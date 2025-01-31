2 часа
Квест
до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
4500₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
2.5 часа
Квест
до 8 чел.
Экскурсия-квест: два Рождества в Смоленске
Путешествие в прошлое Смоленска: два Рождества, католическое и православное. Узнайте, как отмечали праздник шляхта и простой народ, разгадывая квест
Начало: На площади Победы
«Разгадаете поэтичный и философский квест, который поможет понять забытые смыслы этого праздника»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
27502200₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Секреты Смоленской крепости»
Раскрыть инженерные и архитектурные секреты крепости в увлекательном интерактивном формате
Начало: На ул. Октябрьской революции
«Квест подойдёт семьям с детьми от 7 лет»
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
4000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна31 января 2025Отличная обзорная экскурсия исторического центра. Спасибо, было интересно.
- ААлександр10 января 2025Спасибо гиду за интересную и насыщенную экскурсию. Мы были как раз в новогодние праздники, но на самом деле экскурсию можно
- ДДмитрий9 января 2025Всё понравилось, было интересно для детей и для взрослых. Достаточно содержательно, экскурсовод хорошо знаком с материалом.
- ИИрина7 января 2025Экскурсия очень понравилась. Оригинальная небанальная тема и увлекательный формат: исторически-поэтический квиз. С его помощью гораздо лучше и легче усваиваются полученные
- ДДмитрий7 января 2025Максим владеет глубокими знаниями о польских, литовских и русских традициях, в том числе празднования Рождества. Задание квеста зашифровано в стихотворении. Для того чтобы разгадать квест необходимо посетить основные достопримечательности города. Подача информации у Максима глубже, чем у других гидов.
- ННаталья22 декабря 2024Великолепно, Александра, замечательный экскурсовод. Содержательно, живо, интересно. И такой красивый город.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в феврале 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 4500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Квесты», 252 ⭐ отзыва, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель