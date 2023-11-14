Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Велоэкскурсия по Гнёздовским курганам
Представить древнюю историю Смоленска, проезжая по местам, где кипела жизнь первых поселенцев
Начало: В деревне Глущенки
Расписание: в воскресенье в 10:00
6 апр в 10:00
20 апр в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
Любоваться колоритом города, слушать о его истории и рисовать или писать его с натуры
5 апр в 12:00
6 апр в 12:00
6500 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 ноября 2023Замечательно - прекрасный экскурсовод, подача материала, всë интересно и удобно!
- ММарина2 мая 2022Мы уже рекомендуем эту экскурсию друзьям)) Михаил потрясающий профессионал и очень увлеченный гид, при этом экскурсия не перегружена потоком «сложной»
- ААлексей20 сентября 2020Спасибо, все было супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Активности»
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