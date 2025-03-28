Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль Представим, как выглядела Соборная гора в древности, и поговорим о том, когда
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНа Соборной горе начался путь одного из древнейших городов России и происходили все ключевые события его жизни. Вы узнаете, где находился детинец Смоленска, и услышите о первом каменном храме, заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории, величественных интерьерах, реликвиях и секретах главной святыни города.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Соборный холм у памятника Владимиру Мономаху
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- На Соборной горе начался путь одного из древнейших городов России и происходили все ключевые события его жизни. Вы узнаете
- Где находился детинец Смоленска
- И услышите о первом каменном храме
- Заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории
- Величественных интерьерах
- Реликвиях и секретах главной святыни города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Андрей
28 мар 2025
Подробное, обстоятельное и живое изложение Юлией истории Успенского собора не оставило равнодушным ни отца, ни сына, ни. . Впрочем, слушателей было всего двое. Им понравилось.
Хорошее ощущение от проведённой экскурсии можно
Хорошее ощущение от проведённой экскурсии можно
