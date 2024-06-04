Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Смоленска

Найдено 15 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Смоленске, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самобытный Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
488 отзывов
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
«Раскроете историю смоленских улиц, домов и площадей»
Сегодня в 18:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«Вы насладитесь красотой Лопатинского сада и Блонье, старинных улиц и купеческих особняков»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
21 отзыв
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я хочу поделится с вами своим восприятием Смоленска, показать его колорит и рассказать малоизвестные, удивительные, порой трагические истории каждого дома, улицы или переулка»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900 за всё до 3 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
216 отзывов
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
«Прогуляетесь по Королевской улице и отыщите там морского бога Посейдона»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
«Я покажу, где прежде возвышалась городская ратуша 17 века, проведу вас старинными улицами в княжеский город, древнейший торг и «Немецкую слободу»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800 за всё до 5 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
«История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Секретные дворики Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Секретные дворики Смоленска: эксклюзивный тур по историческим местам
Загляните в укромные уголки Смоленска с экскурсией «Секретные дворики». Таинственные места и истории ждут вас
Начало: ул. Карла Маркса,12
«Постоите на крыше тайного подземного военного бункера на средневековой улице, о которой смоляне вспоминают в крайне специфических случаях»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Затерянный мир улочек Смоленска: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с истинным духом Смоленска, прогуливаясь по булыжным мостовым и узнавая городские легенды. Откройте для себя неизведанные уголки
Начало: На улице Пржевальского
«Свернув с прибрежной шумной улицы, мы окажемся у древних стен смоленской крепости, где остановилось время»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
3 800 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
«Вы пройдёте по старинным улицам города, осмотрите Свято-Успенский кафедральный собор и посетите сады 19 века: Лопатинский и Блонье»
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300 за всё до 10 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
«Наш маршрут пройдёт по центральным улицам города, которые когда-то назывались Большая Благовещенская, Годуновская, Королевская и Большая Дворянская»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
4 000 за всё до 7 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
«Пешеходная улица Ленина — смоленский Арбат с балкончиком Папанова и милиционером-купидоном»
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
«Мы пройдем древними улицами и поговорим о ключевых событиях жизни Смоленска»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
«Вы прогуляетесь по старинным улицам города, увидите его основные достопримечательности и знаковые места»
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
Открыть интересные места города в компании профессионального гида-бармена
Начало: На площади Победы
«Улица Маяковского — почувствуем себя завсегдатаями смоленского «Арбата»»
30 июня в 15:00
1 июля в 15:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
Сказочные жители Смоленска
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
«Пройдёмся по нескольким улицам Смоленска и саду Блонье, заглянем в католический костёл и осмотрим малоизвестные участки крепостной стены»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
27502 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Все было отлично! Спасибо, Маргарите!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Очень понравился гид! она живая, интересная, приятная в общении, отзывчивая к просьбам и предложениям! любит историю и свой город! очень понравилось, время пролетело незаметно
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Отличная экскурсия с Натальей. Договорились день в день (буквально за пару часов) чему были очень рады. И экскурсия выше всяких
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    похвал! Интересно, занимательно, и с большой любовью к городу (которая и нам передалась). Хотя экскурсия была 3 часа пешком даже самый маленький «клиент» 5 лет остался доволен

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Спасибо Юле за отличную экскурсию. Было небанально и очень интересно. Были с 2мя детьми 11 и 12 лет. Получили огромное удовольствие.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
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    на перекрытия дорог в городе, выстроила логичный маршрут. Юлия интересный, живой и с юмором рассказчик. Ответила на все наши нескончаемые вопросы. Также была деликатна, терпелива и предусмотрительна. Спасибо Юлии, что показала нам больше, чем мы оговаривали заранее и дала советы куда нам ещё сходить, где побывать и что посмотреть. Благодаря Юлии мы чудесно, весело, вкусно и познавательно провели время в Смоленске. Так же у нас остались места, которые мы не успели посетить, но планируем в них вернуться - и всё благодаря нашему гиду!

  • У
    Ульяна
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
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    отсюда. Дмитрий подсказал на какие ещё экскурсии стоит съездить и что посмотреть. Жалко, что мы только проездом, но обязательно вернёмся сюда ещё раз.

  • ф
    францлих
    29 мая 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.
  • F
    Fima
    28 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, было много интересной информации. Захотелось еще раз приехать в Смоленск! Экскурсовода рекомендуем всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Самобытный Смоленск
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  3. Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
  4. Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
  5. Смоленск: торгуй, воюй, молись
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 700 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1702 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Смоленска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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