Во время экскурсии мы:

Полюбуемся зданиями модерна и эклектики, сказочного неорусского стиля и деревянного зодчества, а также величественными жилыми домами сталинского ампира.

Обсудим, как в Смоленске зарождалась благотворительность, начиналось народное образование и издавались газеты.

Отыщем памятник кирпичной архитектуры «комплекс пожарного депо» и узнаем, чем он удивляет сегодня.

Увидим здание первого смоленского общественного музея и первого смоленского «небоскрёба»; а также здание «от создателя» дома булгаковской Маргариты в Москве.

Полюбуемся на особняк самого богатого купца в городе Павлова и удивимся, увидев дом купца Тураева.

Поговорим об эксперименте «всем на удивление» незадачливого архитектора и увидим «Дом героев Железного потока». Из жизни Смоленска и смолян Вспомним губернатора, который восстанавливал Смоленск после разрухи 1812 года, поговорим о трагическом завершении его карьеры. Любителям детективов понравятся истории о тайне мостика Вздохов, двойном убийстве в зале Дворянского собрания, похождениях на Смоленщине Соньки-Золотой ручки и о проишествии, случившемся в Смоленске с В. Высоцким и М. Влади. Я расскажу, какую роль сыграл Смоленск в творческом пути В. Высоцкого, Ф. Раневской, А. Нетребко, Д. Хворостовского и А. Архиповского. Пройдём "по следам" вождей и императоров, вы узнаете, где останавливались "непростые гости" нашего города — Борис Годунов, Петр Первый, Екатерина Великая, Ленин, Сталин, Наполеон и Гитлер; М. Глинка, Ф. Шаляпин, В. Маяковский; а также первый космонавт мира Юрий Гагарин. Важная информация:.

Поговорим об эксперименте «всем на удивление» незадачливого архитектора и увидим «Дом героев Железного потока». Из жизни Смоленска и смолян Вспомним губернатора, который восстанавливал Смоленск после разрухи 1812 года, поговорим о трагическом завершении его карьеры. Любителям детективов понравятся истории о тайне мостика Вздохов, двойном убийстве в зале Дворянского собрания, похождениях на Смоленщине Соньки-Золотой ручки и о проишествии, случившемся в Смоленске с В. Высоцким и М. Влади. Я расскажу, какую роль сыграл Смоленск в творческом пути В. Высоцкого, Ф. Раневской, А. Нетребко, Д. Хворостовского и А. Архиповского. Пройдём "по следам" вождей и императоров, вы узнаете, где останавливались "непростые гости" нашего города — Борис Годунов, Петр Первый, Екатерина Великая, Ленин, Сталин, Наполеон и Гитлер; М. Глинка, Ф. Шаляпин, В. Маяковский; а также первый космонавт мира Юрий Гагарин. Важная информация:.

Экскурсия индивидуальная, программа может быть скорректирована под вас, в зависимости от программы экскурсий, на которых вы уже побывали.