6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Удивительный Смоленск

Я покажу все «визитные карточки» Смоленска: 400-летнюю крепостную стену, которую Борис Годунов назвал «ожерельем земли русской», Лопатинский сад, Королевский бастион, подземные казематы и живописный парк. А также — великолепный Успенский собор XVII века, чудом уцелевший после многочисленных войн. Вы узнаете, какие православные святыни он сумел сохранить в своих стенах, и насладитесь панорамой старинного города со смотровой площадки.

Смоленск — история и легенды

Вы услышите все самые интересные исторические факты о Смоленске: как в городе несколько раз решалась судьба всей России, чему посвящен сквер Памяти Героев, каким образом русские войска омрачили день рождения Наполеона, на чем можно было проехать на тройке лошадей, где находились местные подземелья и откуда в Смоленске появился пятиконечный бастион.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет услышать увлекательный рассказ о Смоленске без сухих дат, сложных терминов и неизвестных имен.