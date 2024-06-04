1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
«Раскроете историю смоленских улиц, домов и площадей»
Сегодня в 18:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«Вы насладитесь красотой Лопатинского сада и Блонье, старинных улиц и купеческих особняков»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я хочу поделится с вами своим восприятием Смоленска, показать его колорит и рассказать малоизвестные, удивительные, порой трагические истории каждого дома, улицы или переулка»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
«Прогуляетесь по Королевской улице и отыщите там морского бога Посейдона»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
«Я покажу, где прежде возвышалась городская ратуша 17 века, проведу вас старинными улицами в княжеский город, древнейший торг и «Немецкую слободу»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
«История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секретные дворики Смоленска: эксклюзивный тур по историческим местам
Загляните в укромные уголки Смоленска с экскурсией «Секретные дворики». Таинственные места и истории ждут вас
Начало: ул. Карла Маркса,12
«Постоите на крыше тайного подземного военного бункера на средневековой улице, о которой смоляне вспоминают в крайне специфических случаях»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный мир улочек Смоленска: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с истинным духом Смоленска, прогуливаясь по булыжным мостовым и узнавая городские легенды. Откройте для себя неизведанные уголки
Начало: На улице Пржевальского
«Свернув с прибрежной шумной улицы, мы окажемся у древних стен смоленской крепости, где остановилось время»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
3 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
«Вы пройдёте по старинным улицам города, осмотрите Свято-Успенский кафедральный собор и посетите сады 19 века: Лопатинский и Блонье»
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
«Наш маршрут пройдёт по центральным улицам города, которые когда-то назывались Большая Благовещенская, Годуновская, Королевская и Большая Дворянская»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
«Пешеходная улица Ленина — смоленский Арбат с балкончиком Папанова и милиционером-купидоном»
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
«Мы пройдем древними улицами и поговорим о ключевых событиях жизни Смоленска»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
«Вы прогуляетесь по старинным улицам города, увидите его основные достопримечательности и знаковые места»
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
Открыть интересные места города в компании профессионального гида-бармена
Начало: На площади Победы
«Улица Маяковского — почувствуем себя завсегдатаями смоленского «Арбата»»
30 июня в 15:00
1 июля в 15:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
«Пройдёмся по нескольким улицам Смоленска и саду Блонье, заглянем в католический костёл и осмотрим малоизвестные участки крепостной стены»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
27502 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил4 июня 2024Все было отлично! Спасибо, Маргарите!
- ААлександра4 июня 2024Очень понравился гид! она живая, интересная, приятная в общении, отзывчивая к просьбам и предложениям! любит историю и свой город! очень понравилось, время пролетело незаметно
- ЕЕкатерина3 июня 2024Отличная экскурсия с Натальей. Договорились день в день (буквально за пару часов) чему были очень рады. И экскурсия выше всяких
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо Юле за отличную экскурсию. Было небанально и очень интересно. Были с 2мя детьми 11 и 12 лет. Получили огромное удовольствие.
- ММария3 июня 2024Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
- ММария3 июня 2024Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
- УУльяна3 июня 2024Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
- ффранцлих29 мая 2024Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.
- FFima28 мая 2024Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
- ППолина28 мая 2024Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, было много интересной информации. Захотелось еще раз приехать в Смоленск! Экскурсовода рекомендуем всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Смоленска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод