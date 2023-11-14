Активности – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Смоленске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Смоленск на бегу
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Велоэкскурсия по Гнёздовским курганам
На велосипеде
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Велоэкскурсия по Гнёздовским курганам
Представить древнюю историю Смоленска, проезжая по местам, где кипела жизнь первых поселенцев
Начало: В деревне Глущенки
Расписание: в воскресенье в 10:00
6 апр в 10:00
20 апр в 10:00
900 ₽ за человека
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
Любоваться колоритом города, слушать о его истории и рисовать или писать его с натуры
5 апр в 12:00
6 апр в 12:00
6500 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2023
    Смоленск на бегу
    Замечательно - прекрасный экскурсовод, подача материала, всë интересно и удобно!
  • М
    Марина
    2 мая 2022
    Смоленск на бегу
    Мы уже рекомендуем эту экскурсию друзьям)) Михаил потрясающий профессионал и очень увлеченный гид, при этом экскурсия не перегружена потоком «сложной»
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    информацией. Мы всё время были во внимании. Будут стихи, проза, горки, спуски, фишечки… Вы будете вовлечены на 200%. Ваше тело будет благодарно вам за 8 км смены нагрузки, а мозг получит порцию интересной информации.

  • А
    Алексей
    20 сентября 2020
    Смоленск на бегу
    Спасибо, все было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Активности»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. сквер Памяти Героев
  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Парк Блонье
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Успенский Собор
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в апреле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 7000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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