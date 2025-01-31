Экскурсии с элементами квеста в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Смоленске, цены от 2200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Пешая
247 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
4500 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест: два Рождества в Смоленске
скидка
20%
5 отзывов
2.5 часа
Квест
до 8 чел.
Экскурсия-квест: два Рождества в Смоленске
Путешествие в прошлое Смоленска: два Рождества, католическое и православное. Узнайте, как отмечали праздник шляхта и простой народ, разгадывая квест
Начало: На площади Победы
«Разгадаете поэтичный и философский квест, который поможет понять забытые смыслы этого праздника»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
27502200 за человека
Экскурсия-квест «Секреты Смоленской крепости»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Секреты Смоленской крепости»
Раскрыть инженерные и архитектурные секреты крепости в увлекательном интерактивном формате
Начало: На ул. Октябрьской революции
«Квест подойдёт семьям с детьми от 7 лет»
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
4000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    31 января 2025
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Отличная обзорная экскурсия исторического центра. Спасибо, было интересно.
  • А
    Александр
    10 января 2025
    Экскурсия-квест: два Рождества в Смоленске
    Спасибо гиду за интересную и насыщенную экскурсию. Мы были как раз в новогодние праздники, но на самом деле экскурсию можно
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    рекомендовать к посещению круглый год, так как в рамках нее приводится рассказ и много интересных исторических фактов про Смоленск и его жителей. При этом сам формат подачи материала достаточно прост и понятен, даже с учетом того, что мы были с детьми. Маршрут экскурсии был хорошо продуман, при этом гид принимал во внимание наши пожелания и учитывал их. Узнали много нового и интересно провели время. Планируем вернуться и на другие экскурсии у данного гида.

  • Д
    Дмитрий
    9 января 2025
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Всё понравилось, было интересно для детей и для взрослых. Достаточно содержательно, экскурсовод хорошо знаком с материалом.
  • И
    Ирина
    7 января 2025
    Экскурсия-квест: два Рождества в Смоленске
    Экскурсия очень понравилась. Оригинальная небанальная тема и увлекательный формат: исторически-поэтический квиз. С его помощью гораздо лучше и легче усваиваются полученные
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    познания: надо запоминать буквы исторических названий и имен, из которых потом нужно сложить слово, составляющее суть Рождества как праздника. Проходит по местам, которые лежат в стороне от путей обзорных экскурсий и открывают "другой Смоленск". Впервые удалось побывать на настоящем католическом богослужении и посмотреть удивительно атмосферное польское кладбище! Автор отлично владеет материалом и реально в теме, по пути рассказывает о других, формально не входящих в тему местах и достопримечательностях. Работает не по времени, а по результату: не спешит закончить путешествие по истечение номинально отведенного на маршрут времени. Рекомендую тем, кто хочет получить не просто знания, но эмоции и атмосферу!

  • Д
    Дмитрий
    7 января 2025
    Экскурсия-квест: два Рождества в Смоленске
    Максим владеет глубокими знаниями о польских, литовских и русских традициях, в том числе празднования Рождества. Задание квеста зашифровано в стихотворении. Для того чтобы разгадать квест необходимо посетить основные достопримечательности города. Подача информации у Максима глубже, чем у других гидов.
  • Н
    Наталья
    22 декабря 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Великолепно, Александра, замечательный экскурсовод. Содержательно, живо, интересно. И такой красивый город.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Квесты»

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Сколько стоит экскурсия по Смоленску в феврале 2025
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