию не входит
П
Потоцкая
2 сен 2025
Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Особенно ее акцент, что Смоленск - это не про город, Смоленск - это про людей, создавших здесь историю, совершавших подвиги, прославивших своими исключительными способностями и знаниями!
С
Сергей
22 авг 2025
Замечательная экскурсия. Лаконично, с фактами и по делу!
Спасибо.
С
Светлана
25 июл 2025
Были с мужем в Смоленске впервые. Экскурсию проводила Любовь. Очень интересно и познавательно, захотелось посмотреть еще другие места.
E
Elsea
27 мар 2025
А
Аркадий
27 мар 2025

Входит в следующие категории Смоленска

