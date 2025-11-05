На этой экскурсии я расскажу не только об истории и архитектуре Смоленска, но и о человеческих судьбах, подвигах, невероятной силе духа смолян. И, конечно, истории из повседневной жизни, иногда оказывающиеся интересней любого романа. Ну и немного мистики, ведь Смоленск — не только Город-Герой, Город-Ключ, но и город-загадка. Вас ждут дома с сюрпризами, изящные особняки и невероятные истории из жизни смолян.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы:
- Полюбуемся зданиями модерна и эклектики, сказочного неорусского стиля и деревянного зодчества, а также величественными жилыми домами сталинского ампира.
- Обсудим, как в Смоленске зарождалась благотворительность, начиналось народное образование и издавались газеты.
- Отыщем памятник кирпичной архитектуры «комплекс пожарного депо» и узнаем, чем он удивляет сегодня.
- Увидим здание первого смоленского общественного музея и первого смоленского «небоскрёба»; а также здание «от создателя» дома булгаковской Маргариты в Москве.
- Полюбуемся на особняк самого богатого купца в городе Павлова и удивимся, увидев дом купца Тураева.
Поговорим об эксперименте «всем на удивление» незадачливого архитектора и увидим «Дом героев Железного потока». Из жизни Смоленска и смолян Вспомним губернатора, который восстанавливал Смоленск после разрухи 1812 года, поговорим о трагическом завершении его карьеры. Любителям детективов понравятся истории о тайне мостика Вздохов, двойном убийстве в зале Дворянского собрания, похождениях на Смоленщине Соньки-Золотой ручки и о проишествии, случившемся в Смоленске с В. Высоцким и М. Влади. Я расскажу, какую роль сыграл Смоленск в творческом пути В. Высоцкого, Ф. Раневской, А. Нетребко, Д. Хворостовского и А. Архиповского. Пройдём "по следам" вождей и императоров, вы узнаете, где останавливались "непростые гости" нашего города — Борис Годунов, Петр Первый, Екатерина Великая, Ленин, Сталин, Наполеон и Гитлер; М. Глинка, Ф. Шаляпин, В. Маяковский; а также первый космонавт мира Юрий Гагарин. Важная информация:.
Поговорим об эксперименте «всем на удивление» незадачливого архитектора и увидим «Дом героев Железного потока». Из жизни Смоленска и смолян Вспомним губернатора, который восстанавливал Смоленск после разрухи 1812 года, поговорим о трагическом завершении его карьеры. Любителям детективов понравятся истории о тайне мостика Вздохов, двойном убийстве в зале Дворянского собрания, похождениях на Смоленщине Соньки-Золотой ручки и о проишествии, случившемся в Смоленске с В. Высоцким и М. Влади. Я расскажу, какую роль сыграл Смоленск в творческом пути В. Высоцкого, Ф. Раневской, А. Нетребко, Д. Хворостовского и А. Архиповского. Пройдём "по следам" вождей и императоров, вы узнаете, где останавливались "непростые гости" нашего города — Борис Годунов, Петр Первый, Екатерина Великая, Ленин, Сталин, Наполеон и Гитлер; М. Глинка, Ф. Шаляпин, В. Маяковский; а также первый космонавт мира Юрий Гагарин. Важная информация:.
Экскурсия индивидуальная, программа может быть скорректирована под вас, в зависимости от программы экскурсий, на которых вы уже побывали.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом купца Павлова
- Вознесенский монастырь
- Дом Коммуны
- Первый Смоленский университет и старейшую гимназию
- Дом купца Тураева
- Ул. Карла Маркса и «секретный дворик»
- Здание Главпочтамта и здание Смоленской губернской земской управы («Дом Шехтеля»)
- Ул. Дзержинского
- Ул. Тенишевой
- Ул. Большая Советская (южный участок)
- Ул. Коммунистическая, «Дом со львами»
- Атмосферный дворик с «Комплексом пожарного депо»
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дом купца Павлова (Дом книги) Б. Советская, д. 12/1
Завершение: Ул. Коммунистическая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
- Экскурсия индивидуальная
- Программа может быть скорректирована под вас
- В зависимости от программы экскурсий
- На которых вы уже побывали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень понравилась экскурсия. Подача информации интересная. Время экскурсии прошло незаметно. Увидели очень много интересных мест.
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