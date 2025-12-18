Кажется, что гулять по городу стало скучно? Тогда приглашаем вас на поиски ангелов.
Они обитают в самых видных местах, но человеческие сердца так зачерствели, что в суматохе перестали их замечать. Вы отправитесь по интересным локациям города. Выполните задания квеста, узнаете об истории Смоленска, а в финале получите приз!
Описание квеста
- Вы пройдёте по центральной части города, рассмотрите красивые дома и раскроете секреты их прежних хозяев.
- Увидите первый роддом Смоленска и узнаете его историю.
- Прогуляетесь у крепостной стены.
- Решая задания квеста, разберётесь, как в Смоленске появились ангелы и кто их создал.
- Выясните, что необычного в местах их обитания.
- Отгадаете шифр и получите код от города ангелов.
- В финале будут небольшие подарки от ангелов — и для детей, и для взрослых.
Организационные детали
- Квест подойдёт участникам от 8 лет.
- Захватите блокнот, ручку или карандаш.
- Программа не рассчитана на большие группы и школьные классы.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 1031 туриста
Я аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестаёт изучать его историю. Провожу авторские экскурсии, основанные на исторических фактах и легендах. Люблю задавать вопросы и помогаю на них отвечать, а ещё шучу и показываю в Смоленске самые интересные места, красивые виды и лучшие кафе. Приезжайте! Вы обязательно влюбитесь в Смоленск, его жителей и многовековую историю!
