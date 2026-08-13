Секретные дворики Смоленска

Загляните в укромные уголки Смоленска с экскурсией «Секретные дворики». Таинственные места и истории ждут вас
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по секретным дворикам Смоленска, где история оживает в каждом уголке.

Эта индивидуальная экскурсия предназначена для тех, кто хочет увидеть город под необычным углом, открывая для себя малоизвестные,
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но не менее впечатляющие достопримечательности. Вас ждут удивительные открытия: от дома с привидениями до подземного бункера.

Узнайте истории, скрытые за стенами старинных зданий, и ощутите дух прошлого, прогуливаясь по тихим дворам вдали от туристических троп. Ваш личный гид поделится знаниями и легендами, которые не найдешь в обычных путеводителях.

И если захотите, экскурсия может завершиться посещением планетария, где под звездным небом можно загадать самое заветное желание

5
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные локации, скрытые от глаз
  • 📸 Отличные возможности для фотографий
  • 🎨 Знакомство с местным искусством и граффити
  • 🏰 Исторические здания и объекты
  • 🔭 Возможность посетить планетарий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми прелестями прогулки по секретным дворикам Смоленска и сделать отличные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Секретные дворики Смоленска
Секретные дворики Смоленска
Секретные дворики Смоленска

Что можно увидеть

  • Молодой парк Смоленска
  • Дом с привидением
  • Музейный дворик
  • Пожарная часть 19 века
  • Двор ’у Эдика’
  • Дом со львами
  • Смоленск 1945 года
  • Старое гражданское здание
  • Тайный подземный военный бункер
  • Планетарий

Описание экскурсии

Городская шкатулка с любопытными вещицами

Я проведу вас небанальным маршрутом, в который не войдут яркие и знаменитые символы города, зато встретятся весьма интересные и колоритные локации:

  • Вы побываете в самом молодом парке Смоленска, находящемся во дворе дома с привидением.
  • В музейном дворике познакомитесь со сталеваром, скульптором и музыкантом.
  • Увидите пожарную часть 19 века и узнаете, кто же такой «брандмейстерский граф».
  • Сделаете красивые снимки во дворе «у Эдика» и посмеетесь над иронией судьбы.
  • Рассмотрите Дом со львами, которые не имеют никакого отношения к постройке.
  • Благодаря локальным граффитистам перенесетесь в Смоленск 1945 года.
  • Увидите самое старое гражданское здание города.
  • Постоите на крыше тайного подземного военного бункера на средневековой улице, о которой смоляне вспоминают в крайне специфических случаях.

В конце прогулки (по желанию) вы можете посетить планетарий: обозреть в телескоп окрестности и среди белого дня загадать желание под звездным небом!

Организационные детали

  • В группах до 10 человек используется радиогид, где каждый путешественник слушает рассказ гида через гарнитуру, что позволяет находиться на безопасном расстоянии друг от друга.
  • Продолжительность экскурсии 2 часа + 40 мин. планетарий
  • Посещение планетария возможно с 10 до 17 во все дни, кроме субботы (оплачивается дополнительно):
    — Группа 1-3 человека — 500 руб/группа
    — Группа больше 3 человек — 150 руб/взрослый, 80 руб/ребенок

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Карла Маркса,12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 4460 туристов
Как известно, любовь это химия. Сложно объяснить, почему именно этот человек тебе нужен. Также и с любимым городом. В Смоленске я родилась, живу и люблю его. Историк по профессии и веселый оптимист по жизни. Прогулки-эмоции по древним холмам и старинным паркам взбодрят и вдохновят. Вы влюбитесь в Смоленск со всеми его достоинствами, недостатками и «тараканами».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
5
3
2
1
Елена
Прогулялись по дворикам с Еленой, показала потаенные уголки прекрасного города Смоленска, зашли в кафе попробовали шоколад, позднее вернулись выпить горячего шоколада. Подсказала куда ещё сходить и что посмотреть в городе. Интересный расказчик, рекомендую данную экскурсию, если не охота ходить по основным достопримечательностям.
Прогулялись по дворикам с Еленой, показала потаенные уголки прекрасного города Смоленска, зашли в кафе попробовали шоколад,
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Маргарита
Экскурсия чудесная! Искала именно её. Места из путеводителей можно осмотреть самостоятельно, а Наталья нам показала такие локации, про которые мы даже не слышали. Совершенно уникальные и удивительные места, каждое со своей историей. В рассказе Натальи были и реальные исторические факты, и городские легенды (куда же без них?).
PS. дом-коммуну мы детально осмотрели на следующий день. Будем ещё долго вспоминать это приключение))
Экскурсия чудесная! Искала именно её. Места из путеводителей можно осмотреть самостоятельно, а Наталья нам показала такие
Экскурсия чудесная! Искала именно её. Места из путеводителей можно осмотреть самостоятельно, а Наталья нам показала такие
Экскурсия чудесная! Искала именно её. Места из путеводителей можно осмотреть самостоятельно, а Наталья нам показала такие
Экскурсия чудесная! Искала именно её. Места из путеводителей можно осмотреть самостоятельно, а Наталья нам показала такие
Экскурсия чудесная! Искала именно её. Места из путеводителей можно осмотреть самостоятельно, а Наталья нам показала такие
Экскурсия чудесная! Искала именно её. Места из путеводителей можно осмотреть самостоятельно, а Наталья нам показала такие
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Оксана
Экскурсию с Натальей посетила после большой экскурсии по основным достопримечательностям города. Хотелось увидеть не только парадную часть города, но и посетить скрытые за красивыми фасадами места. Экскурсия очень понравилась, интересная, насыщенная, хорошо спланирована. Наталья хорошо знает город и увлекательно о нем рассказывает. Спасибо.
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Светлана
Хороший вариант, чтобы дополнить базовую обзорную экскурсию. Приятно узнать какие-то интересные факты и подробности о неочевидных местах, о жителях, о человеческих судьбах…
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Елена
Спасибо экскурсоводу Наталье. Мы первый раз в Смоленске и увидели его с разных сторон. Не только парадный город, но и прошлись закоулками, куда возможно сами и не заглянули бы по незнанию. Узнали много новых фактов о жизни людей, так или иначе связанных со Смоленском.
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А
Огромная благодарность Наталье за эту экскурсию! Действительно нетрадиционный маршрут, который углубляет представление о городе, его жителях и архитектуре!
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