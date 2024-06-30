1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
6 июля в 13:30
14 июля в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Начало: «Арка с орденами», ориентир пл. Ленина
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 6 300₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 июня 2024Просто отличная экскурсия! Наталья - мастер своего дела, искренне пытается рассказать максимум. На комфортабельном микроавтобусе группа отправляется в том числе
- ЮЮлия18 июня 2024Очень понравилась экскурсия, увлекательный рассказ.
- ДДмитрий17 июня 2024Все было хорошо первую часть экскурсии, а потом пошёл дождь
- ЮЮлия17 июня 2024Были в Смоленске первый раз. Спасибо большое экскурсоводу Ольге! Она нас влюбила в Смоленск. Очень много полезной информации, несмотря на
- ЕЕлена16 июня 2024Наталья Сычева - отличный экскурсовод!
- ТТатьяна2 апреля 2024Замечательная экскурсия! Вадим Николаевич очень знающий гид, было очень интересно. Честно говоря, я бы и 4 часа на такой экскурсии
- ААндрей21 ноября 2023«Смоленск: вдоль и поперек» - групповая обзорная экскурсияВсе было четко и как обещали. Отдельно хочу о метить экскурсовода Александру. Было просто супер и очень интересно. Александра видно что не
- ИИрина19 ноября 2023«Смоленск: вдоль и поперек» - групповая обзорная экскурсияСпасибо большое Александре за экскурсию! Очень интересно, не скучно, живо и с любовью к городу проведена обзорная экскурсия по г. Смоленск. Время проллетело не заметно! Однозначно буду Вас рекомендовать своим друзьям и знакомым!
- ААлександр13 ноября 2023«Смоленск: вдоль и поперек» - групповая обзорная экскурсияЭкскурсовод Александра провела очень содержательную, интересную экскурсию. Чувствуется, что она очень любит свой город и стремилась передать нам эту любовь.
- ЕЕлена26 марта 2022Отличная, качественная экскурсия. Была группа ребят из Москвы 12-13 лет. Всем очень понравилось. Материал был изложен очень интересно, с сообщением местных особенностей. Экскурсовод ответил на все вопросы ребят. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «От Площади Ленина»
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