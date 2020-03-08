6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. О Смоленске с любовью!

Услышать героическую историю древнего города и насладиться его красотой на душевной экскурсии

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Вы погуляете по историческому центру Смоленска и узнаете о нем интересные факты, жутковатые легенды и тайны.

Я не только увлекательно и вдохновенно расскажу о городе, но и помогу прочувствовать царящую в нем атмосферу «седой старины», в которой слились воедино несколько столетий.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в сквере у памятника Теркину
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
4.83
О Смоленске с любовью!
О Смоленске с любовью!

Что вас ожидает

Удивительный Смоленск
Я покажу все «визитные карточки» Смоленска: 400-летнюю крепостную стену, которую Борис Годунов назвал «ожерельем земли русской», Лопатинский сад, Королевский бастион, подземные казематы и живописный парк. А также — великолепный Успенский собор XVII века, чудом уцелевший после многочисленных войн. Вы узнаете, какие православные святыни он сумел сохранить в своих стенах, и насладитесь панорамой старинного города со смотровой площадки.

Смоленск — история и легенды
Вы услышите все самые интересные исторические факты о Смоленске: как в городе несколько раз решалась судьба всей России, чему посвящен сквер Памяти Героев, каким образом русские войска омрачили день рождения Наполеона, на чем можно было проехать на тройке лошадей, где находились местные подземелья и откуда в Смоленске появился пятиконечный бастион.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет услышать увлекательный рассказ о Смоленске без сухих дат, сложных терминов и неизвестных имен.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

О Смоленске с любовью!
О Смоленске с любовью!
О Смоленске с любовью!
О Смоленске с любовью!
О Смоленске с любовью!
О Смоленске с любовью!
О Смоленске с любовью!
О Смоленске с любовью!
О Смоленске с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в сквере у памятника Теркину.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Привет, друзья! Меня зовут Елена, я коренная смолянка. Для меня проведение экскурсий — любимое хобби и одновременно дело для души. С радостью покажу вам самые интересные места города и расскажу о них с любовью и упоением!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Спасибо огромное Елене за проведённую экскурсию. Очень интересно, неутомительно. Действительно, с любовью Елена рассказала нам о своём родном городе. Узнали много исторических фактов о городе и его жителях.
Ирина
6 января 2020
Вместо Елены гидом у нас была Вероника, мы остались довольны её знаниями истории любимого ей города, её эрудицией. Мы узнали много интересного про архитектуру и известных горожан города. Экскурсия немного была для нас утомительна, так в холодное время города не присядешь и на 3 минуты на лавочку, город стоит на холмах, и многие пешеходные дороги в городе после снегопада, были очищены не до конца. Но экскурсию и гида Веронику,- рекомендую.
4 января 2020
Отличная экскурсия. В Смоленске впервые, но есть ощущение, что узнали о нем все.
11 ноября 2019
Спасибо Елена за такую интересную и наполненную прогулку. Елена с такой теплотой и душевностью говорила о Смоленске. Она знает много интересных фактов, и с удовольствием делилась ими с нами. Мы другими глазами посмотрели на Смоленск.
Решили, что Смоленску нужная большая реклама. Т.к. этот город не заслуженно забывается.
8 ноября 2019
Добрый день! Экскурсия "о Смоленске с любовью" 03. 11. 2019г состоялась, не смотря на дождливую и ветренную погоду. Гид Елена смогла нас заинтересовать интересным рассказом о своем родном городе, знает прекрасно историю своего края. Три часа пролетели незаметно, маршрут продуман хорошо. Спасибо огромное за экскурсию, за знакомство с историей Смоленска. Гида Елену будем рекомендовать всем нашим друзьям !
3 ноября 2019
Мне понравилось, что я смогла выбрать вторую половину дня для экскурсии, сопоставив с временем прибытия нашего поезда. Несмотря на то, что быстро смеркалось, Елена смогла построить маршрут так, чтобы мы увидели и услышали самое важное об истории Смоленска. Елена подстраивалась под нас, даже когда мы замерзли, согласилась зайти в кофейню, чтобы мы согрелись, и дала свободное время в храме. Теперь хотим приехать в Смоленск летом.

Обзорные экскурсии по Смоленску

Самобытный СмоленскСамобытный СмоленскСамобытный Смоленск
2000 за экскурсию
3 часа
26 отзывов
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Вы раскроете самые интересные страницы истории Смоленска, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите достопримечательности раннего Средневековья и Нового времени. А еще посетите Свято-Успенский Кафедральный собор и впечатлитесь видами города с Соборного холма.
Тысячелетняя история СмоленскаТысячелетняя история СмоленскаТысячелетняя история Смоленска
2650 за экскурсию
3 часа
122 отзыва
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
На обзорной экскурсии по Смоленску я покажу главные достопримечательности города и расскажу об основных вехах его истории: о торговом средневековом пути «из варяг в греки», о процветании Смоленского княжества в XII веке, о захватчиках смоленской земли разных эпох, а также о легендах и преданиях города и о современном Смоленске, который называют «бриллиантовой столицей России».
Смоленск: торгуй, воюй, молисьСмоленск: торгуй, воюй, молисьСмоленск: торгуй, воюй, молись
2000 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Наш город возник на перепутье крупных торговых путей. Хозяйская рука купцов, фабрикантов и банкиров до сих пор отчетливо прослеживается в облике Смоленска. Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков.
Смоленск вчера, сегодня, завтраСмоленск вчера, сегодня, завтраСмоленск вчера, сегодня, завтра
2500 за экскурсию
3 часа
79 отзывов
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Вы прогуляетесь по городу, который за свои размеры в старину сравнивали с Киевом, а за погоду сегодня – с Лондоном. Узнаете о роли его пригорода на торговом маршруте «из варяг в греки», о значении Смоленска в отечественных войнах, о том, чем сейчас живет город и даже попробуете разгадать, что с ним будет дальше. Автор экскурсии – смоленский журналист, поэтому море интересных историй о городе и его жителях вам гарантированы.
Смоленск сквозь векаСмоленск сквозь векаСмоленск сквозь века
2600 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Я расскажу, как развивался Смоленск с древнейших времен и до наших дней. Покажу могучую древнюю крепость, Успенский собор, Лопатинский сад, парк Блонье, памятник Глинке и помогу почувствовать особую атмосферу героического города.

Выбирайте и другие экскурсии по Смоленску

История и архитектураВсеОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальныеДля детейНа автомобилеЗа городомПешком