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бы гуляла. Мы были неподготовлены, про историю Смоленска знали в основном про времена Великой Отечественной Войны. Поэтому задавали очень много вопросов, но Вадим Николаевич прекрасно ориентируется в материале, всё объяснил, у него был ответ на все наши вопросы. Мужу очень понравилось, хотя он у меня довольно сдержан в оценках. После этой экскурсии он был в восторге. Большое спасибо гиду! Обязательно вернемся ещё.