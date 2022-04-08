Назад в СССР - путешествие в 20-й век

Мы пройдем по центральным улицам города, сформировавшимся в довоенное и послевоенное время 20-го века

Индивидуальная
Мы пройдем по центральным улицам города, сформировавшимся в довоенное и послевоенное время 20-го века.

Увидим памятники, возведенные в советское время; величественные здания сталинской эпохи и 60-70-х годов. Я расскажу вам о выдающихся смолянах, чьи подвиги, труд, творчество в 20-м веке вошли в историю, среди них — первый космонавт Ю. А. Гагарин. Поговорим об истории Смоленска и Смоленщины в годы советской власти.

А еще побываем в местах, где Смоленск можно назвать «городом контрастов» и загадаем желание Коту Смоленскому!
Назад в СССР - путешествие в 20-й век
Назад в СССР - путешествие в 20-й век
Назад в СССР - путешествие в 20-й век
Назад в СССР - путешествие в 20-й век
Назад в СССР - путешествие в 20-й век
Назад в СССР - путешествие в 20-й век
Назад в СССР - путешествие в 20-й век

Что вас ожидает 🤩

  • Проспект Гагарина
  • Улица Октябрьской Революции
  • Улица Дзержинского
  • Улица Николаева
  • «дома с именами»
  • Первый универмаг
  • Первый послевоенный кинотеатр
  • «аллею выдающихся смолян» и «аллею звезд»
  • Памятник поэту М. Исаковскому
  • Памятник космонавтам Ю. Гагарину и А. Николаеву
  • Мемориал «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга»
  • Здание Управления НКВД и здание школы милиции

По улицам, «рожденным в СССР»

С рассказом об истории Смоленска в советское время и о выдающихся смолянах, внесших свой вклад в историю этой эпохи, мы пройдем по центральным улицам города. Они расположены совсем рядом с маршрутом обзорной экскурсии, но на них нечасто можно встретить гостей города. Ведь в Смоленске, с его более чем 1000-летней историей, невозможно увидеть все и сразу! Программа ориентирована в основном на туристов, уже побывавших на обзорной экскурсии, полюбивших наш город и желающих узнать о нем еще больше.

Знаменитые улицы

Проспект Гагарина. Застройка в его нынешнем виде началась в первой половине 30-х годов XX века на месте части одной из самых древних российских дорог — сухопутных составляющих знаменитого пути «из варяг в греки».
Улица, получившая в современном облике города имя Октябрьской революции, начинающейся от бровки коренного берега Днепра, где в старину располагалась Ильинская церковь XVIII века, и устремлённой на юг, к Ильинской «форточке» — проходу в крепостной стене.
Улица Дзержинского, которая свой нынешний вид приобрела в 1930-е годы. При этом в её состав была включена бывшая Большая Энгельгардтовская улица, названая в честь предводителя партизанского движения, подполковника П. И. Энгельгардта, расстрелянного по приказу Наполеона.
Улица Николаева, бурная застройка которой началась с 60-х годов XX столетия. На самом древнем ее отрезке, долгое время не входившем в черту города, проходила система древних дорог, связывавших Смоленск с другими центрами древней Руси.

Конструктивизм и сталинский ампир

В ходе экскурсии полюбуемся на памятники архитектуры в стиле конструктивизм и сталинский ампир — здания 30-х, 50-х годов 20 века. Осмотрим «дома с именами» — дом, воплотивший в своей архитектуре девиз: «Пятилетку - в четыре года!», «дом специалистов» и «дом учителя».
Увидим здания, являющиеся значимыми символами города — освобождения Смоленска в годы ВОВ и восстановления города после разрухи.
Первый в городе универмаг, первый послевоенный кинотеатр и «самый модный» кинотеатр 70-х годов прошлого века, в котором до сих пор ежегодно проводится кинофестиваль «Золотой феникс».
Увидим здание Управления НКВД (в настоящее время —Управления МВД РФ по Смоленской области) и здание школы милиции (ныне — Управление МВД России по Смоленску), у которого 15 июля 1941 г. произошел неравный бой курсантов школы с передовыми частями немецко-фашистских войск…
Вы узнаете, почему в Смоленске сохранились названия улиц Ленина, Коммунистическая, Большая Советская, Октябрьской Революции, Дзержинского; сколько в городе памятников В. И. Ленину, где был расположен памятник И. В. Сталину… и многое другое!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Победы
Завершение: ул. Дзержинского
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

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