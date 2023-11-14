читать дальше информацией. Мы всё время были во внимании. Будут стихи, проза, горки, спуски, фишечки… Вы будете вовлечены на 200%. Ваше тело будет благодарно вам за 8 км смены нагрузки, а мозг получит порцию интересной информации.

Мы уже рекомендуем эту экскурсию друзьям)) Михаил потрясающий профессионал и очень увлеченный гид, при этом экскурсия не перегружена потоком «сложной»