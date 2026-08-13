Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по секретным дворикам Смоленска, где история оживает в каждом уголке.
Эта индивидуальная экскурсия предназначена для тех, кто хочет увидеть город под необычным углом, открывая для себя малоизвестные,
Эта индивидуальная экскурсия предназначена для тех, кто хочет увидеть город под необычным углом, открывая для себя малоизвестные,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные локации, скрытые от глаз
- 📸 Отличные возможности для фотографий
- 🎨 Знакомство с местным искусством и граффити
- 🏰 Исторические здания и объекты
- 🔭 Возможность посетить планетарий
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми прелестями прогулки по секретным дворикам Смоленска и сделать отличные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Молодой парк Смоленска
- Дом с привидением
- Музейный дворик
- Пожарная часть 19 века
- Двор ’у Эдика’
- Дом со львами
- Смоленск 1945 года
- Старое гражданское здание
- Тайный подземный военный бункер
- Планетарий
Описание экскурсии
Городская шкатулка с любопытными вещицами
Я проведу вас небанальным маршрутом, в который не войдут яркие и знаменитые символы города, зато встретятся весьма интересные и колоритные локации:
- Вы побываете в самом молодом парке Смоленска, находящемся во дворе дома с привидением.
- В музейном дворике познакомитесь со сталеваром, скульптором и музыкантом.
- Увидите пожарную часть 19 века и узнаете, кто же такой «брандмейстерский граф».
- Сделаете красивые снимки во дворе «у Эдика» и посмеетесь над иронией судьбы.
- Рассмотрите Дом со львами, которые не имеют никакого отношения к постройке.
- Благодаря локальным граффитистам перенесетесь в Смоленск 1945 года.
- Увидите самое старое гражданское здание города.
- Постоите на крыше тайного подземного военного бункера на средневековой улице, о которой смоляне вспоминают в крайне специфических случаях.
В конце прогулки (по желанию) вы можете посетить планетарий: обозреть в телескоп окрестности и среди белого дня загадать желание под звездным небом!
Организационные детали
- В группах до 10 человек используется радиогид, где каждый путешественник слушает рассказ гида через гарнитуру, что позволяет находиться на безопасном расстоянии друг от друга.
- Продолжительность экскурсии 2 часа + 40 мин. планетарий
- Посещение планетария возможно с 10 до 17 во все дни, кроме субботы (оплачивается дополнительно):
— Группа 1-3 человека — 500 руб/группа
— Группа больше 3 человек — 150 руб/взрослый, 80 руб/ребенок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ул. Карла Маркса,12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 4460 туристов
Как известно, любовь это химия. Сложно объяснить, почему именно этот человек тебе нужен. Также и с любимым городом. В Смоленске я родилась, живу и люблю его. Историк по профессии и веселый оптимист по жизни. Прогулки-эмоции по древним холмам и старинным паркам взбодрят и вдохновят. Вы влюбитесь в Смоленск со всеми его достоинствами, недостатками и «тараканами».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулялись по дворикам с Еленой, показала потаенные уголки прекрасного города Смоленска, зашли в кафе попробовали шоколад, позднее вернулись выпить горячего шоколада. Подсказала куда ещё сходить и что посмотреть в городе. Интересный расказчик, рекомендую данную экскурсию, если не охота ходить по основным достопримечательностям.
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Экскурсия чудесная! Искала именно её. Места из путеводителей можно осмотреть самостоятельно, а Наталья нам показала такие локации, про которые мы даже не слышали. Совершенно уникальные и удивительные места, каждое со своей историей. В рассказе Натальи были и реальные исторические факты, и городские легенды (куда же без них?).
PS. дом-коммуну мы детально осмотрели на следующий день. Будем ещё долго вспоминать это приключение))
PS. дом-коммуну мы детально осмотрели на следующий день. Будем ещё долго вспоминать это приключение))
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Экскурсию с Натальей посетила после большой экскурсии по основным достопримечательностям города. Хотелось увидеть не только парадную часть города, но и посетить скрытые за красивыми фасадами места. Экскурсия очень понравилась, интересная, насыщенная, хорошо спланирована. Наталья хорошо знает город и увлекательно о нем рассказывает. Спасибо.
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Хороший вариант, чтобы дополнить базовую обзорную экскурсию. Приятно узнать какие-то интересные факты и подробности о неочевидных местах, о жителях, о человеческих судьбах…
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Спасибо экскурсоводу Наталье. Мы первый раз в Смоленске и увидели его с разных сторон. Не только парадный город, но и прошлись закоулками, куда возможно сами и не заглянули бы по незнанию. Узнали много новых фактов о жизни людей, так или иначе связанных со Смоленском.
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А
Огромная благодарность Наталье за эту экскурсию! Действительно нетрадиционный маршрут, который углубляет представление о городе, его жителях и архитектуре!
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