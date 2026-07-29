6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться зеленью парков и видами города. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но учтите, что некоторые виды могут быть ограничены снегом.

Увлекательная прогулка по историческому центру Смоленска, где слились воедино несколько столетий. Узнайте о 400-летней крепостной стене, Лопатинском саде и Успенском соборе, который сохранил православные святыни. Погрузитесь в легенды и исторические факты, связанные с судьбой России. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет услышать интересные истории без сложных терминов и дополнительных расходов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Удивительный Смоленск

Я покажу все «визитные карточки» Смоленска: 400-летнюю крепостную стену, которую Борис Годунов назвал «ожерельем земли русской», Лопатинский сад, Королевский бастион, вход в засыпанные подземные казематы и живописный парк. А также — великолепный Успенский собор 18 века, чудом уцелевший после многочисленных войн. Вы узнаете, какие православные святыни он сумел сохранить в своих стенах, и насладитесь панорамой старинного города со смотровой площадки.

Смоленск — история и легенды

Вы услышите все самые интересные исторические факты о Смоленске: как в городе несколько раз решалась судьба всей России, чему посвящен сквер Памяти Героев, каким образом русские войска омрачили день рождения Наполеона, на чем можно было проехать на тройке лошадей, где находились местные подземелья и откуда в Смоленске появился пятиконечный бастион.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет услышать увлекательный рассказ о Смоленске без сухих дат, сложных терминов и неизвестных имен.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.