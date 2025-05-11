Смоленск - город-щит России, который всегда стоял на пути врага.
На экскурсии участники узнают о значимых событиях, связанных с обороной города, и увидят памятники, посвящённые героям трёх войн. Прогулка начинается с
Что можно увидеть
- Площадь Победы
- Памятник Твардовскому и Тёркину
- Крепостная стена
- Сквер памяти героев
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с Площади Победы, где в сентябре 1943 года над гостиницей «Смоленск» было водружено знамя, символизирующее освобождение города от немецко-фашистских захватчиков.
- Рассмотрим памятник А. Т. Твардовскому и В. Тёркину — единственный в мире монумент, где поэт и его литературный герой изображены вместе в одной скульптурной композиции.
- *Пройдём вдоль крепостной стены: вы узнаете, как она строилась и как защищала город в военные годы разных эпох.
- *Пройдём по Скверу памяти героев, где захоронены защитники Смоленска и герои Советского союза, я расскажу вам об их подвигах.
- Подойдём к зданию, где в годы войны в парикмахерской находилась явка смоленских партизан. Мы сможем зайти внутрь и сказать пароль: нам обязательно ответят!
- Увидим один из лучших памятников России, посвящённый войне 1812 года и её героям.
Вы узнаете:
- Как, кем и когда строилась Смоленская крепость.
- Как Смоленск спас русское государство и Москву в Смутное время.
- Какие войны и сражения прошли через Смоленск.
- Как Смоленск сгорал и возрождался, словно феникс.
- Как и когда город находился в оккупации.
- Как простая учительница спасла жизни сотен советских детей.
- Где враг на Смоленской земле стал отступать впервые после его победоносного шествия по Европе.
- Как мальчик-подросток стал первым героем Советского союза.
- Как Смоленское сражение изменило ход войны и как именно на нашей земле родилась гвардия.
- Где в городе находится памятник-цветок, при виде которого душа не радуется, а плачет.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
- По запросу можно провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте) — подробности в переписке.
Дмитрий — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 1553 туристов
Добрый день! Я Дмитрий — дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод, по совместительству диггер-сталкер, блогер. Мои экскурсии отличаются живой подачей материала, непринуждённым общением с гостями и посещением интересных мест, о которых не знают даже жители Смоленска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
11 мая 2025
Замечательный город! великолепный гид! Спасибо большое от всей нашей семьи. Если в Смоленск, то только с Дмитрием.
