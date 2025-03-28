Мои заказы

Тайны Успенского собора

Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль Представим, как выглядела Соборная гора в древности, и поговорим о том, когда
читать дальше

и как она сформировалась в том виде, в котором мы её знаем сейчас С обзорной площадки вы оцените панорамные виды на город И конечно, мы в деталях изучим Успенский собор, главный храм Смоленска

5
1 отзыв
Тайны Успенского собора
Тайны Успенского собора
Ближайшие даты:
1
фев2
фев3
фев4
фев5
фев6
фев7
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

На Соборной горе начался путь одного из древнейших городов России и происходили все ключевые события его жизни. Вы узнаете, где находился детинец Смоленска, и услышите о первом каменном храме, заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории, величественных интерьерах, реликвиях и секретах главной святыни города. Важная информация: На Соборной горе начался путь одного из древнейших городов России и происходили все ключевые события его жизни. Вы узнаете, где находился детинец Смоленска, и услышите о первом каменном храме, заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории, величественных интерьерах, реликвиях и секретах главной святыни города.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Соборный холм у памятника Владимиру Мономаху
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На Соборной горе начался путь одного из древнейших городов России и происходили все ключевые события его жизни. Вы узнаете
  • Где находился детинец Смоленска
  • И услышите о первом каменном храме
  • Заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории
  • Величественных интерьерах
  • Реликвиях и секретах главной святыни города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Андрей
28 мар 2025
Подробное, обстоятельное и живое изложение Юлией истории Успенского собора не оставило равнодушным ни отца, ни сына, ни. . Впрочем, слушателей было всего двое. Им понравилось.
Хорошее ощущение от проведённой экскурсии можно
читать дальше

было бы объяснить красотой и гармоничностью интерьера собора, высочайшей концентрацией святынь, работой гениальных мастеров иконописи и иных прикладных искусств, но это ощущение было усилено ярким - без никчёмного блеска - рассказом Юлии.
Спасибо большое за чудесное знакомство с ныне бирюзово-драгоценной святынью Земли Смоленской!

Входит в следующие категории Смоленска

Похожие экскурсии из Смоленска

Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: У сада Блонье
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:30
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Золотые купола Смоленска
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны Успенского собора
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Успенского собора
Погрузитесь в историю Смоленска, исследуя Успенский собор и его реликвии. Узнайте о древних храмах и насладитесь панорамными видами города
14 ноя в 10:30
1 фев в 12:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Смоленске