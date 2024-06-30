От Площади Ленина – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Смоленске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
55 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
6 июля в 13:30
14 июля в 10:00
1 000 за человека
Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
95 отзывов
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
4 400 за всё до 10 чел.
Героическое прошлое Смоленска и смолян
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Начало: «Арка с орденами», ориентир пл. Ленина
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 6 300 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Просто отличная экскурсия! Наталья - мастер своего дела, искренне пытается рассказать максимум. На комфортабельном микроавтобусе группа отправляется в том числе
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    в отдаленные места, куда своим ходом обычный турист навряд ли бы пошёл. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую, тем более за такую доступную цену.

  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, увлекательный рассказ.
  • Д
    Дмитрий
    17 июня 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Все было хорошо первую часть экскурсии, а потом пошёл дождь
  • Ю
    Юлия
    17 июня 2024
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Были в Смоленске первый раз. Спасибо большое экскурсоводу Ольге! Она нас влюбила в Смоленск. Очень много полезной информации, несмотря на
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    то, что экскурсия длилась 3 часа, время пролетело незаметно и с пользой. Даже дети после экскурсии сказали что было очень интересно(Они,к сожалению не очень любознательны) и стали после экскурсии повторять то,что услышали,что очень порадовало. обязательно буду рекомендовать эту экскурсию и Ольгу друзьям и знакомым,которые отправятся в Смоленск

  • Е
    Елена
    16 июня 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Наталья Сычева - отличный экскурсовод!
  • Т
    Татьяна
    2 апреля 2024
    Героическое прошлое Смоленска и смолян
    Замечательная экскурсия! Вадим Николаевич очень знающий гид, было очень интересно. Честно говоря, я бы и 4 часа на такой экскурсии
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    бы гуляла. Мы были неподготовлены, про историю Смоленска знали в основном про времена Великой Отечественной Войны. Поэтому задавали очень много вопросов, но Вадим Николаевич прекрасно ориентируется в материале, всё объяснил, у него был ответ на все наши вопросы. Мужу очень понравилось, хотя он у меня довольно сдержан в оценках. После этой экскурсии он был в восторге. Большое спасибо гиду! Обязательно вернемся ещё.

  • А
    Андрей
    21 ноября 2023
    «Смоленск: вдоль и поперек» - групповая обзорная экскурсия
    Все было четко и как обещали. Отдельно хочу о метить экскурсовода Александру. Было просто супер и очень интересно. Александра видно что не
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    только профи как экскурсовод но и очень любит свой город. А когда человек рассказывает с любовью всегда интересно! Остались очень довольны и ещё раз спасибо на экскурсию

  • И
    Ирина
    19 ноября 2023
    «Смоленск: вдоль и поперек» - групповая обзорная экскурсия
    Спасибо большое Александре за экскурсию! Очень интересно, не скучно, живо и с любовью к городу проведена обзорная экскурсия по г. Смоленск. Время проллетело не заметно! Однозначно буду Вас рекомендовать своим друзьям и знакомым!
  • А
    Александр
    13 ноября 2023
    «Смоленск: вдоль и поперек» - групповая обзорная экскурсия
    Экскурсовод Александра провела очень содержательную, интересную экскурсию. Чувствуется, что она очень любит свой город и стремилась передать нам эту любовь.
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    Мы увидели красоту Смоленска, познали его героический историю, ознакомились с выдающимся событиями, происходившими на смоленской земле. 40 лет назад мне пришлось жить в Смоленске, но за 3,5 часа экскурсии узнал о городе больше, чем за 3,5 года проживания в нём ранее. Огромное спасибо экскурсоводу Александре.

  • Е
    Елена
    26 марта 2022
    Героическое прошлое Смоленска и смолян
    Отличная, качественная экскурсия. Была группа ребят из Москвы 12-13 лет. Всем очень понравилось. Материал был изложен очень интересно, с сообщением местных особенностей. Экскурсовод ответил на все вопросы ребят. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «От Площади Ленина»

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  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Парк Блонье
  9. Площадь Победы
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июле 2024
Сейчас в Смоленске в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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