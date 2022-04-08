По улицам, «рожденным в СССР»

С рассказом об истории Смоленска в советское время и о выдающихся смолянах, внесших свой вклад в историю этой эпохи, мы пройдем по центральным улицам города. Они расположены совсем рядом с маршрутом обзорной экскурсии, но на них нечасто можно встретить гостей города. Ведь в Смоленске, с его более чем 1000-летней историей, невозможно увидеть все и сразу! Программа ориентирована в основном на туристов, уже побывавших на обзорной экскурсии, полюбивших наш город и желающих узнать о нем еще больше.

Знаменитые улицы

Проспект Гагарина. Застройка в его нынешнем виде началась в первой половине 30-х годов XX века на месте части одной из самых древних российских дорог — сухопутных составляющих знаменитого пути «из варяг в греки».

Улица, получившая в современном облике города имя Октябрьской революции, начинающейся от бровки коренного берега Днепра, где в старину располагалась Ильинская церковь XVIII века, и устремлённой на юг, к Ильинской «форточке» — проходу в крепостной стене.

Улица Дзержинского, которая свой нынешний вид приобрела в 1930-е годы. При этом в её состав была включена бывшая Большая Энгельгардтовская улица, названая в честь предводителя партизанского движения, подполковника П. И. Энгельгардта, расстрелянного по приказу Наполеона.

Улица Николаева, бурная застройка которой началась с 60-х годов XX столетия. На самом древнем ее отрезке, долгое время не входившем в черту города, проходила система древних дорог, связывавших Смоленск с другими центрами древней Руси.

Конструктивизм и сталинский ампир

В ходе экскурсии полюбуемся на памятники архитектуры в стиле конструктивизм и сталинский ампир — здания 30-х, 50-х годов 20 века. Осмотрим «дома с именами» — дом, воплотивший в своей архитектуре девиз: «Пятилетку - в четыре года!», «дом специалистов» и «дом учителя».

Увидим здания, являющиеся значимыми символами города — освобождения Смоленска в годы ВОВ и восстановления города после разрухи.

Первый в городе универмаг, первый послевоенный кинотеатр и «самый модный» кинотеатр 70-х годов прошлого века, в котором до сих пор ежегодно проводится кинофестиваль «Золотой феникс».

Увидим здание Управления НКВД (в настоящее время —Управления МВД РФ по Смоленской области) и здание школы милиции (ныне — Управление МВД России по Смоленску), у которого 15 июля 1941 г. произошел неравный бой курсантов школы с передовыми частями немецко-фашистских войск…

Вы узнаете, почему в Смоленске сохранились названия улиц Ленина, Коммунистическая, Большая Советская, Октябрьской Революции, Дзержинского; сколько в городе памятников В. И. Ленину, где был расположен памятник И. В. Сталину… и многое другое!