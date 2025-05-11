Мои заказы

Смоленск военный

Узнайте, как Смоленск защищал Россию в разные эпохи. Пройдите по местам славы и памяти, где история оживает
Смоленск - город-щит России, который всегда стоял на пути врага.

На экскурсии участники узнают о значимых событиях, связанных с обороной города, и увидят памятники, посвящённые героям трёх войн. Прогулка начинается с
Площади Победы, где в 1943 году было водружено знамя освобождения.

Гости увидят уникальный памятник Твардовскому и Тёркину, прогуляются вдоль крепостной стены и посетят места, связанные с подвигами партизан.

Это возможность понять, как Смоленск влиял на ход истории и какие героические события здесь происходили

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛡️ Историческая значимость Смоленска
  • 🏰 Уникальные памятники и крепость
  • 🗿 Память о героях трёх войн
  • 🌟 Погружение в прошлое
  • 🚶‍♂️ Прогулка по знаковым местам
Что можно увидеть

  • Площадь Победы
  • Памятник Твардовскому и Тёркину
  • Крепостная стена
  • Сквер памяти героев

Описание экскурсии

  • Начнём экскурсию с Площади Победы, где в сентябре 1943 года над гостиницей «Смоленск» было водружено знамя, символизирующее освобождение города от немецко-фашистских захватчиков.
  • Рассмотрим памятник А. Т. Твардовскому и В. Тёркину — единственный в мире монумент, где поэт и его литературный герой изображены вместе в одной скульптурной композиции.
  • *Пройдём вдоль крепостной стены: вы узнаете, как она строилась и как защищала город в военные годы разных эпох.
  • *Пройдём по Скверу памяти героев, где захоронены защитники Смоленска и герои Советского союза, я расскажу вам об их подвигах.
  • Подойдём к зданию, где в годы войны в парикмахерской находилась явка смоленских партизан. Мы сможем зайти внутрь и сказать пароль: нам обязательно ответят!
  • Увидим один из лучших памятников России, посвящённый войне 1812 года и её героям.

Вы узнаете:

  • Как, кем и когда строилась Смоленская крепость.
  • Как Смоленск спас русское государство и Москву в Смутное время.
  • Какие войны и сражения прошли через Смоленск.
  • Как Смоленск сгорал и возрождался, словно феникс.
  • Как и когда город находился в оккупации.
  • Как простая учительница спасла жизни сотен советских детей.
  • Где враг на Смоленской земле стал отступать впервые после его победоносного шествия по Европе.
  • Как мальчик-подросток стал первым героем Советского союза.
  • Как Смоленское сражение изменило ход войны и как именно на нашей земле родилась гвардия.
  • Где в городе находится памятник-цветок, при виде которого душа не радуется, а плачет.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
  • По запросу можно провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте) — подробности в переписке.

в понедельник в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 1553 туристов
Добрый день! Я Дмитрий — дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод, по совместительству диггер-сталкер, блогер. Мои экскурсии отличаются живой подачей материала, непринуждённым общением с гостями и посещением интересных мест, о которых не знают даже жители Смоленска.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгения
11 мая 2025
Замечательный город! великолепный гид! Спасибо большое от всей нашей семьи. Если в Смоленск, то только с Дмитрием.

