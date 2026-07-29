6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться зеленью парков и видами города. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но учтите, что некоторые виды могут быть ограничены снегом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепостная стена
Лопатинский сад
Успенский собор
Королевский бастион
Описание экскурсии
Удивительный Смоленск
Я покажу все «визитные карточки» Смоленска: 400-летнюю крепостную стену, которую Борис Годунов назвал «ожерельем земли русской», Лопатинский сад, Королевский бастион, вход в засыпанные подземные казематы и живописный парк. А также — великолепный Успенский собор 18 века, чудом уцелевший после многочисленных войн. Вы узнаете, какие православные святыни он сумел сохранить в своих стенах, и насладитесь панорамой старинного города со смотровой площадки.
Смоленск — история и легенды
Вы услышите все самые интересные исторические факты о Смоленске: как в городе несколько раз решалась судьба всей России, чему посвящен сквер Памяти Героев, каким образом русские войска омрачили день рождения Наполеона, на чем можно было проехать на тройке лошадей, где находились местные подземелья и откуда в Смоленске появился пятиконечный бастион.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет услышать увлекательный рассказ о Смоленске без сухих дат, сложных терминов и неизвестных имен.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину на пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2160 туристов
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимая профессия и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
117
4
2
3
–
2
1
1
–
А
Антон
Всё понравилось. Прекрасная ознакомительная прогулка.
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Нина
Елена, спасибо огромное! Если я напишу, что всем друзьям буду давать контакт Елены и рекомендовать для экскурсии по Смоленску, это будет самый ёмкий отзыв об экскурсии с Еленой по Смоленску.
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А
Александр
Замечательная прогулка, хороший гид.
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Юлия
Огромное спасибо Елене за экскурсию. было очень познавательно,прогулялись по историческиму центру и погода нам не помешала) благодарю!
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Марина
Название экскурсии "О Смоленске с любовью!" абсолютно оправданно. Елена действительно с большой любовью к своему городу рассказывала об истории Смоленска, о его людях. Особенно запомнились два героя: губернатор Лопатин, в читать дальшеуменьшить
честь которого назван прекрасный парк в центре и Викторин Курицин (самый отзывчивый милиционер!), ему поставлен памятник под часами (самые известные часы в городе). Вообще, Смоленск произвел очень приятное впечатление:чистый, ухоженный центр города, красивейший Успенский Собор, крепостная стена и многое другое. Благодаря Елене мы за 3 часа увидели все самое красивое:). Спасибо за чудесную прогулку.
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З
Злата
Смоленск — это не просто город на холмах. Это город-легенда, город-крепость, город-душа. Наш гид открыл его нам как старый друг — с любовью, болью и гордостью. Отличная экскурсия с прекрасной подачей исторических фактов, легенд.