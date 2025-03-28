Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше и как она сформировалась в том виде, в котором мы её знаем сейчас С обзорной площадки вы оцените панорамные виды на город И конечно, мы в деталях изучим Успенский собор, главный храм Смоленска Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль Представим, как выглядела Соборная гора в древности, и поговорим о том, когда 5 1 отзыв

Юлия Ваш гид в Смоленске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда По договоренности 4000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии На Соборной горе начался путь одного из древнейших городов России и происходили все ключевые события его жизни. Вы узнаете, где находился детинец Смоленска, и услышите о первом каменном храме, заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории, величественных интерьерах, реликвиях и секретах главной святыни города. Важная информация: На Соборной горе начался путь одного из древнейших городов России и происходили все ключевые события его жизни. Вы узнаете, где находился детинец Смоленска, и услышите о первом каменном храме, заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории, величественных интерьерах, реликвиях и секретах главной святыни города.

Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Соборный холм у памятника Владимиру Мономаху Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

Где находился детинец Смоленска

И услышите о первом каменном храме

Заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории

Величественных интерьерах

Реликвиях и секретах главной святыни города Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.