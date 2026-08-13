Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по секретным дворикам Смоленска, где история оживает в каждом уголке.Эта индивидуальная экскурсия предназначена для тех, кто хочет увидеть город под необычным углом, открывая для себя малоизвестные,

но не менее впечатляющие достопримечательности. Вас ждут удивительные открытия: от дома с привидениями до подземного бункера. Узнайте истории, скрытые за стенами старинных зданий, и ощутите дух прошлого, прогуливаясь по тихим дворам вдали от туристических троп. Ваш личный гид поделится знаниями и легендами, которые не найдешь в обычных путеводителях. И если захотите, экскурсия может завершиться посещением планетария, где под звездным небом можно загадать самое заветное желание

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми прелестями прогулки по секретным дворикам Смоленска и сделать отличные фотографии.

Сейчас август — это идеальное время.